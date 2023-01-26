Защитник «Аль-Иттифака» Тиссеран о Месси и Рамосе в Саудовской Аравии: «Переход Роналду открывает много возможностей»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Марсель Тиссеран Футбол

Марсель Тиссеран ждет, что после Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию приедут другие звезды.

– В ближайшие годы в Саудовскую Аравию могут приехать другие игроки с большим именем – например, Лионель Месси и Серхио Рамос. Вы мечтаете об этом?

– Это подтверждает, что я поступил правильно, приехав сюда. Я ехал не просто куда-то там. Здесь много хороших игроков, и меня просили приехать.

Слухов много. Посмотрим, возможны ли такие сделки. Переход Криштиану Роналду открывает много возможностей. Это очень хорошо и для лиги, и для игроков, выступающих здесь. Мы хотим играть против таких звезд. Эффект от трансфера Роналду только положительный. Надеюсь, сюда приедут и другие звездные игроки, – сказал защитник «Аль-Иттифака».

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11 комментариев

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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Decard Show
Блогадорья Португальца7 арабский футбол прославился по всему миру! Раньше топовые ветераны обычно уехали в млс,теперь они рвут в Аравии ! Португалец7 это тот человек который с одним щелчком изменит все!!!
Лига Бабуинов интересна лишь тем,что под новостями о ней теперь можно над Кринжем поугарать.Ну и над его горе-фанатами).
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Терминатор///Айлбибекович
Ну Лео Месси еще спокойно года четыре на самом высоком уровне поиграет.Пусть в Лиге Бабуинов Кринж играет.
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Александр Степанов
Одни понты и мечты , Китай и Россия уже пытались приглашать крутых парней ( возможно не таких звезд , но ещё в рассвете сил ) и что ? Ни лиги , ни сборные топами и близко не стали. Можно создать только " музей воспоминаний " ...
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Decard Show
Блогадорья Португальца7 арабский футбол прославился по всему миру! Раньше топовые ветераны обычно уехали в млс,теперь они рвут в Аравии ! Португалец7 это тот человек который с одним щелчком изменит все!!!
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Flow market Victor Mercedes
Катя "РОГАТКА" снова пыхтит за своего господина7 (Роналду)
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Flow market Victor Mercedes
Он открывает много возможностей для перехода нормальных футболистов для достойной пенсии🔥
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уличный иуда
Ответ Великий Алонсо
Роналду звезда номер 1. Месси может сколько угодно пыхтеть, но у него ничего не получится. Невзрачный, низкий, скучный.
Ну Катя…Ну Катюш. Я понимаю поддерживаешь брата, но делай это в рамках адекватности)
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Игорь Климов
Ответ Юлия Ким
Тебе не надоело?🤣 Сколько тебе лет, дитя?)))
Под этим ником - это девушка, которая подписана в инстаграме на Португальца7, но пишет здесь всякую ерунду)
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Игорь Климов
Ну, во-первых, этот Кринж7 - это бывшая звезда, которая уехала доигрывать в дворовый чемпионат Саудовской Аравии за огромные деньги, а во-вторых, далеко ещё не факт, что остальные игроки которые будут невостребованными в топ-5 Европы, и когда закончат выступать на высшем уровне, тоже поедут в "чемпионат песков".
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Юлия Ким
Ответ Великий Алонсо
Роналду звезда номер 1. Месси может сколько угодно пыхтеть, но у него ничего не получится. Невзрачный, низкий, скучный.
Тебе не надоело?🤣
Сколько тебе лет, дитя?)))
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-1
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Великий Алонсо
Роналду звезда номер 1. Месси может сколько угодно пыхтеть, но у него ничего не получится. Невзрачный, низкий, скучный.
0
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