«Дембеле смертельно опасен. Он наслаждается своей игрой, болельщики – тоже». Хави о вингере

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Хави высказался о прогрессе Усмана Дембеле

«Я думаю, что Дембеле сильно возмужал за то время, что мы работаем вместе. Мы дали ему инструменты. Он смертельно опасен.

Мы всегда говорим, что он должен больше бить, когда смещается в центр, потому что у него есть это качество, он может менять ход матчей. Я верю в него.

Он наслаждается своей игрой, и болельщики тоже наслаждаются ею», – сказал главный тренер «Барселоны» после победы над «Реал Сосьедад» в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0). 

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40 комментариев

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usman703
Ответ Madhamish
Ливер создает Салаху все условия для рывка по флангу. Барселона пока так не умеет от слова совсем. Когда Дембеле один и его никто не держит, фланг свободен - ему просто некому забросить мяч. Очень плохо у Барселоны с дальними забросами. Араухо учится с переменным успехом. Педри может, но не всегда ему дают время на это. Бускетс сдает не по дням, а по часам. Получается, если Педри не увидел свободного Дембеле, то и никто не увидел. А у Ливерпуля практически каждый готов закроссить на рывок Салаху. А нападающие оттягивают защитников с фланга Салаха, чтобы расчистить коридор. У Барселоны пока очень и очень хреново с построением атак. Сказывается времена, когда это все было благополучно перевалено на Месси, а остальные просто пихали мяч Месси. Роберто просто дно, растерял все навыки. а ведь начинал диспетчером. Кессье и Рафинья - не уровень топ-клуба, их потолок - бей-беги середняки. Они не видят и не отдают. Явные трансферные провалы. Гави - только вспышками. де Йонг любитель поперекладывать мяч и протащить его, все время запаздывает с пасом. То ли не видит, то ли его так в Аяксе научили с детства. Получается, если не Педри то и некому. В прошлом году, когда Педри травмирован был - мрак и абсолютная безыдейность впереди. Сейчас Лева взялся строить атаки, у него неплохо получается. Проблема в том, что от него же требуют и быть в штрафной на завершении. Поэтому Дембеле по сути используют отвратительно. Он всегда почти против двух соперников. Вот эта вот дурацкая привычка три раза перекатить мяч поперек должна уйти вместе с Бускетсом. Не те времена. Месси, Иньеста и Хави могли вырезать любой сложности пас, да и Сеск тоже. Поэтому им важно было дождаться когда защитники дадут слабину и забросить. Теперь так отдать в Барселоне не может никто, даже Педри. Поэтому надо ловить момент перехода мяча, по заветам Маура. Так как делает Ливер или Реал. Там идет мгновенно заброс на Салаха или Винисиуса, лишь только мяч перешел. Отработано. А там уже догоняй лови. Барселона так не умеет и не хочет играть. Некому. А нужно, если хотеть использолвать Дембеле на 100 %
Расписал неплохо, насчет Месси, Иньесты и Хави согласен, но вот в чем смысл? Дембеле и так в большинстве матчей себя хорошо показывает, бесполезным обрезалой его называть- это надо постараться. А то что не каждого игрока можно
использовать на 100%- это очевидно, хотя, конечно то что против Дембеле всегда стараются играть вдвоём- это заметно, ты прав, думаю и Хави это знает и думает об этой проблеме. Тут ещё нужно понимать, что современные команды часто варьируют стиль игры от позиционных розыгрышей до вертикальных атак, не упираясь во что-то одно. Барса пока только строящаяся команда, там много работы ещё предстоит проделать.
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usman703
Ответ Madhamish
Дембеле разрывает один матч из 4. Остальное время бесполезный обрезала. Но когда поймает струю, тогда да, держите его семеро. Вот только предсказать, когда это будет, не знаю, кто возьмется
Ты матчи внимательно смотришь? Дембеле не в каждом матче, конечно, тащит как с Сосьедадом, но бесполезным его назвать реально нельзя, тем более, что многие опасные атаки идут через него у Барсы
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Иван Егурнов
