Бразильская конфедерация футбола о кукле Винисиуса, повешенной фанатами «Атлетико»: «Осуждаем расизм. Надеемся, виновных накажут»
Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на ситуацию с Винисиусом Жуниором.
Болельщики «Атлетико» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании разместили на одном из мостов баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также куклу, одетую в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.
«CBF решительно осуждает расистские действия, вновь совершенные против Винисиуса. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть изгнаны из общества.
Мы надеемся, что виновные будут выявлены и наказаны по закону.
Пусть ты всегда будешь танцевать. И, прежде всего, с улыбкой на лице, Вини! Мы с тобой ✊🏿💛», – говорится в заявлении CBF.
Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетико» осудил фантов, повесивших куклу Винисиуса: «Подобные действия абсолютно недопустимы и позорят общество»
Вини сам доволен 😌
Хорошая тонкая шутка про танцора джими.
Так может кто угодно оскорбиться, если так домысливать и иметь богатую фантазию.
Например....
Сталинисты могут обидеться на номер 20 ( на 20 съезде КПСС был развенчан культ личности Сталина)
Люди умеющие считать только до 19 могут обидеться, посчитав, что это их высмеивают фаны Атлетико
Итд
то blm,то вешают негра куклу
скорей всего виновата Россия и ее хакеры!
Они же не куклу обезьяны с бананом повесили , а человека.