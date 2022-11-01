«Челси» хочет продать Лукаку и надеется на рост цены после ЧМ-2022. Форварда купили за 115 млн евро

«Челси» готов продать и надеется, что после ЧМ-2022 на него возникнет спрос.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, форвард вряд ли вернется в «Челси» после аренды в . В лондонском клубе понимают, что не отобьют 115 млн евро, затраченные на Лукаку летом 2021 года, но хотят расстаться с нападающим и ищут покупателей на него.

Сейчас Лукаку опять травмирован – у него второе повреждение мышц задней поверхности бедра с начала сезона. Несмотря на это, форвард рассчитывает, что будет готов сыграть на в составе сборной .

рассчитывает, что Лукаку хорошо выступит на предстоящем турнире. В клубе надеются, что сильная игра Ромелу на ЧМ-2022 увеличит его стоимость.

Прошлым летом нападающий вернулся в «Интер» на правах аренды за 8 млн евро. Клубы устно договорились о том, что в следующем сезоне «нерадзурри» смогут арендовать Лукаку на тех же условиях. Однако «Челси» нацелен на поиск покупателя для игрока.

Лукаку не хочет возвращаться в «Челси». Грэм Поттер пока не делился с руководством клуба мнением о будущем нападающего. Несмотря на это, возвращение Лукаку на «Стэмфорд Бридж» выглядит маловероятным.

Статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.