Боссы «Баварии» пессимистичны по поводу Кейна. Они считают, что он склоняется к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Бавария» хочет купить Харри Кейна, но сомневается, что сможет это сделать.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководители мюнхенского клуба настроены пессимистично по поводу возможного трансфера форварда из «Тоттенхэма». Боссы «Баварии» считают, что Харри склоняется к тому, чтобы продлить контракт с лондонским клубом.

Кроме того, для «Баварии» эта сделка будет слишком дорогой. Клуб по-прежнему пытается склонить Кейна к переходу, но на данный момент активных переговоров нет.

Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, «Бавария» попытается подписать англичанина, только если он откажется продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Если же Кейн останется в лондонском клубе, а Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт, то «Бавария» не будет форсировать поиск нового нападающего. Сейчас клуб ищет нового центрального защитника.

Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне на счету англичанина 18 голов в 29 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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31 комментарий

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arspurs9
Ответ Badinoko
Ему сейчас 29 лет, потенциально он может заменить фигуру Левандовского в Баварии на 5-6 лет, если будет поддерживать уровень! Почему бы не воспользоваться этим шансом и не поиграть в другом чемпе? Да и статус Баварии в той же лиге чемпионов гораздо выше, шансов с трофеями тоже, для футболиста такого уровня я думаю важно выиграть что-то значимое. А в Тоттенхэме он и так уже вписал своё имя в историю на долго.
В Тоттенхэме он конечно вписал свое имя. Теперь может еще больше вписать свое имя в историю Английского футбола в целом. Он фактически лучший форвард в истории сборной. Осталось немного до лучшего страйкера в истории топ-1 чемпионата.
Тут может стоять лишь вопрос о "попробовать в новом клубе", ибо менять АПЛ на БЛ ради своего статуса - такое себе.
Шансы на ЛЧ конечно, повышаются. Более того, на мой взгляд тут и значительно повышаются шансы самой Баварии на ЛЧ с Кейном. Как бомбардир он не хуже Левы, но в состоянии оказывать больше влияния на игру за счет навыка игры в оттяжке. При наличии Гнабри, Комана, Сане, Мюллера это увеличит потенциал Баварии просто колоссально. По этому и столько интереса от немцев к нему. Но решение за Кейном. Трофеи с Баварией, или статус легенды английского футбола. И то и то будет достойным и понятным выбором.
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Badinoko
Ответ arspurs9
Не понял про "потеряться во времени". Тут уже есть 2 стороны медали. С одной стороны, да. Перейдет в Баварию, выиграет несколько внутренних трофеев однозначно, может поборется за ЛЧ. Будет одним из. Возьмет несколько ЗБ, на этом все. Сильно? Для личной коллекции да. При этом на крупные исторические рекорды Бундеслиги времени не хватит замахнуться (кроме рекорда по голам за сезон), да и крупного имени там так быстро не сделать. С другой стороны АПЛ. Остаться в Тоттенхэме значит лишить себя тех же потенциальных трофеев с Баварией в таком количестве. При этом у него идет до сих гонка за рекордом в (да простит меня вся Бундеслига и Бавария) сильнейшем и самом популярном чемпионате. Ему уже светит памятник у одного из самых современных стадионов мира. Статус легенды клуба (не первого, но далеко не последнего в Англии), плюс все равно борьба за какие-то трофеи внутренние идет, те же кубки. Тут уже что выберет Харри. Захочет остаться и дальше бороться с родным клубом за рекорд и долгожданные трофеи - все фанаты шпор будут рады. Захочет пойти в Реал / Баварию, опять же, большинство адекватных фанатов Тоттенхэма ему пожелают удачи и будут надеяться, что у него все получится (включая меня).
Ему сейчас 29 лет, потенциально он может заменить фигуру Левандовского в Баварии на 5-6 лет, если будет поддерживать уровень! Почему бы не воспользоваться этим шансом и не поиграть в другом чемпе? Да и статус Баварии в той же лиге чемпионов гораздо выше, шансов с трофеями тоже, для футболиста такого уровня я думаю важно выиграть что-то значимое. А в Тоттенхэме он и так уже вписал своё имя в историю на долго.
