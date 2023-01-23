Тер Стеген отразил 84,6% ударов – больше всех в топ-лигах Европы. Кепа и Поуп – в пятерке

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Марк-Андре тер Стеген лидирует в топ-лигах Европы по проценту отраженных ударов.

Немецкий вратарь выручил «Барселону» в 84,6% случаев в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Также в пятерку вошли Йеванн Диуф («Реймс», 83,9%), Ник ПоупНьюкасл», 82,3%), Херонимо Рульи («Вильярреал», 82,1%; перешел в «Аякс» в начале января) и Кепа Аррисабалага («Челси», 82%).

Следует отметить, что учитывались лишь те голкиперы, которые в текущем сезоне совершили минимум 25 сэйвов.

«Барселона» в Ла Лиге не пропустила в 13 из 17 матчей, всего ей забили 6 раз – это лучший результат в ведущих чемпионатах Европы. Со статистикой тер Стегена можно ознакомиться здесь.

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86 комментариев

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Александр Кузичкин
Ответ Nikolay Merkulov
Бэйл - безальтернативен да и лавка Реала это уровень сам по себе. С Ромеро в рамке сборная просрала все крупные турниры Унаи Симон всем всё показал в матче с Хорватией на евро Магуаер - переоценный холодильник, проигрывающий в скорости пенсионерам, бегущим к ларьку за пивом. А если без иронии, тренеры часто делают неочевидный выбор, который или окупается или заканчивается фиаско. Любой бы поставил Муссо или Рульи в состав Аргентины на прошедшем ЧМ, но Мартинес - выиграл титул. При этом Девид Симон пропустил давным-давно от Рональдиньо и отправил сборную домой. Это такая угадайка если резюмировать, но тренеры нацкоманды выбирают себе кипера, который их устраивает.
Унаи Симон показал Испании,что такое сейвы на крупном турнире. Де Хеа даже этого не смог показать,не говоря про отбитые пенальти. А у Симона было и то,и другое)
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Эразм
Ответ Конси Саузетович
Это скорее респект защите Барселоны, чем пинок в сторону Тер Штегена
Так вот именно, это тогда совершенно не может быть показателем, среднее количество отбитых ударов, в сезоне были матчи где вовсе ударов по воротам не было.
Я беру только испанский чемп, где после четырех ударов от Реала три залетело...в матче с Эспаньолом залетел единственный, а так большая часть соперников ниже уровнем, но берем ЛЧ где при 24 ударах в створ 10 банок...это просто дырка какая-то из этих 24 в двух матчах Бавария и Интер набили 17...
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Анвар Масимов
Ответ Сергей Жилинский
Кепа тоже делает успехи
Какие ??? Тащит Челси в ЛК?
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ TDB
Как я и писал раннее, это все из-за волос на голове. После пересадки стал играть в два раза увереннее😁
Генич, не завидуй😆
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Роман Ковалев
Ответ NBC
А где там Мартинес? 🤔
Мартинес продолжает устраивать перформанс из сейвов за Виллу)Клал он на все эти рейтинги😂
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Djeday
Ответ corazón blanco
Ну и защита стала намного лучше, а чем сильнее защита, тем меньше шансов, что игроки соперника будут выходить на убойные позиции. Араухо тоже большую роль играет в том, что Барселона так мало пропускает и от уверенной игры обороны и вратарь играет куда увереннее, в футболе все взаимосвязано.
стоило только самую смешную пару в истории Пике-Лангле выгнать и сразу всё пошло
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Уолтер Собчак
Ответ mr kovalsky
Ну у Бейла вроде бы и альтернативы не было, также Роналду можно привести, как пример, это скорее игроки, которых ставили в старт просто из-за их имен и былых достижений, Маге просто стиль Мю не идет и он не мог играть с высоким блоком в ман ю, в то время как Англия играла с более низким и по стилю подходил, в целом я согласен с этим, но Поуп и ногами лучше играет и на ленточке чуть ли не лучший кипер в Апл на данный момент, поэтому я не понимаю за счет чего Пикфорд там стоит? За счет того, что он мало косячил за то время, что ему дали? Ну хзз..
Пикфорд до этого не ошибался на крупных турнирах. Учитывая то, что до него вратари сборной Англии постоянно косячили на ЧМ и ЧЕ, решили сделать выбор в пользу проверенного варианта. А так я согласен — и Рэмсдейл, и, конечно, Поуп значительно лучше.
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Уолтер Собчак
Ответ Nikolay Merkulov
Бэйл - безальтернативен да и лавка Реала это уровень сам по себе. С Ромеро в рамке сборная просрала все крупные турниры Унаи Симон всем всё показал в матче с Хорватией на евро Магуаер - переоценный холодильник, проигрывающий в скорости пенсионерам, бегущим к ларьку за пивом. А если без иронии, тренеры часто делают неочевидный выбор, который или окупается или заканчивается фиаско. Любой бы поставил Муссо или Рульи в состав Аргентины на прошедшем ЧМ, но Мартинес - выиграл титул. При этом Девид Симон пропустил давным-давно от Рональдиньо и отправил сборную домой. Это такая угадайка если резюмировать, но тренеры нацкоманды выбирают себе кипера, который их устраивает.
Согласен насчёт неочевидного выбора. Вспомнить хотя бы Тео Эрнандеса, которого Дешам несколько лет не вызывал при выдающемся уровне игры.
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MU RD2
Ответ mr kovalsky
Ну у Бейла вроде бы и альтернативы не было, также Роналду можно привести, как пример, это скорее игроки, которых ставили в старт просто из-за их имен и былых достижений, Маге просто стиль Мю не идет и он не мог играть с высоким блоком в ман ю, в то время как Англия играла с более низким и по стилю подходил, в целом я согласен с этим, но Поуп и ногами лучше играет и на ленточке чуть ли не лучший кипер в Апл на данный момент, поэтому я не понимаю за счет чего Пикфорд там стоит? За счет того, что он мало косячил за то время, что ему дали? Ну хзз..
Надо учитывать, что выбор еще и делают на проверенных киперах, и на проверенной игре с дэфами. Это тоже играет немаловажную роль в игре сборной. Он как никак уже сколько лет играет, и особых нареканий в игре к нему и не было. Он не супер топ, но также и неплохой кипер. Он свое место занял когда Поуп не показывал такую игру, и с тех пор в сборной стабильно играет. А Поуп в апл только в этом сезоне начал показывать игру высокого уровня. В бернли не помню, чтобы Поуп был таким же ярким как сейчас
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Александр Кузичкин
Ответ problemzz9
какая жесть с хартом была? единственное что вспоминается это с исландией привоз
Еще штрафной Бейла+ на ЧМ 2014 процент сейвов очень "хороший". Пикфорд ни единой шляпы на крупных туриках за Англию не пустил
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dimamak10
Ответ TDB
Как я и писал раннее, это все из-за волос на голове. После пересадки стал играть в два раза увереннее😁
Генич, ты?
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заратустра-будрайтис
Ответ Emin Aliev
Но в сборной все равно будет Нойер, так как боссы Баварии могут обидеться.
Пол года будет Тер, а потом конечно Нойер
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problemzz9
Ответ Александр Кузичкин
Пикфорд первый вратарь сборной Англии за лет 30,который ни разу не обосрался на крупном турнире. Скорее всего его просто не меняют из-за того,что суеверные слишком) Вспомни того же Харта,это же реально жесть была что на ЧМ 2014,что на ЕВРО 2016)))))
какая жесть с хартом была? единственное что вспоминается это с исландией привоз
+1
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Александра Александрова
Ответ TDB
Как я и писал раннее, это все из-за волос на голове. После пересадки стал играть в два раза увереннее😁
Сквозь густые волосы , мяч никак не может пройти )
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Kasztelan
Жаль, нет ещё и количества нанесённых ударов, чтобы понимать уровень игры защиты (ну и вообще полевых))
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Portugal7
Ответ Emin Aliev
Но в сборной все равно будет Нойер, так как боссы Баварии могут обидеться.
Должно произойти чудо чтобы Нойер вновь вышел на поле.
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+3
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Сергей Жилинский
Ответ ljolik888
Рад за Марка. Первое место в таблице это его заслуга . Так держать .
Кепа тоже делает успехи
+3
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Nikolay Merkulov
Ответ Уолтер Собчак
Бэйл в последние годы постоянно сидел на скамейке в "Реале", но это не мешало ему тащить сборную. Серхио Ромеро в "МЮ" сидел под Де Хеа, но в сборной был основным, хотя тогда в составе Аргентины были и Рульи, и Муссо, которые были основными в своих клубах. А Де Хеа, который очень хорош на ленточке, вообще не вызывается в сборную Испании из-за слабой игры ногами, хотя на ленточке он один из лучших вратарей в АПЛ. Раз уж про "МЮ" заговорили, Магуайр в клубе не хватает звёзд с небес, но является основным защитником в сборной Англии. Тренеры сборных иногда не смотрят на игру футболистов в клубе. Кого-то, по их мнению, не так используют, у кого-то что-то ещё. Вспомните хотя бы Погба, у которого на один выдающийся матч в "МЮ" выходило десять ужасных. Но в сборной он долгое время играл круто абсолютно во всех матчах.
Бэйл - безальтернативен да и лавка Реала это уровень сам по себе.
С Ромеро в рамке сборная просрала все крупные турниры
Унаи Симон всем всё показал в матче с Хорватией на евро
Магуаер - переоценный холодильник, проигрывающий в скорости пенсионерам, бегущим к ларьку за пивом.

