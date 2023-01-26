Тер Стеген отразил 18 из 21 удара в створ ворот «Барсы» в 2023 году
Марк-Андре тер Стеген отразил 18 из 21 удара в створ ворот «Барселоны» в 2023 году.
В матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), сохранив ворота сухими.
С начала 2023 года тер Стеген провел 6 матчей во всех турнирах, в которых отразил 18 из 21 удара в створ ворот «Барселоны».
«Барселоне» не забили в 13 из 17 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах
Тер Стеген отразил 84,6% ударов – больше всех в топ-лигах Европы. Кепа и Поуп – в пятерке
Просто зверь. Дай Бог чтоб такую форму сохранил как можно дольше.
Стена!!!