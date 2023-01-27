Хави: «Тер Стеген в топ-3 лучших вратарей мира, если не лучший»
Хави высоко оценил игру вратаря Марка-Андре тер Стегена.
«Марк входит в тройку лучших в мире, если не лучший.
Для «Барсы» – по тому, как мы играем, – он лучший», – сказал тренер «Барселоны».
Статистику тер Стегена можно изучить здесь.
Если кого-то и можно назвать лучшим вратарём мира, так это Куртуа, который стабильно последние несколько лет играет на высочайшем уровне и тащит команду. А Облак, к сожалению, сильно сдал, хотя в период 2016-2020 гг. был лучшим в мире с отрывом.
Прости уж Редондо, но в эту игру могут играть двое)
Но как у Барсы наступают проблемы в игре, в частности в защите, то обязательно болелы Барсы говорят, что Марк сдал))))