Можете кидать в меня тапками, но Дембеле по-моему совсем не так хорош, как о нём говорят. Он быстрый, техничный, с ударом.... Но всё это как-то эпизодически. Слишком легко исчезает на поле, причём часто. И по моему "инстинкт убийцы", необходимый форварду, отсутствует напрочь
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Дмитрий Яруллин
Точности бы добавить еще его ударам , он как будто не докручивает . Месси клал такие по углам на раз два . Если Дембеле начнёт забивать хотя бы мячей 20 за сезон , то , возможно , снимет клеймо зря потраченных 100 млн )
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дрон барон
Ответ Адепт Суперлиги
При Хави и Левандовски Барселона прям расцвела, как жаль, что презренная Баварка попала на них только в начале становления. По состоянию на январь 2023, Барселона вынесла бы их вперёд ногами.
Слишком оптимистичное заявление. Бавария была и пока остаётся сильной и сбалансированной командой. Барселона улучшила многие показатели, но супер стабильной игру пока не назовешь. Вчерашний второй тайм с Реал Сосьедад - это легко подтверждает.
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Murad Sabiev
Ответ Томный Дембеле
Прости, Мурад, я решил забрать идею, которую ты хотел забрать
Прощаю)))
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Madhamish
Ответ Бускетс это позиция
Если бы так играл хотя бы каждые 2 матча, то уже входил бы в число главных претендентов на Золотой мяч) Ну а так да, стабильность это немножко не про него, хотя он делает шаги к улучшению в этом
Ливер создает Салаху все условия для рывка по флангу.
Барселона пока так не умеет от слова совсем.
Когда Дембеле один и его никто не держит, фланг свободен - ему просто некому забросить мяч.
Очень плохо у Барселоны с дальними забросами. Араухо учится с переменным успехом. Педри может, но не всегда ему дают время на это. Бускетс сдает не по дням, а по часам.
Получается, если Педри не увидел свободного Дембеле, то и никто не увидел.
А у Ливерпуля практически каждый готов закроссить на рывок Салаху. А нападающие оттягивают защитников с фланга Салаха, чтобы расчистить коридор.
У Барселоны пока очень и очень хреново с построением атак. Сказывается времена, когда это все было благополучно перевалено на Месси, а остальные просто пихали мяч Месси. Роберто просто дно, растерял все навыки. а ведь начинал диспетчером. Кессье и Рафинья - не уровень топ-клуба, их потолок - бей-беги середняки. Они не видят и не отдают. Явные трансферные провалы. Гави - только вспышками. де Йонг любитель поперекладывать мяч и протащить его, все время запаздывает с пасом. То ли не видит, то ли его так в Аяксе научили с детства.
Получается, если не Педри то и некому. В прошлом году, когда Педри травмирован был - мрак и абсолютная безыдейность впереди. Сейчас Лева взялся строить атаки, у него неплохо получается. Проблема в том, что от него же требуют и быть в штрафной на завершении. Поэтому Дембеле по сути используют отвратительно. Он всегда почти против двух соперников. Вот эта вот дурацкая привычка три раза перекатить мяч поперек должна уйти вместе с Бускетсом. Не те времена. Месси, Иньеста и Хави могли вырезать любой сложности пас, да и Сеск тоже. Поэтому им важно было дождаться когда защитники дадут слабину и забросить. Теперь так отдать в Барселоне не может никто, даже Педри. Поэтому надо ловить момент перехода мяча, по заветам Маура. Так как делает Ливер или Реал. Там идет мгновенно заброс на Салаха или Винисиуса, лишь только мяч перешел. Отработано. А там уже догоняй лови. Барселона так не умеет и не хочет играть. Некому. А нужно, если хотеть использолвать Дембеле на 100 %
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Белые штаны Хави
Ответ Murad Sabiev
Гениальная идея, пойду менять никнейм (если так можно делать) 😂 Надеюсь не обидишься за то что забрал твою идею😂
Конечно не обижусь,бери) надо в поддержку писать для смены)
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Томный Дембеле
Ответ Murad Sabiev
Гениальная идея, пойду менять никнейм (если так можно делать) 😂 Надеюсь не обидишься за то что забрал твою идею😂
