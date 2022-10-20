Аренду Лукаку в «Интере» продлят еще на сезон – уже договорились. «Челси» не рассчитывает на него
Ромелу Лукаку останется в «Интере» еще как минимум на сезон.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Интер» и «Челси» уже договорились о продлении аренды форварда на сезон-2023/24.
Кроме того, лондонский клуб дал «Интеру» понять, что новые владельцы не рассчитывают на возвращение Лукаку. Вероятно, это даст «нерадзурри» возможность провести переговоры о полноценном трансфере бельгийца в будущем.
Контракт Лукаку с «Челси» действует до 2026 года. Сообщалось, что он не хочет возвращаться в лондонский клуб.
После возвращения в «Интер» бельгиец забил гол и отдал результативную передачу в 3 матчах Серии А. Из-за травмы он не играл за клуб с 26 августа.
Полную статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.
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