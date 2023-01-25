«Никто из российских игроков не стоит 30 млн евро. Соболев – 10 млн, он может играть только в России, а в Европе затормозит». Кавазашвили о ценах
Анзор Кавазашвили высказался о рыночной стоимости российских футболистов.
«Из нынешних российских футболистов нет ни одного игрока, стоимость которого составляет 30 миллионов евро или больше. В ближайшее время таких игроков не будет, ни один столько стоить и не будет. В будущем – возможно, но сложно предсказать.
Вот тот же Соболев может играть только в России, а в Европе он затормозит, не готов он. В европейских чемпионатах играют в жесткий футбол, а Александр любит огрызаться, будут провоцировать. Соболев должен понимать, что его бьют, потому что он сильный футболист, но отвечать на это не надо!
Ценник Соболева – 10 миллионов евро», – сказал экс-вратарь «Спартака».
«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯
По игрокам примерно тоже самое - многие сидят в комфорте, все хотели только ТОП клубы. Наверное только Чалов был готов в Пэлас, но остальные, даже самые ТОПовые игроки, практически небыли готовы пахать. Ну, вот Миранчук и Головин молодцы, показали себя, но их примеров мало.
Закрытость, недоверие, ненадёжность как раз и порождает такую ситуацию. Ещё 10 лет назад у нас из лиги вполне себе покупали игроков за приличные деньги. Да даже недавно были продажа Влашича.