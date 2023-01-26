«Барса» начнет переговоры с Дембеле в феврале. На продлении контракта с вингером настаивает Хави

Теги Барселона Хави Ла Лига Усман Дембеле Футбол

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с вингером Усманом Дембеле.

По информации Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави настаивает на том, что руководство должно приложить все необходимые усилия для сохранения француза.

«Блауграна» собирается начать переговоры в феврале, когда будет завершена работа на трансферном рынке, и завершить их до конца сезона. Сам вингер хочет остаться, а отношения между его агентами и клубом в последнее время улучшились.

Утверждается, что для «блауграны» операция по продлению контракта с Дембеле, истекающего летом 2024 года, является стратегически важной.

В текущем сезоне Усман провел 17 матчей в Ла Лиге, совершив 10 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Alejandro_27
Ответ инок
В последних играх очень хорош Дембеле, прогресс на лицо, главное для него - стабильность
Вся проблема у него нет стабильности, а стабильность признак мастерства, один матч играет удачно, следующие два матча неудачно. С Бетисом был хорош, затем два матча посредственно, и только в 1/4 Кубка был на уровне
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Flow market Victor Mercedes
Нужно просто продлевать не более 2х лет, 5лет контакта на него плохо влияет
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TAGAY
Ответ инок
В последних играх очень хорош Дембеле, прогресс на лицо, главное для него - стабильность
в последние три игры Реал-Хетафе-РС... был хорош только в РС,с Реалом сыграл блекло, с Хетафе очень слабо. так что про хорошие игры в последних матчах может говорить лишь тот кто не смотрел игры Барсы
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TAGAY
Ответ Falsegoalkeeper
Почему? Сейчас он играет стабильно хорошо
не так стабильно! из последних Мальоркой,Сельтой,Валенсией,Оссасуной,Эспаньолом и с Хетафе провел матч очень слабо. с АТМ хоть и забил но так же сыграл неважно.. это как бы все последние игры в лиге... из топ матчей начиная с октября - Бетисом в СКИ и вчерашняя, а так везде либо провал либо средний матч. дело тут не только в стабильности но и в том что он теряется в матчах где соперники не дают пространства, вчера команда сыграла мощно, а РС на удивлении очень плохо действовали в прессинге, столько дыр.. и их игра с высокой обороной - идеальный футбол где Усман зажигает. так было и с Атлетиком в осенью(тогда он набрал 1+3). кстати после этого за Барсу и за сборную в 19 играх набрал 4 +3 голевых, не слишком уж стабильно,учитывая то что он основной игрок и там и там.. В целом, Усмана нет когда реально нужна помощь в топ матчах, 2 с Баварией,2 с Интером и в 2 играх с Реалом.. одни провалы! так что со стабильности у Дембеле реально проблемы.
я надеюсь Усман станет стабильнее и будет лучше и умнее действовать в матчах где соперники давят сильно
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Raindrop Drop Top
Ответ Lionel Andres Messi 10
В Барселоне Дембеле прошёл через стадии высмеивания и недовольного гула со свистом до стоячих аплодисментов.
Эффект Хави
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Монморенси
Ответ Вадим Симонов
А ещё год назад многие считали его сбитым и переоцененным летчиком.
Как раз год назад он начал свой подъём)
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МГЕР
Ответ Falsegoalkeeper
Почему? Сейчас он играет стабильно хорошо
Ну блин, играет хорошо в основном, но иногда так тупит тааак тупит, что аж хочешь чтобы заменили. А так то да, ценный кадр, согласен.
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Вадим Симонов
А ещё год назад многие считали его сбитым и переоцененным летчиком.
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Theodor Herzl
А вот и второй сезон одного из топовых сериалов спортса!
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Михаил Немолочнов
Когда-то его называли человек-стекло, но времена меняются) за вчерашний матч просто брависсимо
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sp.msk.86
Ответ usman703