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as009595@icloud.com
Ответ Raybar
в целом Кейн очень подходит для немецкого футбола, идеальная замена левонгольски
Кейн хорош в паре, а на позиции страйкера Левандовски был идеален, лучше был бы тока Холанд для этой позиции
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arspurs9
Ответ Badinoko
Чтоб не потеряться во времени. Оставить след в каком-нибудь значимом клубе, да простит меня Тоттенхэм.
Не понял про "потеряться во времени".
Тут уже есть 2 стороны медали.
С одной стороны, да. Перейдет в Баварию, выиграет несколько внутренних трофеев однозначно, может поборется за ЛЧ. Будет одним из. Возьмет несколько ЗБ, на этом все. Сильно? Для личной коллекции да. При этом на крупные исторические рекорды Бундеслиги времени не хватит замахнуться (кроме рекорда по голам за сезон), да и крупного имени там так быстро не сделать.
С другой стороны АПЛ. Остаться в Тоттенхэме значит лишить себя тех же потенциальных трофеев с Баварией в таком количестве. При этом у него идет до сих гонка за рекордом в (да простит меня вся Бундеслига и Бавария) сильнейшем и самом популярном чемпионате. Ему уже светит памятник у одного из самых современных стадионов мира. Статус легенды клуба (не первого, но далеко не последнего в Англии), плюс все равно борьба за какие-то трофеи внутренние идет, те же кубки. Тут уже что выберет Харри. Захочет остаться и дальше бороться с родным клубом за рекорд и долгожданные трофеи - все фанаты шпор будут рады. Захочет пойти в Реал / Баварию, опять же, большинство адекватных фанатов Тоттенхэма ему пожелают удачи и будут надеяться, что у него все получится (включая меня).
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Badinoko
Ответ arspurs9
Для чего?
Чтоб не потеряться во времени. Оставить след в каком-нибудь значимом клубе, да простит меня Тоттенхэм.
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Акира_1
Ответ Badinoko
А вот Кейну уже стоило бы задуматься о смене обстановки, пока ещё не совсем поздно!
Может ему уже не нужны трофеи. Может менталитет Тоттенхэма слишком глубоко уже заразил Харри, что трофеи стали не нужны. 🤷‍♂️
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Крыс Пол
Харри все-таки смирился со своей судьбой. Но судьба локального героя не так уж и плоха.
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arspurs9
Ответ Badinoko
А вот Кейну уже стоило бы задуматься о смене обстановки, пока ещё не совсем поздно!
Для чего?
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шлеп нога
Фолькскруга нужно брать! Оптимальный вариант для всех! Он будет топом!
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Ashot Kafka
Видно, что Кейн любит клуб, да и слишком сильно Ттх сейчас зависит от него, крайне тяжело будет заменить, учитывая, что каких-то совсем гигантских денег за него уже не дадут. Ну а так и до него были крутые футболисты без трофеев, тот же Ле Тиссье. Свой вклад в историю АПЛ он точно внес
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Evgeniy 72
Ответ Enotaz24
Честно говоря если он продлит, то я даже и не знаю что можно будет сказать, да для Тотенхема он будет легендой, но блин даже Лестер брал и Апл, и кубок , а Тотенхем нет, и очень жаль если такой игрок останется без трофеев.
А что, в Баварии он сможет взять АПЛ и английский кубок? Немецкие салатницу и кубок никто за трофеи не считает, а ЛЧ не гарантированна и в Баварии, с Тоттенхэмом выйти в финал ЛЧ тоже почётно. И легендой клуба и АПЛ быть - это очень круто, Франческо Тотти бы так не ценили, если бы он свалил из Ромы, а так его никогда не забудут. Если Кейн побьёт рекорд Ширера, то это будет стоить гораздо больше всех чашек мира, зачем ему терять такую возможность. Покидать АПЛ, имея хорошие шансы на рекорд - невероятно глупо.
