«Бавария» оптимистична по поводу Кейна – «Тоттенхэм» не хочет продавать Харри в клуб АПЛ
В «Баварии» с оптимизмом смотрят на шансы заполучить Харри Кейна.
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, руководители мюнхенского клуба видят несколько оптимистичных сигналов относительно того, что капитана сборной Англии можно подписать.
Во-первых, Кейн, несмотря на неохотный отъезд англичан в другие страны и желание игрока писать историю АПЛ и «Тоттенхэма», до сих пор не заключил новый контракт с клубом. Действующий рассчитан до лета 2024-го.
Во-вторых, в «Баварии» слышали о том, что «шпоры» не хотят продавать Кейна в другой клуб АПЛ. Если Харри не продлит контракт, у него будет не так много вариантов в других лигах.
В-третьих, в «Баварии» Кейну будет гораздо проще выиграть трофеи, чем в «Тоттенхэме».
Кейн забил 18 голов в 29 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Биполярная Бавария получается
https://www.sports.ru/football/1114844817-bossy-bavarii-pessimistichny-po-povodu-kejna-oni-schitayut-chto-on-skl.html?p_a=click&p_n=related/news_1114849093