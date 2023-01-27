Анзор Кавазашвили: «Россиянин «Золотой мяч» никогда не выиграет. Даже если Селихов превратится в Яшина, ему не дадут, потому что он русский»

не верит в завоевание «Золотого мяча» российским футболистом.

«Я люблю наших футболистов, но надо смотреть правде в глаза. У нас в Европе толком никто заиграть не может, какой тут «Золотой мяч»?

Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч». Яшин останется единственным и неповторимым.

А сейчас такая ситуация в мире, что даже если завтра превратится в Яшина, то « » ему все равно не дадут, потому что он русский.

Отстранение от еврокубков тоже сыграет свою роль на развитии молодых игроков. Лет на 10 назад откатимся – потом попробуй догони.

Поэтому не о громких наградах надо сейчас говорить, а о том, как нам не потерять молодое поколение футболистов», – сказал бывший вратарь « » и экс-член комитета по этике.

, игравший за «Динамо» и сборную СССР, выиграл «Золотой мяч» в 1963 году. Он до сих пор остается единственным вратарем в истории, бравшим эту награду.