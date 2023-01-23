Тер Стеген отразил 84,6% ударов – больше всех в топ-лигах Европы. Кепа и Поуп – в пятерке
Марк-Андре тер Стеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отраженных ударов.
Немецкий вратарь выручил «Барселону» в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Также в пятерку вошли Йеванн Диуф («Реймс», 83,9%), Ник Поуп («Ньюкасл», 82,3%), Херонимо Рульи («Вильярреал», 82,1%; перешел в «Аякс» в начале января) и Кепа Аррисабалага («Челси», 82%).
Следует отметить, что учитывались лишь те голкиперы, которые в текущем сезоне совершили минимум 25 сэйвов.
«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили 6 раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы. Со статистикой тер Стегена можно ознакомиться здесь.
Я беру только испанский чемп, где после четырех ударов от Реала три залетело...в матче с Эспаньолом залетел единственный, а так большая часть соперников ниже уровнем, но берем ЛЧ где при 24 ударах в створ 10 банок...это просто дырка какая-то из этих 24 в двух матчах Бавария и Интер набили 17...
С Ромеро в рамке сборная просрала все крупные турниры
Унаи Симон всем всё показал в матче с Хорватией на евро
Магуаер - переоценный холодильник, проигрывающий в скорости пенсионерам, бегущим к ларьку за пивом.
А если без иронии, тренеры часто делают неочевидный выбор, который или окупается или заканчивается фиаско. Любой бы поставил Муссо или Рульи в состав Аргентины на прошедшем ЧМ, но Мартинес - выиграл титул.
При этом Девид Симон пропустил давным-давно от Рональдиньо и отправил сборную домой. Это такая угадайка если резюмировать, но тренеры нацкоманды выбирают себе кипера, который их устраивает.