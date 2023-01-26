Защитник «Аль-Иттифака» Тиссеран о Месси и Рамосе в Саудовской Аравии: «Переход Роналду открывает много возможностей»
Марсель Тиссеран ждет, что после Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию приедут другие звезды.
– В ближайшие годы в Саудовскую Аравию могут приехать другие игроки с большим именем – например, Лионель Месси и Серхио Рамос. Вы мечтаете об этом?
– Это подтверждает, что я поступил правильно, приехав сюда. Я ехал не просто куда-то там. Здесь много хороших игроков, и меня просили приехать.
Слухов много. Посмотрим, возможны ли такие сделки. Переход Криштиану Роналду открывает много возможностей. Это очень хорошо и для лиги, и для игроков, выступающих здесь. Мы хотим играть против таких звезд. Эффект от трансфера Роналду только положительный. Надеюсь, сюда приедут и другие звездные игроки, – сказал защитник «Аль-Иттифака».
Сколько тебе лет, дитя?)))