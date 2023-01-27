Хави: «Тер Стеген в топ-3 лучших вратарей мира, если не лучший»

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Хави высоко оценил игру вратаря Марка-Андре тер Стегена.

«Марк входит в тройку лучших в мире, если не лучший.

Для «Барсы» – по тому, как мы играем, – он лучший», – сказал тренер «Барселоны».

Статистику тер Стегена можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Всегда удивляюсь этим громким перлам каталонцев — прошло полсезона, а вратарь уже лучший в мире. То же самое с новичками по типу Фати или Пуча.
Если кого-то и можно назвать лучшим вратарём мира, так это Куртуа, который стабильно последние несколько лет играет на высочайшем уровне и тащит команду. А Облак, к сожалению, сильно сдал, хотя в период 2016-2020 гг. был лучшим в мире с отрывом.
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Бускетс это позиция
Ответ F|||R
Ну вот смотри, пришла Бавария и один вратарь пропустил сразу 5 за 2 игры. А в Примере 3 гола из этих 6 забила одна команда. Не кажется ли тебе что всё дело в уровне соперников?)
Вот только Куртуа играет с теми же самыми противниками, разве нет?
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F|||R
Ответ Анвар Масимов
Все ща прошлое держитесь да. Я пишу конкретно за этот сезон . Есть вопросы ???
В ЛЕ МТШ будет играть уже в этом сезоне. Добрый вечер
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Анвар Масимов
Ответ F|||R
Вратарь действующего победителя ЛЧ или вратарь второй сезон подряд покоряющий ЛЕ. Какой сложный выбор
Все ща прошлое держитесь да. Я пишу конкретно за этот сезон . Есть вопросы ???
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F|||R
Ответ Бускетс это позиция
Вратарь который пропустил 16 мячей в рамках Ла Лиги или вратарь который пропустил 6,так ещё и с лучшим процентом сейвов в Европе Прости уж Редондо, но в эту игру могут играть двое)
Ну вот смотри, пришла Бавария и один вратарь пропустил сразу 5 за 2 игры. А в Примере 3 гола из этих 6 забила одна команда. Не кажется ли тебе что всё дело в уровне соперников?)
+1
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Бускетс это позиция
Ответ F|||R
Вратарь действующего победителя ЛЧ или вратарь второй сезон подряд покоряющий ЛЕ. Какой сложный выбор
Вратарь который пропустил 16 мячей в рамках Ла Лиги или вратарь который пропустил 6,так ещё и с лучшим процентом сейвов в Европе
Прости уж Редондо, но в эту игру могут играть двое)
+4
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+4
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& Co1366
МАТШ в этом сезоне "шикардос & магнифико"
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ljolik888
На данный момент один из лучших и это точно . Очень рад за него , после травмы было тревожно .
+5
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F|||R
Ответ Анвар Масимов
Щас тете фанаты Дыркуа задвинут , мол он лучше всех
Вратарь действующего победителя ЛЧ или вратарь второй сезон подряд покоряющий ЛЕ. Какой сложный выбор
+1
-3
-2
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Анвар Масимов
Ответ rigobersong
Конечно лучший, с Хави даже вратари выходят на новый уровень!:)
Щас тете фанаты Дыркуа задвинут , мол он лучше всех
+3
-3
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Чего стоит только Кристенсен сбежавший от ауры аутсайдера и вышедший на мировой класс при Маэстро)
Да того же Аубу взять, за полгода с Хави показал лучший футбол в жизни, а у физрука стал табуретом:)
+7
-6
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Iuasamotu
Ха, немецкие пенсионеры скорее обездвиженное чучело Нойера в ворота поставят, чем признают Андре лучшим немецким вратарём. Даже на примере вратарей заметно, как немецкий футбол утопает в консервативных стереотипах, которые его разрушают.
+29
-4
+25
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Амин Чич
Марк всю карьеру хорош, топ и так далее!
Но как у Барсы наступают проблемы в игре, в частности в защите, то обязательно болелы Барсы говорят, что Марк сдал))))
+5
0
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Конечно лучший, с Хави даже вратари выходят на новый уровень!:)
Чего стоит только Кристенсен сбежавший от ауры аутсайдера и вышедший на мировой класс при Маэстро)
+10
-6
+4
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GuruFutbola
В этом сезоне по стате никого не лучше Марка 💪🏻
+2
-3
-1
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инок
Согласен с Хави. В этом сезоне Тер Штеген особенно хорош. Тащит практически все мячи.
+2
-2
0
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Karl0709
Марк должен быть капитаном.
+16
-1
+15
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rigobersong
Конечно лучший, с Хави даже вратари выходят на новый уровень!:)
+8
-8
0
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человек-муравей человек-физрук
у него как у Самсона вся сила в волосах :)
+2
-3
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Адепт Суперлиги
По делу, Штеген безумно хорош после пересадки.
+37
-2
+35
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