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Denisque78
Ответ Баркамол Абдулла
Твои ожидания твои проблемы, Стил Конте нигде не будет даст результат, он как и Мавр не адаптировался на новый футбол, поэтому и результаты и в целом игра команды так себе
да в общем-то как раз не мои проблемы. Я то что, выключил ТВ и пошел своими делами заниматься, у меня их хватает. А вот у руководства "Шпор" проблемы с таким тренером, в которого (включая его хотелки по составу) вложили свыше сотни миллионов, а результат на уровне Нуну Эшпириту
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Токсик
У Кейна цель - побить рекорд Ширера. АПЛ он не покинет
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corazón blanco
Ответ Enotaz24
Честно говоря если он продлит, то я даже и не знаю что можно будет сказать, да для Тотенхема он будет легендой, но блин даже Лестер брал и Апл, и кубок , а Тотенхем нет, и очень жаль если такой игрок останется без трофеев.
Он уже сейчас легенда для Тоттенхэма и его уход никак не повлияет на этот статус, он уже 11-й сезон проводит на довольно высоком уровне защищая цвета клуба. Конечно, жаль, что так и не выиграл трофеев, тем не менее это его выбор и его как минимум стоит уважать.
+2
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Баркамол Абдулла
Ответ Denisque78
Чесгря думал, что Конте сделает "Шпор" контендером, но с ним похоже даже кубок лиги не светит
Твои ожидания твои проблемы, Стил Конте нигде не будет даст результат, он как и Мавр не адаптировался на новый футбол, поэтому и результаты и в целом игра команды так себе
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-3
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Баркамол Абдулла
Ответ Enotaz24
Честно говоря если он продлит, то я даже и не знаю что можно будет сказать, да для Тотенхема он будет легендой, но блин даже Лестер брал и Апл, и кубок , а Тотенхем нет, и очень жаль если такой игрок останется без трофеев.
Всем все равно, он не игрок топ 10 сейчас и никогда не был.
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Баркамол Абдулла
Ответ Badinoko
А вот Кейну уже стоило бы задуматься о смене обстановки, пока ещё не совсем поздно!
Давно уже поздно
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red hikkikomori
Ответ alexis2020
Если бы Кейн играл за Сити или Арсенал, я бы может и согласился (и то врядли, в Бундеслиге есть много крутых команд), но Тоттенхэм... С которым шанс взять хоть какой трофей меньше чем, играя даже в Лестере...
Да, но какова ценность салатницы, если её обладать уже вначале сезона известен, а ЛЧ не факт что смогут взять. Лучше уж закончить в Тоттенхэме и быть легендой, даже без титулов.
Выиграть с Тоттенхэмом что нибудь, даже кубок лиги, ценнее чем выиграть салатницу с Баварией
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Эд
«Никогда такого н было, а Кейн опять за своё»
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slow focus
да ну, Кейн в Баварии - анекдот. пусть лучше остается в ТТХ и становится его легендой - будет красивая история, а если трофей какой возьмут - легендарная
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alexis2020
Ответ GuruFutbola
Зачем менять апл на свиноферму, которую смотрят 2,5 человека вне Германии
Если бы Кейн играл за Сити или Арсенал, я бы может и согласился (и то врядли, в Бундеслиге есть много крутых команд), но Тоттенхэм... С которым шанс взять хоть какой трофей меньше чем, играя даже в Лестере...
0
-2
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OldRedWhite
Ответ GuruFutbola
Зачем менять апл на свиноферму, которую смотрят 2,5 человека вне Германии
Всяко больше , чем Тоттенхэм )))
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Михаил Сафонов
А у него спросить не? Не вариант?
0
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Игорь Васильев
Они просто знают, что он стоит дороже 7млн 😁
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Denisque78
Чесгря думал, что Конте сделает "Шпор" контендером, но с ним похоже даже кубок лиги не светит
+2
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