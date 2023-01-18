Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Леви хочет 100 млн фунтов за форварда от клубов АПЛ, для других лиг цена ниже

может покинуть « » в ближайшие сезоны.

Нападающий сборной Англии не планирует продлевать контракт со «шпорами», истекающий в 2024 году.

Несмотря на риск потерять англичанина бесплатно, председатель совета директоров «Тоттенхэма» потребует 100 млн фунтов за форварда у любого заинтересованного клуба из АПЛ. Для команд из других лиг цена будет ниже.

Конкретный интерес к 29-летнему игроку проявляет « », сообщает The Telegraph. Ожидается, что мюнхенский клуб сделает предложение о трансфере Кейна.

Статистику второго бомбардира этого сезона можно изучить здесь.