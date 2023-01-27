Хави: «Тер Стеген в топ-3 лучших вратарей мира, если не лучший»

высоко оценил игру вратаря Марка-Андре тер Стегена.

« входит в тройку лучших в мире, если не лучший.

Для «Барсы» – по тому, как мы играем, – он лучший», – сказал тренер «Барселоны».

Статистику тер Стегена можно изучить здесь.