«Барса» начнет переговоры с Дембеле в феврале. На продлении контракта с вингером настаивает Хави

« » рассчитывает продлить контракт с вингером .

По информации Diario Sport, главный тренер каталонцев настаивает на том, что руководство должно приложить все необходимые усилия для сохранения француза.

«Блауграна» собирается начать переговоры в феврале, когда будет завершена работа на трансферном рынке, и завершить их до конца сезона. Сам вингер хочет остаться, а отношения между его агентами и клубом в последнее время улучшились.

Утверждается, что для «блауграны» операция по продлению контракта с Дембеле, истекающего летом 2024 года, является стратегически важной.

В текущем сезоне Усман провел 17 матчей в , совершив 10 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.