А если без иронии, тренеры часто делают неочевидный выбор, который или окупается или заканчивается фиаско. Любой бы поставил Муссо или Рульи в состав Аргентины на прошедшем ЧМ, но Мартинес - выиграл титул.

При этом Девид Симон пропустил давным-давно от Рональдиньо и отправил сборную домой. Это такая угадайка если резюмировать, но тренеры нацкоманды выбирают себе кипера, который их устраивает.
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-2
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Emin Aliev
Но в сборной все равно будет Нойер, так как боссы Баварии могут обидеться.
+3
-2
+1
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Boni Jek
Ответ Мадрид наказывает!
Куртуа - действующий чемпион Испании и ЛЧ, а вечный запасной сборной Германии барахтается в ЛЕ ))
Скоро один из лучших вратарей мира Тер штеген будет основным вратарём Германии, дыркуа в среднем пропускает 1 . 5 мячей за матч
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Falsegoalkeeper
Ответ Мадрид наказывает!
Зато в ЛЧ у него кличка "решето")))
Кличка решето у Куртуа в матчах с Барселоной
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Адепт Суперлиги
Ответ TDB
Как я и писал раннее, это все из-за волос на голове. После пересадки стал играть в два раза увереннее😁
Ну вообще в этом есть доля здравого смысла. Это любого человека касается: кому-то далеко не плевать на свою внешность, и отсуствие явных недостатков (лысину многие считают недостатком внешности) подпитывает уверенностью во всех действиях.
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Полиграфист
Ответ Talgarbek Rahmanov
Кепа 🔥🔥🔥♥️
Тер Штанген !🔥🔥🔥)))
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Rustam Abdullayev
Давит де хеа vs тер штегин
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Rustam Abdullayev
А где Давид де хеа
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