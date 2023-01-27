«Бавария» оптимистична по поводу Кейна – «Тоттенхэм» не хочет продавать Харри в клуб АПЛ

В «Баварии» с оптимизмом смотрят на шансы заполучить .

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, руководители мюнхенского клуба видят несколько оптимистичных сигналов относительно того, что капитана сборной Англии можно подписать.

Во-первых, Кейн, несмотря на неохотный отъезд англичан в другие страны и желание игрока писать историю и « », до сих пор не заключил новый контракт с клубом. Действующий рассчитан до лета 2024-го.

Во-вторых, в «Баварии» слышали о том, что «шпоры» не хотят продавать Кейна в другой клуб АПЛ. Если Харри не продлит контракт, у него будет не так много вариантов в других лигах.

В-третьих, в «Баварии» Кейну будет гораздо проще выиграть трофеи, чем в «Тоттенхэме».

Кейн забил 18 голов в 29 матчах за клуб в этом сезоне. Его статистика – здесь.