Анзор Кавазашвили: «Россиянин «Золотой мяч» никогда не выиграет. Даже если Селихов превратится в Яшина, ему не дадут, потому что он русский»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лев Яшин Анзор Кавазашвили Золотой мяч Александр Селихов Политика Футбол

Анзор Кавазашвили не верит в завоевание «Золотого мяча» российским футболистом.

«Я люблю наших футболистов, но надо смотреть правде в глаза. У нас в Европе толком никто заиграть не может, какой тут «Золотой мяч»?

Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч». Яшин останется единственным и неповторимым.

А сейчас такая ситуация в мире, что даже если завтра Селихов превратится в Яшина, то «Золотой мяч» ему все равно не дадут, потому что он русский.

Отстранение от еврокубков тоже сыграет свою роль на развитии молодых игроков. Лет на 10 назад откатимся – потом попробуй догони.

Поэтому не о громких наградах надо сейчас говорить, а о том, как нам не потерять молодое поколение футболистов», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Лев Яшин, игравший за «Динамо» и сборную СССР, выиграл «Золотой мяч» в 1963 году. Он до сих пор остается единственным вратарем в истории, бравшим эту награду.

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76 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ vaslover
Дело не то что он выигрывал, он был тренером который опережал футбол как минимум на десятилетие вперед. Прессинг по всему полю, когда надо использовал аритмию, потом опять включал прессинг. Классика в этом плане - полуфинал ЧЕ 88. Ну и весь мир отмечал его научный подход к тренировочному процессу. Он был настоящим новатором в футболе,непререкаемым авторитетом во всем футбольном тренерском цехе мирового футбола, таким же как генерал Михелс с его тотальным футболом и основателем катеначчо Эленио Эррера. Он воспитал в разных десятилетиях трёх обладателей золотого мяча, просто невероятный успех для не самой великой футбольной державы. Ну, а касаемо Липпи..... Во мнение самого Липпи о Лобановском во время четвертьфинальных матчей ЛЧ. Через год к слову Киев уже выйдет с ним в полуфинал. https://www.kommersant.ru/doc/193766
НУ можно опережаль на долго футбол, но за тренера говорят прежде всего его достяжения, а я бы не сказал, что у него небыло материала для достяжений, 2 второстепенных еврокубка(и да я понимаю что тогда это были прежде всего еврокубки, но всё же), это не показатель величия и тем более, топ-10...а не ЛЧ, не Евро, не ЧМ в его активе нет, да и ОИ тоже...
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Никого_нет
С Селиховым пример еще дебильнее, его не дали Нойеру, который совершил прорыв во вратарской игре, а он про Селихова…
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vaslover
Ответ Алексей Гусев
есть слово факт, и факт того что Лобан вызывал не лучших в стране, а знакомых по работе, не вызывает вопросов, ответ, почему после Евро 88 другой тренер на ОИ вызвал нейтральную сборную и выиграл ОИ? А ну про Чарльза да, я ошибся...Ты бы еще сказал что Романцев никогда не был предвзят...Мы уже не первый раз спорим на эту тему. А про топ-10...весьма относительно, учитывая что большинство подводящих такие топы ниже Лобановского(при всём к нему уважении), ставят Липпи, который и ЛЧ выигрывал и ЧМ...
Дело не то что он выигрывал, он был тренером который опережал футбол как минимум на десятилетие вперед. Прессинг по всему полю, когда надо использовал аритмию, потом опять включал прессинг. Классика в этом плане - полуфинал ЧЕ 88. Ну и весь мир отмечал его научный подход к тренировочному процессу. Он был настоящим новатором в футболе,непререкаемым авторитетом во всем футбольном тренерском цехе мирового футбола, таким же как генерал Михелс с его тотальным футболом и основателем катеначчо Эленио Эррера.
Он воспитал в разных десятилетиях трёх обладателей золотого мяча, просто невероятный успех для не самой великой футбольной державы.
Ну, а касаемо Липпи..... Во мнение самого Липпи о Лобановском во время четвертьфинальных матчей ЛЧ. Через год к слову Киев уже выйдет с ним в полуфинал.

