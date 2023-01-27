Дембеле хочет провести в «Барсе» еще много лет, он счастлив. Его контракт рассчитан до 2024-го

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле намерен еще много лет провести в «Барселоне».

Как пишет Diario Sport, вингер надеется, что контракт с каталонским клубом, действующий до лета 2024 года, будет не последним для него. Цель француза – продолжать развиваться с «Барселоной».

Дембеле очень доволен жизнью в Барселоне и прогрессом, которого он добился за последнее время. Он счастлив и хочет еще много лет провести в клубе.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах за «Барсу». Его статистику можно найти здесь.

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37 комментариев

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Михаил Наместников
Ответ Efren Tri
Я тут походу единственный не понимаю кто такие Ригоберки. Расскажите что это означает, пожалуйста
Один из местных юзеров-дурачков
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Madhamish
Ответ Бронислав Каминский
Хотя Барса,по сути,и играет в 3-цз,когда Кунде сжимается ближе к центру и в итоге получается тройка Кристенсес-Араухо-Кунде.Бальде же уходит ближе к атаке
Плохо, что ему доверяют по-прежнему в позиционной защите. Он все равно оказывается с краю и постоянно косячит. Недавно проспал просто Серлота. А ведь момент был ниразу не динамичным, никакой контры, чтобы прям "не успел" не было, да и Серлот не совсем реактивный форвард. Однако Бальде стоял и смотрел, как Серлот расстреливает незащищенный угол.
Не в первый раз уже откровенно тупит.
Совсем слабый, как защитник. Надо его в АПЗ переводить или вовсе в нападение. Он пригодился бы, как Гризманн - оттянутый форвард с явной ориентацией на оборону. Защищаться же должен кто-то другой.
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Бронислав Каминский
Ответ Madhamish
Так я ж не говорю его выгонять. Давать контракты на год-два. если кто выкупит, то и хрен с ним. Он игрок яркий, но не слишком полезный и крайне нестабильный. Выгодно смотрится только потому, что в Барселону натянуло всякого шлака - Рафинья, Серхи Роберто и так далее. Тот же Бальде не хуже впереди. В защите ненадежен, а так очень даже ничего. Я бы Бальде вперед перевел, а Рафинью продал к едрене фене. Сплошное разочарование.
Хотя Барса,по сути,и играет в 3-цз,когда Кунде сжимается ближе к центру и в итоге получается тройка Кристенсес-Араухо-Кунде.Бальде же уходит ближе к атаке
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Бронислав Каминский
Ответ Madhamish
Так я ж не говорю его выгонять. Давать контракты на год-два. если кто выкупит, то и хрен с ним. Он игрок яркий, но не слишком полезный и крайне нестабильный. Выгодно смотрится только потому, что в Барселону натянуло всякого шлака - Рафинья, Серхи Роберто и так далее. Тот же Бальде не хуже впереди. В защите ненадежен, а так очень даже ничего. Я бы Бальде вперед перевел, а Рафинью продал к едрене фене. Сплошное разочарование.
Тоже Бальде нравится в атаке.При схеме с 3мя ЦЗ был бы очень хорош
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Efren Tri
Ответ Burchik
Ригоберка/барсамания, кто из вас там жил в Барсе на берегу океана?) Я буду в Мадриде 4 дня с 5.02 по 8.02, прилетайте, готов даже купить вам билет из Барселоны в Мадрид, ради того, чтобы увидеть это чудо вживую! Хотя я думаю моя финансовая помощь не потребуется, вы же говорили, что у вас очень много денег и свободного времени. Прошу прощения перед остальными пользователями, буду пару дней искать их на всех возможных ветках, так что это сообщение может повторяться.
Я тут походу единственный не понимаю кто такие Ригоберки. Расскажите что это означает, пожалуйста
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Madhamish
Ответ Бронислав Каминский
Все-таки хочется верить,что он исправился после женитьбы и поменял свое отношение к делу
Так я ж не говорю его выгонять. Давать контракты на год-два. если кто выкупит, то и хрен с ним.
Он игрок яркий, но не слишком полезный и крайне нестабильный.
Выгодно смотрится только потому, что в Барселону натянуло всякого шлака - Рафинья, Серхи Роберто и так далее.
Тот же Бальде не хуже впереди. В защите ненадежен, а так очень даже ничего. Я бы Бальде вперед перевел, а Рафинью продал к едрене фене. Сплошное разочарование.
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Бронислав Каминский
Ответ Madhamish
Он может прекратить играть, устроившись на длинном контракте. Как делал до этого. Сейчас обстоятельства вынуждают его стараться. Потому что его и СА никто брать не хотел. А получит контракт на 5 лет - сядет в лазарет.
Все-таки хочется верить,что он исправился после женитьбы и поменял свое отношение к делу
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Madhamish
Ответ Бронислав Каминский
Даже будучи котом в мешке,он ключевой игрок команды
Он может прекратить играть, устроившись на длинном контракте. Как делал до этого. Сейчас обстоятельства вынуждают его стараться. Потому что его и СА никто брать не хотел.
А получит контракт на 5 лет - сядет в лазарет.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Ванька-Манька
Врёт!1!! Он, каг и все люди на зимле хочит пирийти в наш виликий риаль!1!1! Риаль впирееееет!!1!
все люди на земле хотят в риаль вардрид 🤣🤣🤣
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AurelioDeLaurentis
