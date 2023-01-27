Анзор Кавазашвили: «Россиянин «Золотой мяч» никогда не выиграет. Даже если Селихов превратится в Яшина, ему не дадут, потому что он русский»
Анзор Кавазашвили не верит в завоевание «Золотого мяча» российским футболистом.
«Я люблю наших футболистов, но надо смотреть правде в глаза. У нас в Европе толком никто заиграть не может, какой тут «Золотой мяч»?
Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч». Яшин останется единственным и неповторимым.
А сейчас такая ситуация в мире, что даже если завтра Селихов превратится в Яшина, то «Золотой мяч» ему все равно не дадут, потому что он русский.
Отстранение от еврокубков тоже сыграет свою роль на развитии молодых игроков. Лет на 10 назад откатимся – потом попробуй догони.
Поэтому не о громких наградах надо сейчас говорить, а о том, как нам не потерять молодое поколение футболистов», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.
Лев Яшин, игравший за «Динамо» и сборную СССР, выиграл «Золотой мяч» в 1963 году. Он до сих пор остается единственным вратарем в истории, бравшим эту награду.
Он воспитал в разных десятилетиях трёх обладателей золотого мяча, просто невероятный успех для не самой великой футбольной державы.
Ну, а касаемо Липпи..... Во мнение самого Липпи о Лобановском во время четвертьфинальных матчей ЛЧ. Через год к слову Киев уже выйдет с ним в полуфинал.
https://www.kommersant.ru/doc/193766
За Юве в 50-е годы играл легендарный Джон Чарльз, один из лучших легионеров в истории Серии А, но он золотой мяч не получал.
Касаемо британцев я имел ввиду что эти шотландец и североирландец (возможно лучший британец в истории футбола, по таланту с ним рядом никто не стоял) выиграли свои мячи с учётом выступления за клубы, а не свои типа сборные, не знаю сколько раз ещё нужно это тебе разжёвывать.
Касаемо британцев выигрывающих Еврокубки в качестве легионеров это было не так уж и часто. Так навскидку : Платт (Ювентус), Ламберт (Дортмунд), Харгривз (Бавария), Макманаман/Бэйл (Реал), недавно Абрахам с Смоллингом и Мейтлендом Найлзом выиграли Еврокубок, в финалах проигрывали Киган (Гамбург), Каннингем (Реал), Линекер (Барселона), Инс (Интер) и феноменальный дриблер Уоддл (Марсель). Так что как видишь маленечко знаю историю футбола, это так, навскидку.
По поводу британцев, не считая 5 английских мячей ещё два взяли представители других стран Королевства Великобритании. Можешь Вики промониторить. Кстати. Играть то они играли за свои сборные, но мячи они выигрывали естественно играя за английские клубы, об этом никогда не надо забывать. То есть успехи чисто клубные,так как со сборными Шотландии и Северной Ирландии не попадали в те года на крупные турниры среди сборных.
P.s. Посмотрел твой возраст, вопросов больше нет. Сомневаюсь что ты знаешь историю советского и мирового футбола.