https://www.kommersant.ru/doc/193766
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tyuiop tyuiop
Ответ Заяцволк
Блин, вот такие персонажи - просто находка для нашей доблестной оппозиции. Такую чушь несут, что даже возразить нечего, сейчас снова Владимир Путман и Игорь Новиков в топах будут с комментами про таблетки и т.п.
Будем откровенны, ты тоже находка для оппозиции
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Алексей Гусев
Ответ vaslover
Про Лобановского все клевета московской пропаганды. Есть слово такое - зависть. Да и что они тут могут про него пищать, по всем мировым версиям везде входит в топ 10 лучших тренеров в истории футбола, непререкаемый авторитет для многих тренеров мира. За Юве в 50-е годы играл легендарный Джон Чарльз, один из лучших легионеров в истории Серии А, но он золотой мяч не получал.
есть слово факт, и факт того что Лобан вызывал не лучших в стране, а знакомых по работе, не вызывает вопросов, ответ, почему после Евро 88 другой тренер на ОИ вызвал нейтральную сборную и выиграл ОИ? А ну про Чарльза да, я ошибся...Ты бы еще сказал что Романцев никогда не был предвзят...Мы уже не первый раз спорим на эту тему. А про топ-10...весьма относительно, учитывая что большинство подводящих такие топы ниже Лобановского(при всём к нему уважении), ставят Липпи, который и ЛЧ выигрывал и ЧМ...
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Денис Давыдов
Ответ Fooler
Да-да,русским не вручают золотой мяч из-за национальности. Не из-за убогой игры,а из-за национальности.
Ну так сколько игрокам из России вручали до 2022, а сейчас ни одного 😂
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vaslover
У Аленичева в Италии не очень получилось, немного медленный он был для итальянского футбола, не хватало атлетизма, хотя в понимании футбола со светлой головой конечно, с передачкой, Романцев других у себя и не держал. Но в Роме несмотря на хет-трик в одном из матчей в еврокубках особо не проявил себя, в Перудже он вообще не запомнился, в отличии от того же японца Накаты ( после него началась мода в Европе на японских футболистов, вот он точно был сильнее Аленичева). В Порту все годы был качественным игроком ротации, но не более того. Действительно в обоих финалах Еврокубков он забил голы, но кто помнит его по Порту тот знает что эти были такие скорее фрагментарные вспышки чем какие-то закономерные. Недаром после победы в ЛЧ он перешёл скажем не в Челси с Моуриньо или клубы на манер Тоттенхэма, Атлетико, Дортмунда, а ..... вернулся в Спартак. Это не случайно. Как справедливости ради, был и не случаен его переход в команду калибра Ромы, он играл в тот сезон в свой лучший футбол в карьере. Тогда перейти в Рому было очень престижно, ведь итальянский чемпионат был лучшим в мире, а Рома отпустив Аленичева в Перуджу с обалденным составом стала чемпионом Италии.
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vaslover
Ответ Алексей Гусев
в Юве играл один малозначимый валиец, и если не ошибаюсь даже ЗМ получил как игрок Юве...Из Реала забыл Вудгейта и Оуэна к примеру, не помню выигрыли ли они что то в ЕК с Реалом, но тем не менее, а откуда знаю про предвзятость Лобановского, так не раз читал интервью футболистов, видел заявку на ОИ 88, где было золото и без Лобановского и как он творил дела будучи тренером олимпийской сборной, и т.д.
Про Лобановского все клевета московской пропаганды. Есть слово такое - зависть. Да и что они тут могут про него пищать, по всем мировым версиям везде входит в топ 10 лучших тренеров в истории футбола, непререкаемый авторитет для многих тренеров мира.
За Юве в 50-е годы играл легендарный Джон Чарльз, один из лучших легионеров в истории Серии А, но он золотой мяч не получал.
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Shuller18
Ответ Алексей Гусев
будучи капитаном команды на секундочку))) Привет кстати)
Привет привет. Аленичев в Порту никогда капитаном не был, да и как вообще мог при живых Жорже Кошта, Байя и прочих Манише? Специально проверил: ни разу Аленичев не выводил на поле Порту.
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Алексей Гусев
Ответ Shuller18
Аленичев в Порту даже близко звездой или на ведущих ролях не был, просто полезный футболист обоймы, которому повезло отличиться в финалах.
будучи капитаном команды на секундочку))) Привет кстати)
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Shuller18
Ответ Алексей Гусев
каквсвоё время Аленичев в Порту...В итоге не попавший даже в топ-10 на голосовании за ЗМ...
Аленичев в Порту даже близко звездой или на ведущих ролях не был, просто полезный футболист обоймы, которому повезло отличиться в финалах.
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Алексей Гусев
Ответ А.Э.РАСИМ
Запад арабов не любит. Но брали Зидан, Бензема. Запад цветных не любит. Но брали Веа, , Роналдиньо, Роналдо. Играть надо уметь.
Запад не любит арабов и цветных? Что?
