«Бавария» не ведет переговоров по Кейну, несмотря на интерес к нему (Фабрицио Романо)

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«Тоттенхэм» хочет сохранить Харри Кейна, несмотря на интерес «Баварии».

По сообщениям Фабрицио Романо, в данный момент переговоров по трансферу нападающего нет.

«Я снова вижу новости о Кейне, но на данный момент ситуация не изменилась.

«Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна, и никаких переговоров сейчас не ведется, и во время чемпионата мира, конечно, ничего не произойдет.

Он интересен «Баварии», как говорил Оливер Кан, и больше ничего», – написал Романо в колонке для Caught Offside.

Текущее соглашение Харри Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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