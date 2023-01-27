Винисиус не намерен уходить из «Реала», несмотря на расизм в Испании. Он хочет бороться с дискриминацией

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор не намерен покидать «Реал», несмотря на регулярные проявления расизма.

По данным UOL Esporte, вингер не думает об уходе из мадридского клуба. Он хочет бороться с дискриминацией и нацелен на то, чтобы продолжить писать историю в составе «Реала».

«Ноль шансов, что он уйдет. Проявления расизма мотивируют Вини еще сильнее, он хочет быть успешным. Расистам придется к этому привыкать», – рассказал источник, очень близкий к футболисту.

Винисиус, выигравший в составе «Реала» уже 7 трофеев, хочет взять еще больше титулов и стать главной звездой команды.

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72 комментария

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Muga Gappaev
Ахах, единственный не белый в реале и его гнобят бедолагу))
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Полуэктов Пётр
Ответ yesp
А расскажите тем кто не смотрит чемпионат Испании что такого на поле делает Винисиус что его ненавидят болельщики других команд? Видел его только в лиге чемпионов. Бегает, пинает мяч, иногда забивает, танцы весёлые у него
Каким-то неадекватам не нравится, что он танцует, когда празднует гол. Это просто нелепо.
А люди, которые этот неадекватизм поддерживает, собирают плюсы, рассказываю про какое-то мифическое "поведение Винисиуса".
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david lamer
Ответ aidos_1979
Он темнее всех)
Рюдигер темнее)
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Alexandr Donskoy
Ответ dilovar sharipov
А че тут смешного Саша
😁.
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Adeen
С головой своей ему нужно побороться, для начала.
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Нефанатик
Это безусловно ему идет на пользу. Вчера был абсолютно худшим в составе Реала, постоянные потери мяча, неудачные сто попыток дриблинга, запоротые 2-3 момента, 1 ничего не решающий гол в ворота стоячего Атлетико и итог: игрок матча.
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Нефанатик
Ответ Григорий Котляревский
Евреи как-то уже игнорили нацистов
Евреи игнорили не нацистов, а работу.
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Нефанатик
Он либо лицемер, либо еще тупее чем кажется.
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aidos_1979
Ответ david lamer
Половина команда темнокожие, но подвергается расизму только винисиус, стоит задуматься наверное, что не в цвете дело, а в поведении
Он темнее всех)
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Мишаня Кашников
Денацификация Испании следующая?
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Nerazzurri-88
Это не расизм. Просто мерзкий персонаж, вот и получает.
+4
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Verhovn
Ответ Kosmonaft Evgeny
Думаю, про обезьяну и то, что ненависть обусловлена цветом кожи, соответственно, оскорбления на расовой почве, соответственно – это рассизм
Хорошо у нас в России нет расизма. Да и там, на западе, по большому счёту, это надуманная проблема. В контексте Винисиуса в частности.
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Kosmonaft Evgeny
Ответ Анвар Масимов
И где тут расизм ?? В ситуации с куклой ?
Думаю, про обезьяну и то, что ненависть обусловлена цветом кожи, соответственно, оскорбления на расовой почве, соответственно – это рассизм
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Verhovn
Ответ А.Э.РАСИМ
Увадаемый Sports.ru! Вы держите ботов, и минусуете комменты. Уважающие себя организации так не поступают. Удивительно, но этот коммент я написал, кстати там все правда, и думал никто не прочтет, и бах, за секунду три минуса. Это вы прослеживаете, и выдали себя. Потому, что идеологией занимаются организации, а не люди. То есть, если против Винисиуса проявляется расизм в Испании, значит есть расизм в Испании. А Испания часть Европы. То есть, вы выдали себя. Только идиот может ставить минус под этим, человек нормальный нет. Следовательно, это боты. Следовательно, боты ставят минус, ибо вы часть идиологии. Разницы нет, правильно или нет поступают на Западе, главное, чтобы их никто не критиковал. Это политические решение против правды, а этим занимаются только структуры прессы, медиа и так далее. Я вам доказал, вы держите ботов. И это не честно. Вы должны быть нейтральными. Кстати, когда ч пишу что-то такое минусы появляются моментально как будто кто-то старается против именно правды. Мол не пиши правду, сразу минусы получишь. Разве такая должна быть демократичная пресса, частью чего вы себя позицируете? Пример сборной ФРГ, когда вместо футбола занимались ерундой, должен вас немного в чувства привести. Будьте не "правильными", а честными. Станете популярней.
Наболело🤣
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Nike of FW
Ну, а че, неплохой стартап. Курсы от Винисиуса обучающие людей как надо себя вести.
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Анвар Масимов
Ответ Кувалдыч
а что если игнорить расистов? ну вот тупо не обращать на них внимания.
Тогда это дискриминация расистов будет. А это ещё хуже
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Анвар Масимов
Ответ art.shu05@gmail.com
Винисиус сам провоцирует фанатов. И ему стоит задуматься об своей игре а не о борьбе с дискриминацией.Где то с сентября в плане игры очень сдал. С матрасами провёл первый за долгое время хороший матч .
Хороший матч ??? Запорол все что мог . И фартовый , ничего не решающий гол в большинстве. Ты точно матч смотрел ?
+1
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Bleffinho
его оскорбляют не потому, что он чернокожий, а потому, что он вызывающе себя ведёт. это не расизм, как бы кому это не хотелось бы приплести
+4
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Анвар Масимов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А жаль. Пока есть вид, что он супер топ, можно его продать какому-нибудь ПСЖ или Сити. Вдруг клюнут
Для сектантов судейского проекта только он кажется супертопом.
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Lo Zio
Вспоминаю историю,когда Патрик Виера разревелся, когда его Михайлович назвал обезьяной. Тогда все осуждали Михайловича, не помню уже, но кажется и наказание понес Серб. Так вот, инициатором конфликта был как раз таки Виера. Он обозвал Синишу «грязным цыганом», в ответ услышал «обезьяна». Виера разнылсч что это расизм, а грязный цыган это норм?
+10
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А.Э.РАСИМ
Ответ А.Э.РАСИМ
Из новости мы узнали, что Испании расизм процветает. Это неудивительно. Испания часть продвинутый Европы.
Увадаемый Sports.ru!