Это да, но он сам уже и женат, и ребёнок есть, возможно ментально хоть немного повзрослел. Ну и ещё покупать нового вингера с такими же качествами как у Дембеле- это будет очень дорого, дешевле продлить Усмана. Рафинью вон купили и он проиграл конкуренцию, и по сути деньги на ветер
Есть правда в твоих словах, но все-таки склоняюсь к тому, что это лишь вспышки у Усмана. А Рафинью нужно отдавать, как только поступит предложение.
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sp.msk.86
Ответ XavIniesta2008-2015
А это разве не работа тренера-находить подход к игроку, чтобы тот мог показывать максимум ? Вне зависимости от того, с игроком нужно сюсюкаться или подвергать агрессивному давлению С Тухелем и Дешамом у Дембеле проблем не было. Тоже сюсюкаются с Усманом ?
конечно работа тренера, проблема в том, что не все тренеры так работают)
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LLiriKK
Если это не типичная для многих бразильских и африканских игроков вспышка, чтобы контракт переподписать было легче на своих условиях, а затем вновь бить баклуши, то для «Барсы» это благо, конечно.
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XavIniesta2008-2015
Ответ sp.msk.86
потому что характер у него такой, очень много факторов влияет на него, если сменится тренер (который не будет с ним сюсюкаться), то он будет грузом висеть.
А это разве не работа тренера-находить подход к игроку, чтобы тот мог показывать максимум ? Вне зависимости от того, с игроком нужно сюсюкаться или подвергать агрессивному давлению
С Тухелем и Дешамом у Дембеле проблем не было. Тоже сюсюкаются с Усманом ?
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usman703
Ответ sp.msk.86
потому что характер у него такой, очень много факторов влияет на него, если сменится тренер (который не будет с ним сюсюкаться), то он будет грузом висеть.
Это да, но он сам уже и женат, и ребёнок есть, возможно ментально хоть немного повзрослел. Ну и ещё покупать нового вингера с такими же качествами как у Дембеле- это будет очень дорого, дешевле продлить Усмана. Рафинью вон купили и он проиграл конкуренцию, и по сути деньги на ветер
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Falsegoalkeeper
Надо быть аккуратнее чтобы не зазнался. Продлил л бы его 3-4 года. После 30 думаю сбавит с потерей скорости
Ему ещё 5 лет до тридцатилетия – приличный срок. И не думаю, что после этого он потеряет в скорости, скорее чаще будет травмироваться: возраст, мышцам труднее справляться с резкими стартами и на восстановление больше времени уйдёт (Бэйл и Ди Мария даже после третьего десятка убегали от защитником (последний продолжает делать), но вот травмы замучили).
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sp.msk.86
Ответ Falsegoalkeeper
Почему? Сейчас он играет стабильно хорошо
потому что характер у него такой, очень много факторов влияет на него, если сменится тренер (который не будет с ним сюсюкаться), то он будет грузом висеть.
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-5
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инок
В последних играх очень хорош Дембеле, прогресс на лицо, главное для него - стабильность
+3
-1
+2
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cektor
Дембеле взялся за ум. И показывает класс 👍🏼
+1
0
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Falsegoalkeeper
Ответ sp.msk.86
Дембеле никогда не будет стабилен
Почему? Сейчас он играет стабильно хорошо
+13
0
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sp.msk.86
Дембеле никогда не будет стабилен
0
-6
-6
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Falsegoalkeeper
Надо быть аккуратнее чтобы не зазнался. Продлил л бы его 3-4 года. После 30 думаю сбавит с потерей скорости
0
-2
-2
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DolJun
должны увеличивать зп этому бисту в три раза, ведь после левандовского это сильнейший игрок в текущем составе
+2
-4
-2
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Пепси пеналдувич
Дембеле уже не кажется провальным трансфером….
Молодец Усман! Прогрес на лицо.
+30
0
+30
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Lionel Andres Messi 10
В Барселоне Дембеле прошёл через стадии высмеивания и недовольного гула со свистом до стоячих аплодисментов.
+42
-1
+41
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