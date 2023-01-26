Тер Стеген отразил 18 из 21 удара в створ ворот «Барсы» в 2023 году

Теги Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген отразил 18 из 21 удара в створ ворот «Барселоны» в 2023 году.

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), сохранив ворота сухими.

С начала 2023 года тер Стеген провел 6 матчей во всех турнирах, в которых отразил 18 из 21 удара в створ ворот «Барселоны».

«Барселоне» не забили в 13 из 17 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах

Тер Стеген отразил 84,6% ударов – больше всех в топ-лигах Европы. Кепа и Поуп – в пятерке

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17 комментариев

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Геннадий Иоков
Обожаю этого мужика!
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Remix
Гора стена крепость портал
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cektor
стена !
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Амин Чич
У вас как всегда! Если Барса не в форме, то виноват только Матш, стоит наладить игру, то Матш набрал форму
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Zorro
Ответ Кино Музыка
Серьезно начал. На кону сборная.
Нойер тем более травмированы
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Zorro
Его год!
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Кино Музыка
Серьезно начал. На кону сборная.
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Vlad
Куртуа спасал в ЛЧ, потому и его в прошлом сезоне признали лучшим. А так он ничем не лучше МАТШа. И в ЛЛ пропустил Куртуа больше, и на ЧМ тоже допустил ошибки. Просто у Барсы в прошлом сезоне не было титулов, вот потому и МАТШ остался незамеченным.
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JackIon
Тер Стеген в огне. Года три не был в такой потрясающей форме
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Nika13
дай бог будет также тащить и в больших матчах
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ХавиГави_Паратрупер
Марк аки Самсон восстал после пересадки волос. Но вот этот привет с привозом...прям отдавал неприятными флэшбэками. Спасибо, что вытащил и не позволил РС подловить партнёров на расслабоне во втором тайме🙌
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Кирилл
МАТШ сегодня в концовке просто вытащил Барсу: сначала сам привез и исправился, а потом не дал шанса Сосьедаду сравнять.
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D3SP7C1TO
Чувствуется увренность в действиях Марка. Сегодня уверенно привёз, уверенно сам всё исправил, ещё и на 93-й спас Барсу от перехода в овертайм. Красавец, так держать 😎
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GuruFutbola
Батя вернул прайм)
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Barsa! bolshe chem klub
Лучший вратарь к бабке не ходи...

Просто зверь. Дай Бог чтоб такую форму сохранил как можно дольше.

Стена!!!
+34
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Barcelonafun
Настоящая стена, которой иногда становится скучно и он придумывает сам для себя моменты и героически спасает команду. Но от этого стеной быть не перестает)
+67
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rigobersong
Лучший вратарь в мире прямо сейчас!:)
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