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Алексей Гусев
Ответ Shuller18
Давайте русский для начала станет лидером топ клуба, с которым победит в ЛЧ, выделяясь при этом на фоне других, тогда поговорим о шансах на ЗМ. А пока сильнейший русский выступает за Монако, эти разговоры беспочвенны
каквсвоё время Аленичев в Порту...В итоге не попавший даже в топ-10 на голосовании за ЗМ...
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Алексей Гусев
Ответ vaslover
Ты откуда в свои 34 года знаешь насколько великий дон командующий советского футбола Валерий Васильевич Лобановский был предвзят к представителям РСФСР в футболе???!!!! Они были никакие в еврокубках в 70-е и 80-е года, в то время как киевские воины на футбольном поле боя решали очень серьёзные задачи. Факты кричат об этом. Касаемо британцев я имел ввиду что эти шотландец и североирландец (возможно лучший британец в истории футбола, по таланту с ним рядом никто не стоял) выиграли свои мячи с учётом выступления за клубы, а не свои типа сборные, не знаю сколько раз ещё нужно это тебе разжёвывать. Касаемо британцев выигрывающих Еврокубки в качестве легионеров это было не так уж и часто. Так навскидку : Платт (Ювентус), Ламберт (Дортмунд), Харгривз (Бавария), Макманаман/Бэйл (Реал), недавно Абрахам с Смоллингом и Мейтлендом Найлзом выиграли Еврокубок, в финалах проигрывали Киган (Гамбург), Каннингем (Реал), Линекер (Барселона), Инс (Интер) и феноменальный дриблер Уоддл (Марсель). Так что как видишь маленечко знаю историю футбола, это так, навскидку.
в Юве играл один малозначимый валиец, и если не ошибаюсь даже ЗМ получил как игрок Юве...Из Реала забыл Вудгейта и Оуэна к примеру, не помню выигрыли ли они что то в ЕК с Реалом, но тем не менее, а откуда знаю про предвзятость Лобановского, так не раз читал интервью футболистов, видел заявку на ОИ 88, где было золото и без Лобановского и как он творил дела будучи тренером олимпийской сборной, и т.д.
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ezheloko
Да, то ли дело во время Льва Яшина. Весь мир обожал Советский союз.
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vaslover
Ответ Алексей Гусев
ну да, ты ничуть не предвзят и говоришь по фактам))) чувак, ты не знаешь нихрена и утверждаешь, британцы все выигрывали играя за английские клубы? То есть за не британские не выигрывали?? А про футболистов из РСФСР ты вообще хамишь, ибо Лобановский всегда был предвзят относительно украинцев...
Ты откуда в свои 34 года знаешь насколько великий дон командующий советского футбола Валерий Васильевич Лобановский был предвзят к представителям РСФСР в футболе???!!!! Они были никакие в еврокубках в 70-е и 80-е года, в то время как киевские воины на футбольном поле боя решали очень серьёзные задачи. Факты кричат об этом.
Касаемо британцев я имел ввиду что эти шотландец и североирландец (возможно лучший британец в истории футбола, по таланту с ним рядом никто не стоял) выиграли свои мячи с учётом выступления за клубы, а не свои типа сборные, не знаю сколько раз ещё нужно это тебе разжёвывать.
Касаемо британцев выигрывающих Еврокубки в качестве легионеров это было не так уж и часто. Так навскидку : Платт (Ювентус), Ламберт (Дортмунд), Харгривз (Бавария), Макманаман/Бэйл (Реал), недавно Абрахам с Смоллингом и Мейтлендом Найлзом выиграли Еврокубок, в финалах проигрывали Киган (Гамбург), Каннингем (Реал), Линекер (Барселона), Инс (Интер) и феноменальный дриблер Уоддл (Марсель). Так что как видишь маленечко знаю историю футбола, это так, навскидку.
0
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Алексей Гусев
Ответ vaslover
Ну если ты упоминаешь что украинских хоккеистов тогда не было в сборной , то и во времена когда выигрывали мячи Блохин и Беланов там было 2-3 россиянина. Про сборную СССР середины 70-тых годов говорили : что представляет из себя сборная? 10 киевлян и Володя Мунтян (естественно тоже легенда киевского Динамо)..... Тогда вообще не было такое понятие качественный футболист из РСФСР. Тоже было и в середине 80-тых годов. Украинцы кстати никогда не считали мол наш Яшин выиграл золотой мяч, с головой дружили. Какое он имеет отношение к футболу УССР?! По поводу британцев, не считая 5 английских мячей ещё два взяли представители других стран Королевства Великобритании. Можешь Вики промониторить. Кстати. Играть то они играли за свои сборные, но мячи они выигрывали естественно играя за английские клубы, об этом никогда не надо забывать. То есть успехи чисто клубные,так как со сборными Шотландии и Северной Ирландии не попадали в те года на крупные турниры среди сборных. P.s. Посмотрел твой возраст, вопросов больше нет. Сомневаюсь что ты знаешь историю советского и мирового футбола.
ну да, ты ничуть не предвзят и говоришь по фактам))) чувак, ты не знаешь нихрена и утверждаешь, британцы все выигрывали играя за английские клубы? То есть за не британские не выигрывали?? А про футболистов из РСФСР ты вообще хамишь, ибо Лобановский всегда был предвзят относительно украинцев...
