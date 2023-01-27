Болельщики «Аль-Иттихада» дразнили нападающего « » .

Зрители, поддерживающие хозяев, скандировали « ! Месси!» в адрес 37-летнего португальца до и во время полуфинальной игры в Суперкубке Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Наср» со счетом 3:1, Роналду не отметился результативными действиями.

Роналду против «Аль-Иттихада»: 2 удара, 1 успешная обводка, 44 касания, 12 потерь