Ответ Ванька-Манька
Врёт!1!! Он, каг и все люди на зимле хочит пирийти в наш виликий риаль!1!1! Риаль впирееееет!!1!
🤣🤣🤣
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Бронислав Каминский
Ответ El Shininho
К сожалению, пока это кот в мешке (все еще!). Усману удалось найти общий язык только с Тухелем и Хави. Если по какой-то причине ситуация с тренером в Барселоне изменится, то абсолютная загадка - что ждет Дембеле после этого.
Даже будучи котом в мешке,он ключевой игрок команды
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Никита Смолов
Ответ Burchik
Это была цитата, ты можешь спросить у барсамании, вы состоите с ним в одном фанклубе
Ну если цитата, 0 вопросов ) я ни с кем в клубах не состою 😉
0
0
0
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Burchik
Ответ Никита Смолов
А ты где в Барселоне океан нашел ?
Это была цитата, ты можешь спросить у барсамании, вы состоите с ним в одном фанклубе
+3
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+3
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Timur Sagitov
А ведь ещё год назад был близок к уходы и всех это устраивало...
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Сергей Ямковой
Ответ Burchik
Ригоберка/барсамания, кто из вас там жил в Барсе на берегу океана?) Я буду в Мадриде 4 дня с 5.02 по 8.02, прилетайте, готов даже купить вам билет из Барселоны в Мадрид, ради того, чтобы увидеть это чудо вживую! Хотя я думаю моя финансовая помощь не потребуется, вы же говорили, что у вас очень много денег и свободного времени. Прошу прощения перед остальными пользователями, буду пару дней искать их на всех возможных ветках, так что это сообщение может повторяться.
Так пригласите к себе еще и "Великого Алонсо"
Вот так будет компания
+2
-2
0
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Falsegoalkeeper
Ответ El Shininho
К сожалению, пока это кот в мешке (все еще!). Усману удалось найти общий язык только с Тухелем и Хави. Если по какой-то причине ситуация с тренером в Барселоне изменится, то абсолютная загадка - что ждет Дембеле после этого.
Ну кажется он еще повзрослел, женился. Хави я так понял еще воспитанием его занимался. Поэтому и на смену тренеров должен лучше реагировать
0
0
0
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Денис_Дмитриевич
Новость про Дембеле, в комментах в топе Барсамания и Ригоберка. Вот что значит легенды!
+2
0
+2
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El Shininho
К сожалению, пока это кот в мешке (все еще!). Усману удалось найти общий язык только с Тухелем и Хави. Если по какой-то причине ситуация с тренером в Барселоне изменится, то абсолютная загадка - что ждет Дембеле после этого.
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-1
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bam bam
Ответ Burchik
Ригоберка/барсамания, кто из вас там жил в Барсе на берегу океана?) Я буду в Мадриде 4 дня с 5.02 по 8.02, прилетайте, готов даже купить вам билет из Барселоны в Мадрид, ради того, чтобы увидеть это чудо вживую! Хотя я думаю моя финансовая помощь не потребуется, вы же говорили, что у вас очень много денег и свободного времени. Прошу прощения перед остальными пользователями, буду пару дней искать их на всех возможных ветках, так что это сообщение может повторяться.
Купи мне , пивка попьем )
0
0
0
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Никита Смолов
Ответ Burchik
Ригоберка/барсамания, кто из вас там жил в Барсе на берегу океана?) Я буду в Мадриде 4 дня с 5.02 по 8.02, прилетайте, готов даже купить вам билет из Барселоны в Мадрид, ради того, чтобы увидеть это чудо вживую! Хотя я думаю моя финансовая помощь не потребуется, вы же говорили, что у вас очень много денег и свободного времени. Прошу прощения перед остальными пользователями, буду пару дней искать их на всех возможных ветках, так что это сообщение может повторяться.
А ты где в Барселоне океан нашел ?
+5
-2
+3
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Ramil Usmanov
Хави поставил Дембеле на правильный путь! Результаты уже видны!
0
0
0
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X97
Ответ Ванька-Манька
Врёт!1!! Он, каг и все люди на зимле хочит пирийти в наш виликий риаль!1!1! Риаль впирееееет!!1!
Иди русский учи лучше🙄
+1
0
+1
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Кукич
Кстати какой клоун включил трансфер Дембеле к провальнейшим в истории. Гризманн и Коут провалы, но назвать трансфер Усмана провалом язык не повернется
+2
-2
0
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Уже несколько дней комментарии не открываются.
0
-1
-1
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Arthurino
Ответ Burchik
Ригоберка/барсамания, кто из вас там жил в Барсе на берегу океана?) Я буду в Мадриде 4 дня с 5.02 по 8.02, прилетайте, готов даже купить вам билет из Барселоны в Мадрид, ради того, чтобы увидеть это чудо вживую! Хотя я думаю моя финансовая помощь не потребуется, вы же говорили, что у вас очень много денег и свободного времени. Прошу прощения перед остальными пользователями, буду пару дней искать их на всех возможных ветках, так что это сообщение может повторяться.
Так то ригоберка может куда угодно поехать. Ему достаточно закрыть глаза для этого, по графику с 5 по 8 февраля он не сможет приехать в Мадрид, так как у него на эти дни запланирована встреча с Наполеоном, Месси и с лечащим врачом
+29
-3
+26
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