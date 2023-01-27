Лукаку хочет остаться в «Интере». «Нерадзурри» пока не видят оснований для переговоров с «Челси»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

Будущее форварда Ромелу Лукаку будет зависеть от его игры за «Интер» до лета.

По сведениям Corriere dello Sport, бельгиец, арендованный у «Челси», хотел бы остаться в итальянской команде.

Однако руководство «нерадзурри» пока не видит достаточных оснований для того, чтобы вести с «синими» переговоры о продлении аренды. Игрок много времени пропустил из-за травм и находится не в лучшей форме.

В текущем сезоне нападающий провел в Серии А 7 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» может отказаться от 2-й аренды Лукаку из «Челси». На первую потратили 20 млн евро

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15 комментариев

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Джейме Ланнистер
Летом Лукаку "Меня не ценили в Интере! У меня есть незаконченные дела в челси"
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art.shu05@gmail.com
Зачем Интеру этот сдавший толстяк, который забил 2 гола за сезон , токсичен, постоянно на травме и скорее всего переписан
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Jaxongir Shodiev
Ответ Lo Zio
Спасибо.. не надо
А Боули надо
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Jaxongir Shodiev
Ща Боули по привычке и Интеру сотку отгрузит
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Barry
Как же Лукаку и Погба любят переходить в свои прежние команды по нескольку раз.
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Misha Lepekhov
Ответ $trik3r77
Хоть большинство тут и насмехается. Лукаку хороший форвард. Просто он потерял форму, ему надо уйти на время в клуб попроще и набрать форму. Поверит в себя. Раньше вы же все его хвалили. Ему хорошо бы подошёл чемпионат Турции.
Мы все? Хвалили? По-моему это древесина, какой ещё стоит поискать, и всегда такой была. Огромный чёрный переписанный столб, ничего более. Фанат Челси с 2005 года.
+9
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Макс Шева
На него в Челси серьезно рассчитывают,никого не покупают 800 человек уже приобрели,а в нападении Хайверц носится.Ждет Лукаку.
+1
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$trik3r77
Хоть большинство тут и насмехается. Лукаку хороший форвард. Просто он потерял форму, ему надо уйти на время в клуб попроще и набрать форму. Поверит в себя. Раньше вы же все его хвалили. Ему хорошо бы подошёл чемпионат Турции.
+1
0
+1
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Sanan1908
Если только сам будет платить за аренду)
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Tigo_Volchara93
Брошенная со всех сторон 30-три сантиметровая Лукака
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*MVP*
он забил а первом туре и все, получается? лооол
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DolJun
обмани, но останься
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GuruFutbola
Его понять можно, зачем идти на понижение в лигу конференций?
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Lo Zio
Спасибо.. не надо
+8
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Eden Hazard
Пусть без переговоров остается
+3
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