«Бавария» оптимистична по поводу Кейна – «Тоттенхэм» не хочет продавать Харри в клуб АПЛ

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

В «Баварии» с оптимизмом смотрят на шансы заполучить Харри Кейна.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, руководители мюнхенского клуба видят несколько оптимистичных сигналов относительно того, что капитана сборной Англии можно подписать.

Во-первых, Кейн, несмотря на неохотный отъезд англичан в другие страны и желание игрока писать историю АПЛ и «Тоттенхэма», до сих пор не заключил новый контракт с клубом. Действующий рассчитан до лета 2024-го.

Во-вторых, в «Баварии» слышали о том, что «шпоры» не хотят продавать Кейна в другой клуб АПЛ. Если Харри не продлит контракт, у него будет не так много вариантов в других лигах.

В-третьих, в «Баварии» Кейну будет гораздо проще выиграть трофеи, чем в «Тоттенхэме».

Кейн забил 18 голов в 29 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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19 комментариев

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Белые штаны Хави
Ответ dorff_nk
Ну ну, я смотрю вы давно практикуете думать за футболиста да еще за какого то фриковатого. Тебе сколько лет? 😂 Идеальная карьера стать «без трофейной легендой»…это клиника
Не все то золото что блестит
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dorff_nk
Ответ Белые штаны Хави
Думаешь Кейн поведется на салатницу, которая обесценена тем что Бавария каждый год ее берёт) Гораздо ценнее быть легендой клуба и АПЛ, пусть и без трофеев.
Ну ну, я смотрю вы давно практикуете думать за футболиста да еще за какого то фриковатого. Тебе сколько лет? 😂 Идеальная карьера стать «без трофейной легендой»…это клиника
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Максим Ларченков
Да кроме Реала он никуда не пойдет!
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Белые штаны Хави
Ответ dorff_nk
Что ты несешь клоун? 😂
Думаешь Кейн поведется на салатницу, которая обесценена тем что Бавария каждый год ее берёт) Гораздо ценнее быть легендой клуба и АПЛ, пусть и без трофеев.
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-1
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Михо
Ответ Schiaff1no
Самое смешное, что день назад была новость про это. Биполярная Бавария получается https://www.sports.ru/football/1114844817-bossy-bavarii-pessimistichny-po-povodu-kejna-oni-schitayut-chto-on-skl.html?p_a=click&p_n=related/news_1114849093
Биполярна не Бавария, а журналисты. Бавария вообще ничего официально не говорит о Кейне, кроме того что это отличный игрок и он усилит любой клуб
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Rokamadur
Ответ Schiaff1no
Самое смешное, что день назад была новость про это. Биполярная Бавария получается https://www.sports.ru/football/1114844817-bossy-bavarii-pessimistichny-po-povodu-kejna-oni-schitayut-chto-on-skl.html?p_a=click&p_n=related/news_1114849093
Только что хотел написать. Вчера реальнобыла протмвоположная новость
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danik 258808
Ответ rigobersong
Титулы с Баварией разве прибавят радости Кейну?:) Варди с более скромным клубом 3 трофея зацепить смог, а Кейн если уйдет в Баварию и рекорд в АПЛ свой не установит и вряд ли как-то его трофеи повлияют на оценку игрока, уж лучше в какой-нибудь МЮ уйти как Бербатов в свое время:)
Если возьмёт ЛЧ с Баварией то это будет более чем большое достижение, ЛЧ с любым клубом успех, а с Баварией шансы высоки
+11
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+11
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dorff_nk
Ответ rigobersong
Титулы с Баварией разве прибавят радости Кейну?:) Варди с более скромным клубом 3 трофея зацепить смог, а Кейн если уйдет в Баварию и рекорд в АПЛ свой не установит и вряд ли как-то его трофеи повлияют на оценку игрока, уж лучше в какой-нибудь МЮ уйти как Бербатов в свое время:)
Что ты несешь клоун? 😂
+5
-6
-1
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Ман Сити
Синдром маленького клуба, когда боишься продать в ту же лигу. Сити например не боится и спокойно продает Стерлинга, Зинченко, Жезуса.
+2
0
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Артем Алмазов
Оптимистична-пессимистична.
0
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0
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rigobersong
Титулы с Баварией разве прибавят радости Кейну?:) Варди с более скромным клубом 3 трофея зацепить смог, а Кейн если уйдет в Баварию и рекорд в АПЛ свой не установит и вряд ли как-то его трофеи повлияют на оценку игрока, уж лучше в какой-нибудь МЮ уйти как Бербатов в свое время:)
+15
-14
+1
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bat90
Все таки будет Kane, Mane, Sane!
+4
0
+4
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Михаил Солдатенков
Не вижу причин, почему бы Кейн не станет продлевать контракт. Если бы он действительно хотел уйти, давно бы уже сделал это.
+1
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+1
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j30
какой смысл покупать кейна тратя большие деньги , чупо мотинг не хуже
0
0
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RealJericho
Харя, пожалуйста,сделай правильный выбор или придётся таки «залечь на Дно в Лондоне».
+6
-1
+5
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Schiaff1no
Ответ СА БА КА
Вы дня на 3 опоздали с этой новостью. Оптимизма у Баварии поубавилось, а Кейн чуть ли не новый контракт готов обсуждать с Тоттенхэмом.
Самое смешное, что день назад была новость про это.
Биполярная Бавария получается
https://www.sports.ru/football/1114844817-bossy-bavarii-pessimistichny-po-povodu-kejna-oni-schitayut-chto-on-skl.html?p_a=click&p_n=related/news_1114849093
+14
0
+14
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red hikkikomori
Вчера были пессимистичны, сегодня оптимистичны)
+1
-1
0
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Михаил Родченков
Расстроен, что такая возможность есть, как фанат ттх, но одновременно счастлив за Кейна
+7
-1
+6
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СА БА КА
Вы дня на 3 опоздали с этой новостью. Оптимизма у Баварии поубавилось, а Кейн чуть ли не новый контракт готов обсуждать с Тоттенхэмом.
+4
-2
+2
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