Прости, Мурад, я решил забрать идею, которую ты хотел забрать
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pq
Ответ GuruFutbola
С таким дриблингом нет ни одного защитника, которого Дембеле бы не смог пройти несколько раз подряд за тайм)
вчера был настоящим понасенковым
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Бускетс это позиция
Ответ Madhamish
Дембеле разрывает один матч из 4. Остальное время бесполезный обрезала. Но когда поймает струю, тогда да, держите его семеро. Вот только предсказать, когда это будет, не знаю, кто возьмется
Если бы так играл хотя бы каждые 2 матча, то уже входил бы в число главных претендентов на Золотой мяч)
Ну а так да, стабильность это немножко не про него, хотя он делает шаги к улучшению в этом
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vrazrez
Дембеле хорош в этом сезоне. Но оба финала сыграл совсем слабо.
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Murad Sabiev
Ответ Белые штаны Хави
"Томный Дембеле" - отличный никнейм для юзера спортса))
Гениальная идея, пойду менять никнейм (если так можно делать) 😂
Надеюсь не обидишься за то что забрал твою идею😂
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Я Гражданин Мира
Ответ Олжас Айкенов
Ну по последним матчам Дембеле стал более вариативным. Не Месси, конечно, но прогресс прям четко виден
Если честно сказать он мне тоже вчера понравился.
Но в целом я его не принимаю как супер футболиста
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Я Гражданин Мира
Ответ Владислав Бегагаев
Мессисексуалы уже порвались
А что вы думали?
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Madhamish
Дембеле разрывает один матч из 4. Остальное время бесполезный обрезала. Но когда поймает струю, тогда да, держите его семеро. Вот только предсказать, когда это будет, не знаю, кто возьмется
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+9
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Madhamish
Ответ Адепт Суперлиги
При Хави и Левандовски Барселона прям расцвела, как жаль, что презренная Баварка попала на них только в начале становления. По состоянию на январь 2023, Барселона вынесла бы их вперёд ногами.
Бавария это тебе не Эспаньол. Вынесли бы как раз Барселону. как и осенью. Очень сырая игра
+2
-5
-3
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Владислав Бегагаев
Ответ Я Гражданин Мира
Он хотел сказать с Усманом тяжелее а с Месси без полезно. Усмана нельзя сравнивать с Месси вообще. Он прямо линейный а Месси, это совершенно другой
Мессисексуалы уже порвались
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S1mple1
Ответ Крыс Пол
Не зря Упамекано говорил, что Усману сложнее противостоять, чем Месси.
Ну Упамекано против праймового Месси и не защищался)
+1
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argentinakomandamraz
Разболтался ), пару хороших лещей в чемпионате, примолкнет и начнёт ныть, что состав не тот😂
0
-3
-3
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передок Заремы
Кокорин со стулом опаснее
+1
0
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Timati Beweers
Ответ Крыс Пол
Не зря Упамекано говорил, что Усману сложнее противостоять, чем Месси.
Просто Упомекано не играл с Месси в возрасте Дембеле) а вообще сейчас Дембеле мой главный любимчик)) пархает с мячом как бабочка🔥
+2
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Белые штаны Хави
Ответ zaebarca
Точности*
"Томный Дембеле" - отличный никнейм для юзера спортса))
+9
0
+9
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Олжас Айкенов
Ответ Я Гражданин Мира
Он хотел сказать с Усманом тяжелее а с Месси без полезно. Усмана нельзя сравнивать с Месси вообще. Он прямо линейный а Месси, это совершенно другой
Ну по последним матчам Дембеле стал более вариативным. Не Месси, конечно, но прогресс прям четко виден
+7
-1
+6
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med-a-lion
Ответ zaebarca
Точности*
да ладно, норм, томный форвард)
+20
0
+20
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