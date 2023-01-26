Бразильская конфедерация футбола о кукле Винисиуса, повешенной фанатами «Атлетико»: «Осуждаем расизм. Надеемся, виновных накажут»

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на ситуацию с .

Болельщики «Атлетико» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

«CBF решительно осуждает расистские действия, вновь совершенные против Винисиуса. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть изгнаны из общества.

Мы надеемся, что виновные будут выявлены и наказаны по закону.

Пусть ты всегда будешь танцевать. И, прежде всего, с улыбкой на лице, Вини! Мы с тобой ✊🏿💛», – говорится в заявлении CBF.

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетико» осудил фантов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»