Саудовские «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить 350 млн евро за сезон

К Лионелю Месси проявляют интерес в Саудовской Аравии.

На 35-летнего аргентинца претендуют « » и « », сообщает Marca.

Оба клуба, как отмечается, готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.

При этом оба клуба пока находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

Напомним, ранее в саудовский «Аль-Наср» перешел Криштиану Роналду, он будет получать около 200 миллионов евро за сезон.