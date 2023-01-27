Фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси! Месси!» в адрес Роналду на матче против «Аль-Насра»
Болельщики «Аль-Иттихада» дразнили нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Зрители, поддерживающие хозяев, скандировали «Месси! Месси!» в адрес 37-летнего португальца до и во время полуфинальной игры в Суперкубке Саудовской Аравии.
«Аль-Иттихад» победил «Аль-Наср» со счетом 3:1, Роналду не отметился результативными действиями.
Роналду против «Аль-Иттихада»: 2 удара, 1 успешная обводка, 44 касания, 12 потерь
А так да, он мой любимый футболист, но время прошло его
О чем ты вообще?🤣
У тебя в голове Катьки, Петьки, Фрукты. Еще что то есть? 🤣
Siiiiiiii😁