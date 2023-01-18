Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Леви хочет 100 млн фунтов за форварда от клубов АПЛ, для других лиг цена ниже

Теги Бавария премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Харри Кейн может покинуть «Тоттенхэм» в ближайшие сезоны.

Нападающий сборной Англии не планирует продлевать контракт со «шпорами», истекающий в 2024 году.

Несмотря на риск потерять англичанина бесплатно, председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви потребует 100 млн фунтов за форварда у любого заинтересованного клуба из АПЛ. Для команд из других лиг цена будет ниже.

Конкретный интерес к 29-летнему игроку проявляет «Бавария», сообщает The Telegraph. Ожидается, что мюнхенский клуб сделает предложение о трансфере Кейна.

Статистику второго бомбардира этого сезона АПЛ можно изучить здесь.

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76 комментариев

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arspurs9
Ответ NartApsua
Если из какого-то клуба можно пойти на повышение (я сейчас не про зарплаты), то этот клуб уже априори не может называться топовым.
Получается, топовые клубы в мире - Реал и Сити?
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arspurs9
Ответ Rick Sanchezz
А у Арсенала больше участий в ЛЧ и Кубков АПЛ, чем у двух ваших середняков вместе взятых
Эм, в ЛЧ у Челси уже на 6 матчей больше, нежели у Арсенала. Разница 6 матчей и 69 по разнице голов, забавно)
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reteka
Дотянул Кейн пока ему 30 лет набежало, раньше надо было уезжать. Хотя англичане не любят играть за пределами Англии, поэтому и загубил свой талант.
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Answer1
Ван Перси, к слову, также переходил в МЮ в 30летнем возрасте. Кейн может стать тем самым недостающим пазлом для Тен Хага. Стоит ли чемпионство АПЛ 100 млн? Да, безусловно.
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arspurs9
Ответ Rick Sanchezz
Кстати недавно зашел на страницу АПЛ, так там пришлось ассептнуть кукиз, чтобы увидеть на каком месте синий мешок)))
Забавно, Арсенал уже 7 лет подряд финиширует ниже Тоттенхэма и Челси в АПЛ. Стоило однажды выдать неплохой старт, появилось слишком много гонора.
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NickFourteen
Очень интересно будет посмотреть на правило Баварии под названием «после 30 на 1 год»
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Master Slova
не понимаю, че там МЮ тупит
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SWAGG
Ответ Извилина Заремы
Клубную карьеру Леви Кейну загубил, конечно, не отпустив в топ-клубы. Будем надеяться, что в новом клубе и после 30 заиграет.
Кто виноват, что глупый Кейн продлился после ЧМ18 на 6 лет...он даже с еврея денег нормальных вытрясти не смог, 200К😅🤣
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Artur Kovas
Ну наконец-то в 30 сможет перестать быть рабом Леви. Другой вопрос что опять контракт переподпишет с огромными отступными и опять будет бестрофейником.
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Милан.Тэо
Арсенал конечно классный клуб, не ровня ТТХ, но первый клуб в Лондоне это все же Челси ! ☝️
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-3
-3
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Добрый Ретроград
Ответ lock0000
Возраст и перспективность разные
Да какая там на фиг перспективность. Челси тонет.
+1
-1
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Милан.Тэо
Только если в Челси перейдёт, у них как раз вообще нет нападающего ...
0
-3
-3
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Милан.Тэо
Как бы через пару сезонов уже поздно не было, 29 лет ему уже все же ...
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-1
-1
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Rick Sanchezz
Ответ wshnmn
Шпоры 4 года назад были в финале ЛЧ, вышли из группы смерти, в плей-офф выбили Сити и крутой на то время Аяск. А Арсенал что ?
Кстати недавно зашел на страницу АПЛ, так там пришлось ассептнуть кукиз, чтобы увидеть на каком месте синий мешок)))
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Rick Sanchezz
Ответ wshnmn
Шпоры 4 года назад были в финале ЛЧ, вышли из группы смерти, в плей-офф выбили Сити и крутой на то время Аяск. А Арсенал что ?
А у Арсенала больше участий в ЛЧ и Кубков АПЛ, чем у двух ваших середняков вместе взятых
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Andrew Chepaylo
Го в шахтер за 70+30☺️
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wshnmn
Ответ Rick Sanchezz
Посмешище..)) АХАХАХАХАХАХАХАХАХххххх Это пишет фан ТТХ)))
Шпоры 4 года назад были в финале ЛЧ, вышли из группы смерти, в плей-офф выбили Сити и крутой на то время Аяск. А Арсенал что ?
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Игореха Веселов
У Леви и Зеленского есть что-то общее...Оба не слишком адекватны, вот Только один требует от англичан сотню миллионов, а другой замахивается аж на сотни миллиардов)
+1
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+1
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Rick Sanchezz
Ответ arspurs9
Тут вся вина исключительно на руководстве. Хотели чего то добиться без особенных вложений на фоне других победителей, что и достало Кейна. Эриксена третий год нет - не в состоянии выложить денег на десятку. Второго форварда нормального 3 года купить не в состоянии. Дайер - основной защитник. Редкий случай, когда фанаты клуба поддерживают решение легенды клуба об уходе, что бы тот хоть что то выиграл, если у нас ему руководство помогать в этом отказывается.
COYG!!!!! London is RED!!!
0
-2
-2
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Богдан Трач
Ответ Добрый Ретроград
Там какого-то ноунейма жовто-блакитного в Челси взяли за 100 и легендарного Кейна за 100... почувствуйте разницу))) или это другое?
Кейн старый + зп он запросит во сколько раз больше :?
+1
-2
-1
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lock0000
Ответ Добрый Ретроград
Там какого-то ноунейма жовто-блакитного в Челси взяли за 100 и легендарного Кейна за 100... почувствуйте разницу))) или это другое?
Возраст и перспективность разные
0
-1
-1
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Добрый Ретроград
Там какого-то ноунейма жовто-блакитного в Челси взяли за 100 и легендарного Кейна за 100... почувствуйте разницу))) или это другое?
+3
0
+3
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Rick Sanchezz
Ответ кракадил
100 же просят. соточку то можно за топаря отдать. это не кот в мешке из гурника.
Вы плохо знаете Леви, тот будет просить если не 150, то 120 минимум, для Арсенала все 200, полагаю
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Добрый Ретроград
Ответ Лёха Жданчик
За 30летнего с 1годом контракта 100млн??? Я желаю Леви покупать игроков только у ДеЛаурентиса))
30 лет - это молодой игрок. Не 1978-й на дворе.
+1
-1
0
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xm
Да переподписывай, Леви потом отпустит)
+1
0
+1
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