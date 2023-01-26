«Барса» начнет переговоры с Дембеле в феврале. На продлении контракта с вингером настаивает Хави
«Барселона» рассчитывает продлить контракт с вингером Усманом Дембеле.
По информации Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави настаивает на том, что руководство должно приложить все необходимые усилия для сохранения француза.
«Блауграна» собирается начать переговоры в феврале, когда будет завершена работа на трансферном рынке, и завершить их до конца сезона. Сам вингер хочет остаться, а отношения между его агентами и клубом в последнее время улучшились.
Утверждается, что для «блауграны» операция по продлению контракта с Дембеле, истекающего летом 2024 года, является стратегически важной.
В текущем сезоне Усман провел 17 матчей в Ла Лиге, совершив 10 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
я надеюсь Усман станет стабильнее и будет лучше и умнее действовать в матчах где соперники давят сильно
С Тухелем и Дешамом у Дембеле проблем не было. Тоже сюсюкаются с Усманом ?
Молодец Усман! Прогрес на лицо.