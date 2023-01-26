Боссы «Баварии» пессимистичны по поводу Кейна. Они считают, что он склоняется к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

«Бавария» хочет купить , но сомневается, что сможет это сделать.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководители мюнхенского клуба настроены пессимистично по поводу возможного трансфера форварда из «Тоттенхэма». Боссы «Баварии» считают, что Харри склоняется к тому, чтобы продлить контракт с лондонским клубом.

Кроме того, для «Баварии» эта сделка будет слишком дорогой. Клуб по-прежнему пытается склонить Кейна к переходу, но на данный момент активных переговоров нет.

Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, « » попытается подписать англичанина, только если он откажется продлевать контракт с « ». Если же Кейн останется в лондонском клубе, а Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт, то «Бавария» не будет форсировать поиск нового нападающего. Сейчас клуб ищет нового центрального защитника.

Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне на счету англичанина 18 голов в 29 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.