«Интер» может отказаться от 2-й аренды Лукаку из «Челси». На первую потратили 20 млн евро

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Интер» обеспокоен состоянием Ромелу Лукаку и сомневается, что арендует его еще раз.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в миланском клубе всерьез беспокоятся о физическом состоянии форварда, которое очень далеко от оптимального. Лукаку беспокоит воспаление сухожилия. Учитывая, что нападающий пропустил уже много матчей из-за травм, в «Интере» обеспокоены ситуацией.

Отмечается, что проблемы Ромелу со здоровьем могут повлиять на его будущее. Пока «Интер» и Симоне Индзаги разочарованы результатами его аренды из «Челси». Ранее сообщалось, что летом 2023 года «Интер» может вновь арендовать Лукаку у лондонского клуба, однако на данный момент такая возможность находится под вопросом.

«Интер» не спешит с принятием окончательного решения. Клуб хочет понять, что Лукаку может дать команде. Сейчас очевидно, что вложенная в аренду Ромелу сумма в 20 млн евро (плата за аренду и зарплата форварда) без учета бонусов не окупается. Это может привести к возвращению Лукаку в «Челси».

Ранее сообщалось, что Ромелу не хочет возвращаться в Лондон.

В этом сезоне у 29-летнего форварда 2 гола в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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34 комментария

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Someone from Internet
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Лакаку самый деревянный форвард в моей памяти в своей ценовой категории, конечно же)
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Denis242424
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Куда будут только девать этого неприкаянного неуклюжего бегемота? Балласт говорящий.
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v6vngyr2dh
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Ответ Тюменец
Вместо того, чтобы попытаться наиграть, скажем, Пинамонти, или еще кого ни будь из поимаверы, двадцатка улетает в зрительный зал.
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Тюменец
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Вместо того, чтобы попытаться наиграть, скажем, Пинамонти, или еще кого ни будь из поимаверы, двадцатка улетает в зрительный зал.
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Любезный Коссутий
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отправьте эту деревяху в Ливерпуль, раз не хочет в Лондон.
в Эвертон, в смысле
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v6vngyr2dh
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Давно потерял уважение, после поведения проститутки. Интер его дом,Челси его дом,потом снова Интер. Пора скидывать этот балласт,продление не нужно
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singsinner2
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Поттер и эбонитовое полено..
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2RIN
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Лукаку без Конте деньги на ветер
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Bulat89
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Рано начал играть,судя по всему рано и закончит.
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Graf Cagliostro
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Ждём интервью трёхногого о том, что Лондон - его дом родной?
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Пацанчик реальный
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Ответ LIBerly
Поттер, расколдуй это дерево, пожалуйста.
Там даже сильная магия не поможет!
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LIBerly
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Ответ Акира_1
Если еще и этот вернётся, то Челси просто конец придёт. Лукаку + Боэли + Поттер - там вообще клуб до тла сгорит. 😵
Это и есть 3 дара смерти:
Лукаку - бузинная палочка
Боэли - философский камень
Поттер - мантия невидимости.
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B@SS
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Неееееееет, пожалуйста...
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ST-L
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Ответ Акира_1
Если еще и этот вернётся, то Челси просто конец придёт. Лукаку + Боэли + Поттер - там вообще клуб до тла сгорит. 😵
ничего с клубом не случится. как был, так и будет. У болел со слабой нервной системой будет подгорать - не более
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Андер Эррера
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Ответ Сергей Афанасьев
Мю тоже не мало платил
Но продали быстро за тот же сумму
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Кукич
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Грановская в качестве подарка оставила этот неликвид. Лукаку в этом году 30 и травмы колена с годами еще усугубятся
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Сергей Афанасьев
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Ответ Олег910
Это полено еще Дивеев раскусил. Кусок сала за 100+ млн могли приобрести только гениальные менеджеры из Челси, других таких дураков не найти.
Мю тоже не мало платил
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Артём Матвеев
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Ответ Anthony Soprano
Лукаку разочаровал меня, когда я поставил на матч Хорватия Бельгия. Как можно было за один тайм 5-6 таких железных моментов запороть?!
Нехрен ставить
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Cantstoped
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Ответ LIBerly
Поттер, расколдуй это дерево, пожалуйста.
Надо НАРАСТИТЬ ему ТРЕТЬЮ НОГУ просто
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Олег910
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Это полено еще Дивеев раскусил. Кусок сала за 100+ млн могли приобрести только гениальные менеджеры из Челси, других таких дураков не найти.
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Evgen_Hazard
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Сейчас тот случай, когда на безрыбье и рак - рыба. Пора букаку возвращать в родные пенаты
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Акира_1
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Ответ LIBerly
Поттер, расколдуй это дерево, пожалуйста.
Если еще и этот вернётся, то Челси просто конец придёт. Лукаку + Боэли + Поттер - там вообще клуб до тла сгорит. 😵
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Сергей Афанасьев
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Круговорот дерева в футболе. Худший трансфер Челси
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Барыга блинами
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Он и не играет толком, однозначно не продлевать. Лучше на эти 20 млн взять толкового игрока
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jzx
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Ответ QWertY
Лукаку с его бузинной палочкой поможет Гарри Поттеру сделать из Челси конфетку
Обама намного более быстрый и разносторонний напад, а это дерево мы видели на ЧМ
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