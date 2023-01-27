Фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси! Месси!» в адрес Роналду на матче против «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Болельщики «Аль-Иттихада» дразнили нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Зрители, поддерживающие хозяев, скандировали «Месси! Месси!» в адрес 37-летнего португальца до и во время полуфинальной игры в Суперкубке Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Наср» со счетом 3:1, Роналду не отметился результативными действиями.

Роналду против «Аль-Иттихада»: 2 удара, 1 успешная обводка, 44 касания, 12 потерь

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63 комментария

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Евгений Цыбулин
Ответ Amroyan
Впору уже кричать "Абубакар! Абубакар!"
Тут не только,от Абубакара,тут даже от Зе Болотного,пользы больше бы было!)))Хотя,фрукта брали только ради пиара на имени-пиар удался!Они уже,возможно-только на футболках и соц.сетях трансфер отбили,или скоро отобьют!)
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yrok77
Ответ Игорь Климов
Интересно, а Кринж7 после этого не заплакал?
Ты разве не смотрела матч? Упущение
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yrok77
Ответ GuruFutbola
Сломали поцана) Такими темпами не забьет до следующей товарки 🤣
Хахахаха, валяюсь под столом, до чего же смешная шутка
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yrok77
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Фрэндли фаер огонь по своим? Ты же вроде за Кришти 😂
Плюсы сами себя не наберут
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Федя Букин
Ответ Мохнатый55
Вспомнилось, как фанаты Роналду радовались, когда Криштиану праздновал на ЧМ свой гол (как оказалось, единственный) на фоне баннера с лицом Месси.
Месси на баннере радовался забитому голу Роналду 😌
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Men77
Ответ нелюбитель футбола
Тебя одного кинули на амбразуру?... Где твои "помощники"?... Или "боезапас" у вас уже закончился?... Мобилизовали одного?... Утром Морган и сестрёнки подтянутся... Будете в один голос бред нести.... Siuuuuu!!... А-ха-ха-ха...
Это Она
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Alex Rhea
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Фрэндли фаер огонь по своим? Ты же вроде за Кришти 😂
Ну, это не отменяет того, что он закончился как игрок.
А так да, он мой любимый футболист, но время прошло его
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Алан Махов
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Фрэндли фаер огонь по своим? Ты же вроде за Кришти 😂
Он после чм новую обувь приобрёл))
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Макс Шева
Ответ Павел Светлов
а вот болельщикам Аль-Иттихада насрать на мнение иностранных любителей футбола:)) они свою команду поддерживают
получается их команда ПСЖ.Представляю как они плакали, когда Париж проиграл Рену.
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Павел Светлов
Ответ Макс Шева
Зачем вы так с легендой? Ваш чемпионат никому не нужен без него.
а вот болельщикам Аль-Иттихада насрать на мнение иностранных любителей футбола:)) они свою команду поддерживают
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нелюбитель футбола
Ответ Мохнатый55
Вспомнилось, как фанаты Роналду радовались, когда Криштиану праздновал на ЧМ свой гол (как оказалось, единственный) на фоне баннера с лицом Месси.
А Месси там, кстати, улыбался... Видать не зря.
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нелюбитель футбола
Ответ на войне как на войне
Ты, золотой, ты, моя прелесть
Тебя одного кинули на амбразуру?... Где твои "помощники"?... Или "боезапас" у вас уже закончился?... Мобилизовали одного?... Утром Морган и сестрёнки подтянутся... Будете в один голос бред нести.... Siuuuuu!!... А-ха-ха-ха...
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Макс Шева
Зачем вы так с легендой? Ваш чемпионат никому не нужен без него.
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на войне как на войне
Ответ Men77
Нет мля, Петька. О чем ты вообще?🤣 У тебя в голове Катьки, Петьки, Фрукты. Еще что то есть? 🤣
Ты, золотой, ты, моя прелесть
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$trik3r77
При всем уважении не понимаю, что с людьми не так. Чтотглоры Роналдо, что глоры Месси. Не умеете радоваться победам своих кумиров, вас больше заботят поражения противника.
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Men77
Ответ на войне как на войне
Кто? Катька? Да как тебе не стыдно? Она авторитет!
Нет мля, Петька.
О чем ты вообще?🤣
У тебя в голове Катьки, Петьки, Фрукты. Еще что то есть? 🤣
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Арман Мартиросян
Ответ на войне как на войне
Это они подбадривали, напоминая Роналду, что тот недавно Месси два гола забил
Месси на воротах был что ли?))
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на войне как на войне
Ответ Арман Мартиросян
Когда то в Армении то же самое сделали во время отбора на евро 2016. Правда тогда он в порядке был и хет трик положил, но все равно обиделся и улетел чартерным рейсом после матча, без своей команды))
Почему обиделся? Может спешил куда-то
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на войне как на войне
Ответ Men77
Все ясно, очередная трепачка Siiiiiiii😁
Кто? Катька? Да как тебе не стыдно? Она авторитет!
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-2
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Men77
Ответ на войне как на войне
Где надо. Как говорит ваша катька звездуха: Иди ищи
Все ясно, очередная трепачка
Siiiiiiii😁
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Арман Мартиросян
Когда то в Армении то же самое сделали во время отбора на евро 2016. Правда тогда он в порядке был и хет трик положил, но все равно обиделся и улетел чартерным рейсом после матча, без своей команды))
+2
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+2
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на войне как на войне
Ответ Men77
Где ты слышала? В своей голове?
Где надо. Как говорит ваша катька звездуха: Иди ищи
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-1
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Men77
Ответ на войне как на войне
Слышали. И много раз
Где ты слышала? В своей голове?
+4
0
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на войне как на войне
Ответ Men77
Кстати Роналду часто так тролили чужие болелы. А кто нибудь слышал, чтобы Месси так тролили крича Роналду?
Слышали. И много раз
0
-3
-3
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Никита Смолов
Ответ Александра Александрова
Скоро и фанаты Аль насри это будут скандировать , они начинают понимать , что царь то ненастоящий )))
Король то голый, правильнее)
+1
-1
0
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