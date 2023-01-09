«Интер» может отказаться от 2-й аренды Лукаку из «Челси». На первую потратили 20 млн евро

« » обеспокоен состоянием и сомневается, что арендует его еще раз.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в миланском клубе всерьез беспокоятся о физическом состоянии форварда, которое очень далеко от оптимального. Лукаку беспокоит воспаление сухожилия. Учитывая, что нападающий пропустил уже много матчей из-за травм, в «Интере» обеспокоены ситуацией.

Отмечается, что проблемы Ромелу со здоровьем могут повлиять на его будущее. Пока «Интер» и Симоне Индзаги разочарованы результатами его аренды из «Челси». Ранее сообщалось, что летом 2023 года «Интер» может вновь арендовать Лукаку у лондонского клуба, однако на данный момент такая возможность находится под вопросом.

«Интер» не спешит с принятием окончательного решения. Клуб хочет понять, что Лукаку может дать команде. Сейчас очевидно, что вложенная в аренду Ромелу сумма в 20 млн евро (плата за аренду и зарплата форварда) без учета бонусов не окупается. Это может привести к возвращению Лукаку в « ».

Ранее сообщалось, что Ромелу не хочет возвращаться в Лондон.

В этом сезоне у 29-летнего форварда 2 гола в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.