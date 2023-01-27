Винисиус Жуниор не намерен покидать « », несмотря на регулярные проявления расизма.

По данным UOL Esporte, вингер не думает об уходе из мадридского клуба. Он хочет бороться с дискриминацией и нацелен на то, чтобы продолжить писать историю в составе «Реала».

«Ноль шансов, что он уйдет. Проявления расизма мотивируют Вини еще сильнее, он хочет быть успешным. Расистам придется к этому привыкать», – рассказал источник, очень близкий к футболисту.

Винисиус, выигравший в составе «Реала» уже 7 трофеев, хочет взять еще больше титулов и стать главной звездой команды.

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