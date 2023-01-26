Бразильская конфедерация футбола о кукле Винисиуса, повешенной фанатами «Атлетико»: «Осуждаем расизм. Надеемся, виновных накажут»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Федерация футбола Бразилии Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на ситуацию с Винисиусом Жуниором.

Болельщики «Атлетико» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

«CBF решительно осуждает расистские действия, вновь совершенные против Винисиуса. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть изгнаны из общества.

Мы надеемся, что виновные будут выявлены и наказаны по закону. 

Пусть ты всегда будешь танцевать. И, прежде всего, с улыбкой на лице, Вини! Мы с тобой ✊🏿💛», – говорится в заявлении CBF.

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетико» осудил фантов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»

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12 комментариев

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Что скажешь?
От души смешно 😁
Вини сам доволен 😌
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Berekella 999
За что наказывать??
Хорошая тонкая шутка про танцора джими.
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Alex Legend
И на сколько матчей дисквалифицируют Винисиуса за то что свои куклы развешивает?
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Леван Мкртчян
Совсем фляга потекла у тех борцов с расизмом, видят его даже там ,где его и близко нет.
Так может кто угодно оскорбиться, если так домысливать и иметь богатую фантазию.
Например....

Сталинисты могут обидеться на номер 20 ( на 20 съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина)

Люди умеющие считать только до 19 могут обидеться, посчитав, что это их высмеивают фаны Атлетико

Итд
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Пирс Морган
Да причем здесь расизм)
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Остап Бендер Сгибальщик
пагади,паровоз,не стучите..
то blm,то вешают негра куклу
скорей всего виновата Россия и ее хакеры!
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corazón blanco
Ответ BVB09
Конечно фанатов за этот поступок никак оправдать нельзя, но то что винисиус токсичен, и тем самым вызывает отвращение не только у фанов барсы и атлетико, но и нейтральных болельщиков отрицать не стоит. Ему следует быть более скромным
Ему следует просто заниматься своим делом, играть в футбол, а не вступать в дебаты с игроками соперника и взывать к судье. Тогда он снова будет получать удовольствие от футбола, болельщики Мадрида от его игры, а другие болельщики со временем забудут и об этом и не будут его пытаться спровоцировать.
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Lionel Andres Messi 10
Расисты как раз те, кто видит в повешенной кукле Винисиуса расизм.
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ChefJhonnyMorgan
Мерзкий поступок, но зачем сюда расизм приплели?
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BVB09
Конечно фанатов за этот поступок никак оправдать нельзя, но то что винисиус токсичен, и тем самым вызывает отвращение не только у фанов барсы и атлетико, но и нейтральных болельщиков отрицать не стоит. Ему следует быть более скромным
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6tspey7tb5
А в чем здесь расизм ?
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Sevuska
Это же не расизм называется .
Они же не куклу обезьяны с бананом повесили , а человека.
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