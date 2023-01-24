Хави о тер Стегене: «Он играет так же, как и в мой последний год в «Барсе». Он в своей лучшей форме сейчас, возможно»

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Хави высказался о Марке-Андре тер Стегене.

«Марк показывает впечатляющий уровень. Возможно, сейчас он находится в своей лучшей форме в «Барсе». Напоминает мне того тер Стегена, каким он был в мой последний год здесь [в качестве игрока].

Он многое нам дает. Здорово, если это приносит пользу. Для нас это очень важно, как и оборона – мы закрываем пространство, и это дает свои плоды в Ла Лиге», – сказал главный тренер «Барселоны».

Тер Стеген отразил 84,6% ударов – больше всех в топ-лигах Европы. Кепа и Поуп – в пятерке

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7 комментариев

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Ramin Mamedov
Тер стеген конечно странный чувак... В чемпионате пропустил 6 голов в 17 играх, зато в ЛЧ 10 голов в 5 играх... Кажется, что он на топ матчи до сих пор не научился настраиваться и редко тащит..
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& Co1366
МАТШ непробиваемый в этом сезоне - железобетон 💙❤️
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Пако
Огромная часть успехов "Барсы" в этом сезоне - заслуга М-А. тер Штегена.
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инок
Тер Штеген и сейчас отличный вратарь, точно половина команды! Тащит почти все мячи
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ljolik888
Марк великолепен - так держать. Надеюсь в этом сезоне он поднимет не один кубок над головой . Своей игрой он показывает всем , что после неудачных сезона- можно вернуться ещё сильней !
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Ильдар Исмагилов
После пересадки волос самооценка повысилась
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Barcelonafun
Настоящая стена сейчас Тер Штеген!
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