Винисиус не намерен уходить из «Реала», несмотря на расизм в Испании. Он хочет бороться с дискриминацией
Винисиус Жуниор не намерен покидать «Реал», несмотря на регулярные проявления расизма.
По данным UOL Esporte, вингер не думает об уходе из мадридского клуба. Он хочет бороться с дискриминацией и нацелен на то, чтобы продолжить писать историю в составе «Реала».
«Ноль шансов, что он уйдет. Проявления расизма мотивируют Вини еще сильнее, он хочет быть успешным. Расистам придется к этому привыкать», – рассказал источник, очень близкий к футболисту.
Винисиус, выигравший в составе «Реала» уже 7 трофеев, хочет взять еще больше титулов и стать главной звездой команды.
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А люди, которые этот неадекватизм поддерживает, собирают плюсы, рассказываю про какое-то мифическое "поведение Винисиуса".
Вы держите ботов, и минусуете комменты.
Уважающие себя организации так не поступают.
Удивительно, но этот коммент я написал, кстати там все правда, и думал никто не прочтет, и бах, за секунду три минуса.
Это вы прослеживаете, и выдали себя.
Потому, что идеологией занимаются организации, а не люди.
То есть, если против Винисиуса проявляется расизм в Испании, значит есть расизм в Испании.
А Испания часть Европы.
То есть, вы выдали себя.
Только идиот может ставить минус под этим, человек нормальный нет.
Следовательно, это боты.
Следовательно, боты ставят минус, ибо вы часть идиологии.
Разницы нет, правильно или нет поступают на Западе, главное, чтобы их никто не критиковал.
Это политические решение против правды, а этим занимаются только структуры прессы, медиа и так далее.
Я вам доказал, вы держите ботов.
И это не честно.
Вы должны быть нейтральными.
Кстати, когда ч пишу что-то такое минусы появляются моментально как будто кто-то старается против именно правды.
Мол не пиши правду, сразу минусы получишь.
Разве такая должна быть демократичная пресса, частью чего вы себя позицируете?
Пример сборной ФРГ, когда вместо футбола занимались ерундой, должен вас немного в чувства привести.
Будьте не "правильными", а честными.
Станете популярней.