намерен еще много лет провести в «Барселоне».

Как пишет Diario Sport, вингер надеется, что контракт с каталонским клубом, действующий до лета 2024 года, будет не последним для него. Цель француза – продолжать развиваться с «Барселоной».

Дембеле очень доволен жизнью в Барселоне и прогрессом, которого он добился за последнее время. Он счастлив и хочет еще много лет провести в клубе.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах за «Барсу». Его статистику можно найти здесь.