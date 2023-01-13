Саудовские «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить 350 млн евро за сезон
К Лионелю Месси проявляют интерес в Саудовской Аравии.
На 35-летнего аргентинца претендуют «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», сообщает Marca.
Оба клуба, как отмечается, готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.
При этом оба клуба пока находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.
Напомним, ранее в саудовский «Аль-Наср» перешел Криштиану Роналду, он будет получать около 200 миллионов евро за сезон.
А пока есть возможность играть на топ уровне, зачем уходить?
Думаю останется, у меня ощущение, что Лео сейчас балдеет от футбола, как 10 лет назад. И при этом остаётся лучшим в мире. Чудо-дед.