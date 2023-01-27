Дембеле хочет провести в «Барсе» еще много лет, он счастлив. Его контракт рассчитан до 2024-го
Усман Дембеле намерен еще много лет провести в «Барселоне».
Как пишет Diario Sport, вингер надеется, что контракт с каталонским клубом, действующий до лета 2024 года, будет не последним для него. Цель француза – продолжать развиваться с «Барселоной».
Дембеле очень доволен жизнью в Барселоне и прогрессом, которого он добился за последнее время. Он счастлив и хочет еще много лет провести в клубе.
В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах за «Барсу». Его статистику можно найти здесь.
Не в первый раз уже откровенно тупит.
Совсем слабый, как защитник. Надо его в АПЗ переводить или вовсе в нападение. Он пригодился бы, как Гризманн - оттянутый форвард с явной ориентацией на оборону. Защищаться же должен кто-то другой.
Он игрок яркий, но не слишком полезный и крайне нестабильный.
Выгодно смотрится только потому, что в Барселону натянуло всякого шлака - Рафинья, Серхи Роберто и так далее.
Тот же Бальде не хуже впереди. В защите ненадежен, а так очень даже ничего. Я бы Бальде вперед перевел, а Рафинью продал к едрене фене. Сплошное разочарование.
А получит контракт на 5 лет - сядет в лазарет.
Вот так будет компания