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Родион Горбачев
Я верю, что придет тот день, когда Анзорчик не сможет дать интервью. И это будет большое счастье
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Lex
Ответ Mihel
Советский союз в мире любили не намного больше чем сейчас Россию
Советский Союз уважали за победу. А сейчас даже на годовщину освобождения из Освенцима не приглашают. Историю переписывают.
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Lex
Ответ А Спартак
Ну хз.Посмотрите на Овечкина в Вашингтоне в США.)
США слишком далеко, а Европа сосед. Там реально по барабану на русских или украинцев местным жителям.
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Lex
Ответ Антон Фалафель
Старый кондом херни не скажет!🤣
а сколько тебе лет, старый?
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Tom_York
Ответ Gepard_GRIN
Ну, поздравляю. А я гетеросексуал.
Ну хоть он признался. Простим, мы же не звери. Это уже плюс)))
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vaslover
Ответ Алексей Гусев
что за чушь? Во первых, хоккеистов нет особо и сейчас, украинских, да и у нас единицы, про совесть тут при чем? А в еврокубках они от какой страны выдвигались, Киевские Динамовцы Беланов и Блохин, не от СССР ли? Пример Британии неактуален, ибо у них всё время были независимые внутри страны Шотландия, Уэльс и Ирландия, и там вроде больше 2х ЗМ не англичан из Британии...А то что система и страна были другие это факт. И нам Яшинский ЗМ не совсем правильно относить к заслугам России
Ну если ты упоминаешь что украинских хоккеистов тогда не было в сборной , то и во времена когда выигрывали мячи Блохин и Беланов там было 2-3 россиянина. Про сборную СССР середины 70-тых годов говорили : что представляет из себя сборная? 10 киевлян и Володя Мунтян (естественно тоже легенда киевского Динамо)..... Тогда вообще не было такое понятие качественный футболист из РСФСР. Тоже было и в середине 80-тых годов. Украинцы кстати никогда не считали мол наш Яшин выиграл золотой мяч, с головой дружили. Какое он имеет отношение к футболу УССР?!
По поводу британцев, не считая 5 английских мячей ещё два взяли представители других стран Королевства Великобритании. Можешь Вики промониторить. Кстати. Играть то они играли за свои сборные, но мячи они выигрывали естественно играя за английские клубы, об этом никогда не надо забывать. То есть успехи чисто клубные,так как со сборными Шотландии и Северной Ирландии не попадали в те года на крупные турниры среди сборных.
P.s. Посмотрел твой возраст, вопросов больше нет. Сомневаюсь что ты знаешь историю советского и мирового футбола.
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Алексей Гусев
Ответ vaslover
Вот послушай, почему в Украине никогда не говорят что Харламов, Мальцев, Третьяк наши хоккеисты?! Никогда не говорят что это выпускники НАШЕЙ типа системы ? Потому что у них хватает совести не присваивать себе чужое в спорте. Они понимают что украинских хоккеистов особо не было в сборной СССР, но зато у нас в России имея у великого Лобановского 2-3 россиянина в сборной ,всегда под шумок любят добавлять представителей УССР мол они выпускники нашей системы. Только золотые мячи Блохин и Беланов получили за блестящее выступление в Еврокубках, а не скажем в чемпионате СССР. А потом после развала СССР когда украинцы ковали успехи Евро 1988 Россия оказалась в первой корзине, а ту же Украину даже не допустили до отбора ЧМ в США, а в отборе к ЧЕ в Англии оказались если не ошибаюсь в 4-й корзине. Это нормально?! Зато в России также продолжают рассказывать тем кто не в теме что Блохин с Белановым чуть ли герои русского футбола. Украинцы в контексте хоккея такой пошлятиной не занимались никогда. Англичане никогда не присваивают себе золотые мячи двух британцев которые выиграли их, потому что это мячи достояние Шотландии и Северной Ирландии и никогда не пищат, мол это успех британского футбола и "британской системы " футбола, хотя эти страны если что входят в состав Великобритании.
что за чушь? Во первых, хоккеистов нет особо и сейчас, украинских, да и у нас единицы, про совесть тут при чем? А в еврокубках они от какой страны выдвигались, Киевские Динамовцы Беланов и Блохин, не от СССР ли? Пример Британии неактуален, ибо у них всё время были независимые внутри страны Шотландия, Уэльс и Ирландия, и там вроде больше 2х ЗМ не англичан из Британии...А то что система и страна были другие это факт. И нам Яшинский ЗМ не совсем правильно относить к заслугам России
0
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0
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Gepard_GRIN
Ответ stas82
И вообще - я бот
Ну, поздравляю. А я гетеросексуал.
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