Вы держите ботов, и минусуете комменты.

Уважающие себя организации так не поступают.
Удивительно, но этот коммент я написал, кстати там все правда, и думал никто не прочтет, и бах, за секунду три минуса.

Это вы прослеживаете, и выдали себя.
Потому, что идеологией занимаются организации, а не люди.
То есть, если против Винисиуса проявляется расизм в Испании, значит есть расизм в Испании.

А Испания часть Европы.
То есть, вы выдали себя.

Только идиот может ставить минус под этим, человек нормальный нет.
Следовательно, это боты.
Следовательно, боты ставят минус, ибо вы часть идиологии.
Разницы нет, правильно или нет поступают на Западе, главное, чтобы их никто не критиковал.

Это политические решение против правды, а этим занимаются только структуры прессы, медиа и так далее.
Я вам доказал, вы держите ботов.
И это не честно.
Вы должны быть нейтральными.

Кстати, когда ч пишу что-то такое минусы появляются моментально как будто кто-то старается против именно правды.
Мол не пиши правду, сразу минусы получишь.

Разве такая должна быть демократичная пресса, частью чего вы себя позицируете?

Пример сборной ФРГ, когда вместо футбола занимались ерундой, должен вас немного в чувства привести.

Будьте не "правильными", а честными.
Станете популярней.
+1
0
+1
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Анвар Масимов
Ответ Шукурмирзо Болтаев
Тут не очень понятная ситуация. Фанаты Атлетико перебарщивают с оскорблениями, назвав его обезьяной, повесив куклу с его изображением.
И где тут расизм ?? В ситуации с куклой ?
+9
-1
+8
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KN
Ответ david lamer
Половина команда темнокожие, но подвергается расизму только винисиус, стоит задуматься наверное, что не в цвете дело, а в поведении
Что-то я не слышал от него жалоб на команды, болельщиков, судей, когда дело касается лиги чемпионов
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Homelender_666
Ответ Эдуард Чернышёв
Да какая ненависть? На обычный комментарий изливать эту желчь свою. Мне просто интересно кто его в жизни обижал так много, что у него теперь такие проблемы с головой.
Прежде чем называть меня убогим немощем, нужно было почитать комменты этого персонажа. Он постоянно пишет гниль про Реал.
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Леха Нету
Деньги важнее. Заплатите ему больше, он очень переживает из-за расизма
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