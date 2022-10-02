Поттер обсудит с Лукаку его будущее в «Челси». Форвард хочет перейти в «Интер» на постоянной основе

может получить шанс проявить себя в «Челси» при .

Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, в конце сезона тренер лондонцев обсудит с форвардом его будущее в «Челси».

Ромелу неудачно провел сезон после перехода в «Челси», забив 8 голов в 26 матчах . Минувшим летом он вернулся в «Интер» на правах аренды. Источники сообщают, что Лукаку очень хочет остаться в итальянском клубе на постоянной основе, но в нынешнем арендном соглашении нет ни опции, ни обязательства выкупа.

Поттер готов пообщаться с Лукаку и обсудить его перспективы в клубе, если футболист открыт к этому. Разговор между тренером и игроком состоится и в случае, если «Интер» не попытается выкупить форварда следующим летом. Неизвестно, смогут ли «нерадзурри», испытывающие серьезные финансовые проблемы, позволить себе трансфер Лукаку.

В прошлом бельгиец ярко играл в паре с нападающим Лаутаро Мартинеса. Поттеру нравится схема 3-5-2, поэтому в теории у Лукаку есть возможность действовать в удобной для него манере.

Контракт Лукаку с действует до 2026 года. Сообщалось, что он не хочет возвращаться в лондонский клуб. Также появлялась информация о намерении «Интера» продлить аренду форварда еще на сезон вне зависимости от его результатов.

После возвращения в «Интер» бельгиец забил гол и отдал результативную передачу в 3 матчах Серии А. Из-за травмы он не играл за клуб с 26 августа.

Полную статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.