Лукаку хочет остаться в «Интере». «Нерадзурри» пока не видят оснований для переговоров с «Челси»

Будущее форварда будет зависеть от его игры за «Интер» до лета.

По сведениям Corriere dello Sport, бельгиец, арендованный у «Челси», хотел бы остаться в итальянской команде.

Однако руководство «нерадзурри» пока не видит достаточных оснований для того, чтобы вести с «синими» переговоры о продлении аренды. Игрок много времени пропустил из-за травм и находится не в лучшей форме.

В текущем сезоне нападающий провел в Серии А 7 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» может отказаться от 2-й аренды Лукаку из «Челси». На первую потратили 20 млн евро