«Никто из российских игроков не стоит 30 млн евро. Соболев – 10 млн, он может играть только в России, а в Европе затормозит». Кавазашвили о ценах

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Соболев Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о рыночной стоимости российских футболистов.

«Из нынешних российских футболистов нет ни одного игрока, стоимость которого составляет 30 миллионов евро или больше. В ближайшее время таких игроков не будет, ни один столько стоить и не будет. В будущем – возможно, но сложно предсказать.

Вот тот же Соболев может играть только в России, а в Европе он затормозит, не готов он. В европейских чемпионатах играют в жесткий футбол, а Александр любит огрызаться, будут провоцировать. Соболев должен понимать, что его бьют, потому что он сильный футболист, но отвечать на это не надо!

Ценник Соболева – 10 миллионов евро», – сказал экс-вратарь «Спартака».

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25 комментариев

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маестро
Александр Головин
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Данко Лазович
пфф... ценник Соболева - билет в дельфинарий)
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Ikram
Трансфермаркету надо взять на работу Кавазашвили. Лучшего оценщика им не найти.
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Slavnov
Ответ El Ilusionista
Головина купили за 30млн
теперь пусть попробуют хотя бы за 20 кому впарить
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Slavnov
из рфпл вообще никто 30 млн не стоит,не то что из россиян
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Магомед Саид Амирханов
Ну да!
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МТБ
Эти люди не понимают, что понятие "стоит" очень виртуальное. Вряд-ли в мире много футболистов, чей контракт стоит выкупать даже за 50 миллионов, однако же такие трансферы регулярные. Вопрос в том, что наши клубы фатально не умеют продавать. Они не выстраивают связи, не имеют выходы на рынки, не умеют договариваться.
По игрокам примерно тоже самое - многие сидят в комфорте, все хотели только ТОП клубы. Наверное только Чалов был готов в Пэлас, но остальные, даже самые ТОПовые игроки, практически небыли готовы пахать. Ну, вот Миранчук и Головин молодцы, показали себя, но их примеров мало.
Закрытость, недоверие, ненадёжность как раз и порождает такую ситуацию. Ещё 10 лет назад у нас из лиги вполне себе покупали игроков за приличные деньги. Да даже недавно были продажа Влашича.
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Shuller18
Ответ Алексей Полиенков
Не стоит он столько. С его уровнем игры и 3 млн завышенная цена.
На самом деле Сафонов стоит точно лямов 10-15, учитывая возраст, талант, уровень, международный опыт и современную манеру игры. Просто нынешний сезон не задался, бывает, но какие его годы
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Доктор Верховцев
Ответ Гамарджоба Генацвале
10 лямов и шаланду, полную кефали.
фекалий
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zuma
Головин, может? Примерно за столько его из ЦСКА продали. Он же российский футболист
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Алексей Полиенков
Ответ TheSportNik
Сафонов может стоит 30 млн.евро, но Краснодар не умеет пиарить игроков.
Не стоит он столько. С его уровнем игры и 3 млн завышенная цена.
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stas82
Ответ Spartakus1984
Ну да реальная цена Мудрика лямов 15 а может и меньше.А почему больше?Аргументируешь?
Посмотри на его первую игру за Челси.Рывки, дриблинг и качество передач.
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toldo_slava
Мудрика Россия не родила, это да
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El Ilusionista
Головина купили за 30млн
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Самый дорогой дельфин в мире.
ддааааа
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Spartakus1984
Ответ stas82
А Мудрик сколько стоит по мнению Анзора? Наверное не больше 15млн. А Головин?
Ну да реальная цена Мудрика лямов 15 а может и меньше.А почему больше?Аргументируешь?
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Spartakus1984
У Мудрик 70 (100) стоит?)))
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TheSportNik
Сафонов может стоит 30 млн.евро, но Краснодар не умеет пиарить игроков.
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savik-A.M.
Оставьте вы уже деда на пенсии , когда евро появилось ему уже 60 было
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KOTOV71
Магазин " У Анзора".
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stas82
А Мудрик сколько стоит по мнению Анзора? Наверное не больше 15млн. А Головин?
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Никому_никабельный
О, Анзор-трансфермаркет подъехал. Стоит прислушаться
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Давид Agabekyan
Ответ Дмитрий9779
Самый дорогой дельфин в мире.
А Стерлинг?
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Дмитрий9779
Самый дорогой дельфин в мире.
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Гамарджоба Генацвале
10 лямов и шаланду, полную кефали.
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