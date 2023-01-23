Марк-Андре тер Стеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отраженных ударов.

Немецкий вратарь выручил «Барселону» в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Также в пятерку вошли Йеванн Диуф (« », 83,9%), (« », 82,3%), Херонимо Рульи («Вильярреал», 82,1%; перешел в «Аякс» в начале января) и Кепа Аррисабалага («Челси», 82%).

Следует отметить, что учитывались лишь те голкиперы, которые в текущем сезоне совершили минимум 25 сэйвов.

«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили 6 раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы. Со статистикой тер Стегена можно ознакомиться здесь.