Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Леви хочет 100 млн фунтов за форварда от клубов АПЛ, для других лиг цена ниже
Харри Кейн может покинуть «Тоттенхэм» в ближайшие сезоны.
Нападающий сборной Англии не планирует продлевать контракт со «шпорами», истекающий в 2024 году.
Несмотря на риск потерять англичанина бесплатно, председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребует 100 млн фунтов за форварда у любого заинтересованного клуба из АПЛ. Для команд из других лиг цена будет ниже.
Конкретный интерес к 29-летнему игроку проявляет «Бавария», сообщает The Telegraph. Ожидается, что мюнхенский клуб сделает предложение о трансфере Кейна.
Статистику второго бомбардира этого сезона АПЛ можно изучить здесь.
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