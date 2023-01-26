«Дембеле смертельно опасен. Он наслаждается своей игрой, болельщики – тоже». Хави о вингере
Хави высказался о прогрессе Усмана Дембеле.
«Я думаю, что Дембеле сильно возмужал за то время, что мы работаем вместе. Мы дали ему инструменты. Он смертельно опасен.
Мы всегда говорим, что он должен больше бить, когда смещается в центр, потому что у него есть это качество, он может менять ход матчей. Я верю в него.
Он наслаждается своей игрой, и болельщики тоже наслаждаются ею», – сказал главный тренер «Барселоны» после победы над «Реал Сосьедад» в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0).
использовать на 100%- это очевидно, хотя, конечно то что против Дембеле всегда стараются играть вдвоём- это заметно, ты прав, думаю и Хави это знает и думает об этой проблеме. Тут ещё нужно понимать, что современные команды часто варьируют стиль игры от позиционных розыгрышей до вертикальных атак, не упираясь во что-то одно. Барса пока только строящаяся команда, там много работы ещё предстоит проделать.
Барселона пока так не умеет от слова совсем.
Когда Дембеле один и его никто не держит, фланг свободен - ему просто некому забросить мяч.
Очень плохо у Барселоны с дальними забросами. Араухо учится с переменным успехом. Педри может, но не всегда ему дают время на это. Бускетс сдает не по дням, а по часам.
Получается, если Педри не увидел свободного Дембеле, то и никто не увидел.
А у Ливерпуля практически каждый готов закроссить на рывок Салаху. А нападающие оттягивают защитников с фланга Салаха, чтобы расчистить коридор.
У Барселоны пока очень и очень хреново с построением атак. Сказывается времена, когда это все было благополучно перевалено на Месси, а остальные просто пихали мяч Месси. Роберто просто дно, растерял все навыки. а ведь начинал диспетчером. Кессье и Рафинья - не уровень топ-клуба, их потолок - бей-беги середняки. Они не видят и не отдают. Явные трансферные провалы. Гави - только вспышками. де Йонг любитель поперекладывать мяч и протащить его, все время запаздывает с пасом. То ли не видит, то ли его так в Аяксе научили с детства.
Получается, если не Педри то и некому. В прошлом году, когда Педри травмирован был - мрак и абсолютная безыдейность впереди. Сейчас Лева взялся строить атаки, у него неплохо получается. Проблема в том, что от него же требуют и быть в штрафной на завершении. Поэтому Дембеле по сути используют отвратительно. Он всегда почти против двух соперников. Вот эта вот дурацкая привычка три раза перекатить мяч поперек должна уйти вместе с Бускетсом. Не те времена. Месси, Иньеста и Хави могли вырезать любой сложности пас, да и Сеск тоже. Поэтому им важно было дождаться когда защитники дадут слабину и забросить. Теперь так отдать в Барселоне не может никто, даже Педри. Поэтому надо ловить момент перехода мяча, по заветам Маура. Так как делает Ливер или Реал. Там идет мгновенно заброс на Салаха или Винисиуса, лишь только мяч перешел. Отработано. А там уже догоняй лови. Барселона так не умеет и не хочет играть. Некому. А нужно, если хотеть использолвать Дембеле на 100 %
Ну а так да, стабильность это немножко не про него, хотя он делает шаги к улучшению в этом
Надеюсь не обидишься за то что забрал твою идею😂
Но в целом я его не принимаю как супер футболиста