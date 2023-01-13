Саудовские «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить 350 млн евро за сезон

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда деньги Футбол

К Лионелю Месси проявляют интерес в Саудовской Аравии.

На 35-летнего аргентинца претендуют «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», сообщает Marca.

Оба клуба, как отмечается, готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.

При этом оба клуба пока находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях. 

Напомним, ранее в саудовский «Аль-Наср» перешел Криштиану Роналду, он будет получать около 200 миллионов евро за сезон.

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49 комментариев

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muslim95
Ответ Anton Rubtsov
Саудовский Аль-Свиняль предлагает 150 млн евро Николаю Рассказову
Аль-свинячий юмор российского розлива
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Анвар Масимов
И тут Ранальда станет вечновторым
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Фут.Боль
Ответ Total_90
И как Китай? Развил свою популярность до закрытия? Поднял имидж?
Пока не свернули, то явно да. Туда начали приезжать много качественных легионеров. Лига стала явно популярнее, интереснее и как продукт более привлекательна.
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Evgueniy
Тррллят Фрукта!
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Dmitry Koway
Ответ Игорь Климов
Я понял тебя, видимо, ты искренне считаешь, что дворовый чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги1 и Бундеслиги?)
А зачем ты свёл разговор к Аравии, сможешь объяснить? Типа, из-за Криша? Мне на него пофиг, я всегда считал Месси лучше него, но никогда не болел за кого-то из них или их клуб. Ну, для таких как ты это что-то из раздела фантастики, и не поймёшь о чём речь, ты знаешь ровно двух футболистов.
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Миша Фролов
"Ну нельзя так ,у этого более дорогая мамочка.Мне круче надо".
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pit4er
Ответ Korney
В футбол какой-никакой проиграть.да и не такие конечно деньги,но на пиаре получит норм
А то он в футбол не играл. Он уже игрок катарского мешка и посол министерства туризма Саудовской Аравии на зарплате. Месси в МЛС - это только мечты инвесторов Интера из Майями, шейхи заплатят сколько угодно больше
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Mitya26
Интересно, Аль-Наср обращался к властям страны за финансовой помощью?
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Игорь Климов
Ответ Dmitry Koway
Как же кринжово смотреть на попытки выдать лигу1 топ чемпиком
Я понял тебя, видимо, ты искренне считаешь, что дворовый чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги1 и Бундеслиги?)
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Oskar 09
Ставки растут.
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Amico Megobari ®
понты дороже денег
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Я
Ответ rigobersong
Может после 40 поедет:) Всем очевидно, что роналду туда поехал потому что пассажиром стал и нигде не был востребован:) А Месси как минимум еще сезон в ПСЖ проведет, а потом кто знает, может и в Барселону вернется:)
Готовы столько платить, потому что он сейчас на высоком уровне, чуть позже кто знает что будет с формой, там и деньги соответствующие будут
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Дима Ермаков
Ответ Hella black
Бабла у людей не мерено ! В развитие детско-юношеского футбола столько вкиньте у себя,со временем будут свои Месси и Роналду.
То-то я гляжу, в Латинской америке играет в футбол каждый второй, а за сто лет родилось только трое Великих: Пеле,Марадона и Месси. Это штучный товар.
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FanLFC
Я понимаю, что аравийцы(именно арабы, а не мигранты-рабочие из африканских и других стран) очень богатые. Но им наплевать, что бюджетными деньгами разбрасываются направо и налево? На такие баблища можно было много чего сделать, а не платить футболистам
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Dmitry Koway
Ответ Игорь Климов
Вообще-то Лео Месси недавно выиграл Чемпионат Мира став MVP этого турнира, играет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне. Зачем Месси сравнивать с пенсионером из Аль-Наср?!
Как же кринжово смотреть на попытки выдать лигу1 топ чемпиком
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PsichoEscape
Ответ Anton Rubtsov
Саудовский Аль-Свиняль предлагает 150 млн евро Николаю Рассказову
лол
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Sekir
Ответ Hella black
Бабла у людей не мерено ! В развитие детско-юношеского футбола столько вкиньте у себя,со временем будут свои Месси и Роналду.
Сюда жалко, на Месси не жалко
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Total_90
Ответ Фут.Боль
Ты думаешь это так просто? Типа построил школы, нанял тренеров и через 10 лет появились местные Месси? Ну появится, возможно, стоящий игрок, который уедет опять же в Европу. Арабы хотят развивать свой продукт и свой чемпионат. Для этого без приглашения звёзд не обойтись, чтобы сделать чемпионат привлекательным. Так делал Китай до недавнего времени, сейчас они свернули это все.
И как Китай? Развил свою популярность до закрытия? Поднял имидж?
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Игорь Климов
Ответ Александр Казаков
А я бы поехал на его месте. На закате карьеры столько бабла срубить , халява
Но ты не лучший футболист современности.
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Jordan95
Зачем это Месси? Он и в 40 там будет лучшим с отрывом.
А пока есть возможность играть на топ уровне, зачем уходить?

Думаю останется, у меня ощущение, что Лео сейчас балдеет от футбола, как 10 лет назад. И при этом остаётся лучшим в мире. Чудо-дед.
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Алексей Гномов
Ответ Экспертное мнение
В 45 лет перейдет туда чисто чтобы и там побить все рекорды Роналду, в принципе достаточно будет наверно забить 10 голов и сделать 2 ассиста для этого
Хахааха смеюсь с вас персофанишек
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Overkiller
Уже какое то детсадовское "хочу игрушку лучше чем у соседского мальчика".
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Alex Legend
Ответ Игорь Климов
Вообще-то Лео Месси недавно выиграл Чемпионат Мира став MVP этого турнира, играет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне. Зачем Месси сравнивать с пенсионером из Аль-Наср?!
Чел просто на 2,5 года моложе
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Anton Rubtsov
Саудовский Аль-Свиняль предлагает 150 млн евро Николаю Рассказову
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mc-manaman
Ответ Игорь Климов
Вообще-то Лео Месси недавно выиграл Чемпионат Мира став MVP этого турнира, играет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне. Зачем Месси сравнивать с пенсионером из Аль-Наср?!
Ты кто такой судить, кто пенсионер, а кто нет? Сидишь ровно там -сиди.
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