«Дембеле смертельно опасен. Он наслаждается своей игрой, болельщики – тоже». Хави о вингере

высказался о прогрессе .

«Я думаю, что Дембеле сильно возмужал за то время, что мы работаем вместе. Мы дали ему инструменты. Он смертельно опасен.

Мы всегда говорим, что он должен больше бить, когда смещается в центр, потому что у него есть это качество, он может менять ход матчей. Я верю в него.

Он наслаждается своей игрой, и болельщики тоже наслаждаются ею», – сказал главный тренер «Барселоны» после победы над «Реал Сосьедад» в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:0).