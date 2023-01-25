высказался о рыночной стоимости российских футболистов.

«Из нынешних российских футболистов нет ни одного игрока, стоимость которого составляет 30 миллионов евро или больше. В ближайшее время таких игроков не будет, ни один столько стоить и не будет. В будущем – возможно, но сложно предсказать.

Вот тот же Соболев может играть только в России, а в Европе он затормозит, не готов он. В европейских чемпионатах играют в жесткий футбол, а любит огрызаться, будут провоцировать. Соболев должен понимать, что его бьют, потому что он сильный футболист, но отвечать на это не надо!

Ценник Соболева – 10 миллионов евро», – сказал экс-вратарь « ».

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