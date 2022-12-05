«Бавария» не ведет переговоров по Кейну, несмотря на интерес к нему (Фабрицио Романо)

хочет сохранить , несмотря на интерес «Баварии».

По сообщениям , в данный момент переговоров по трансферу нападающего нет.

«Я снова вижу новости о Кейне, но на данный момент ситуация не изменилась.

«Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна, и никаких переговоров сейчас не ведется, и во время чемпионата мира, конечно, ничего не произойдет.

Он интересен «Баварии», как говорил Оливер Кан, и больше ничего», – написал Романо в колонке для Caught Offside.

Текущее соглашение Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