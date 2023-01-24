Хави о тер Стегене: «Он играет так же, как и в мой последний год в «Барсе». Он в своей лучшей форме сейчас, возможно»

высказался о Марке-Андре тер Стегене.

«Марк показывает впечатляющий уровень. Возможно, сейчас он находится в своей лучшей форме в «Барсе». Напоминает мне того тер Стегена, каким он был в мой последний год здесь [в качестве игрока].

Он многое нам дает. Здорово, если это приносит пользу. Для нас это очень важно, как и оборона – мы закрываем пространство, и это дает свои плоды в », – сказал главный тренер «Барселоны».

Тер Стеген отразил 84,6% ударов – больше всех в топ-лигах Европы. Кепа и Поуп – в пятерке