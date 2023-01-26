Боссы «Баварии» пессимистичны по поводу Кейна. Они считают, что он склоняется к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
«Бавария» хочет купить Харри Кейна, но сомневается, что сможет это сделать.
По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, руководители мюнхенского клуба настроены пессимистично по поводу возможного трансфера форварда из «Тоттенхэма». Боссы «Баварии» считают, что Харри склоняется к тому, чтобы продлить контракт с лондонским клубом.
Кроме того, для «Баварии» эта сделка будет слишком дорогой. Клуб по-прежнему пытается склонить Кейна к переходу, но на данный момент активных переговоров нет.
Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, «Бавария» попытается подписать англичанина, только если он откажется продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Если же Кейн останется в лондонском клубе, а Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контракт, то «Бавария» не будет форсировать поиск нового нападающего. Сейчас клуб ищет нового центрального защитника.
Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне на счету англичанина 18 голов в 29 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Тут может стоять лишь вопрос о "попробовать в новом клубе", ибо менять АПЛ на БЛ ради своего статуса - такое себе.
Шансы на ЛЧ конечно, повышаются. Более того, на мой взгляд тут и значительно повышаются шансы самой Баварии на ЛЧ с Кейном. Как бомбардир он не хуже Левы, но в состоянии оказывать больше влияния на игру за счет навыка игры в оттяжке. При наличии Гнабри, Комана, Сане, Мюллера это увеличит потенциал Баварии просто колоссально. По этому и столько интереса от немцев к нему. Но решение за Кейном. Трофеи с Баварией, или статус легенды английского футбола. И то и то будет достойным и понятным выбором.
Тут уже есть 2 стороны медали.
С одной стороны, да. Перейдет в Баварию, выиграет несколько внутренних трофеев однозначно, может поборется за ЛЧ. Будет одним из. Возьмет несколько ЗБ, на этом все. Сильно? Для личной коллекции да. При этом на крупные исторические рекорды Бундеслиги времени не хватит замахнуться (кроме рекорда по голам за сезон), да и крупного имени там так быстро не сделать.
С другой стороны АПЛ. Остаться в Тоттенхэме значит лишить себя тех же потенциальных трофеев с Баварией в таком количестве. При этом у него идет до сих гонка за рекордом в (да простит меня вся Бундеслига и Бавария) сильнейшем и самом популярном чемпионате. Ему уже светит памятник у одного из самых современных стадионов мира. Статус легенды клуба (не первого, но далеко не последнего в Англии), плюс все равно борьба за какие-то трофеи внутренние идет, те же кубки. Тут уже что выберет Харри. Захочет остаться и дальше бороться с родным клубом за рекорд и долгожданные трофеи - все фанаты шпор будут рады. Захочет пойти в Реал / Баварию, опять же, большинство адекватных фанатов Тоттенхэма ему пожелают удачи и будут надеяться, что у него все получится (включая меня).
Выиграть с Тоттенхэмом что нибудь, даже кубок лиги, ценнее чем выиграть салатницу с Баварией