Фанаты «Реала» аплодисментами поддержат Винисиуса на 20-й минуте игры с «Атлетико». Акцию запланировали до инцидента с куклой

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор Футбол

Болельщики «Реала» собираются поддержать вингера Винисиуса на фоне критики в его адрес.

Как сообщает Marca, на 20-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико» посетители «Сантьяго Бернабеу» собираются стоя поаплодировать бразильцу, подвергающемуся критике.

Подчеркивается, что акция была запланирована еще до того, как поддерживающие «Атлетико» фанаты подвесили под мостом куклу Винисиуса Жуниора и разместили на сооружении баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».

Мадридское дерби начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби

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32 комментария

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Denis242424
Ответ Buharoid
Ну, сломать Алвеса или нет, покажут грядущие события в испанской тюрьме))
Там адвокат сведет все к деньгам. Существенно так облегчат Алвесу карман. Девицу никто силой не вел в туалет. Значит, это было добровольно. Деньгами откупится. Эти деньги девице все равно впрок не пойдут.
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Donald J. Trump
Ответ Леван Мкртчян
Забавно будет , если Атлетико забьет на 20-й минуте под стоячие аплодисменты фанатов Реала
Мората болван, испортил пранк. Забил на 19-й минуте.
+5
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+5
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Alda
Ответ Леван Мкртчян
Забавно будет , если Атлетико забьет на 20-й минуте под стоячие аплодисменты фанатов Реала
Как ты это сделал хахах
+10
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+10
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problemzz9
Ответ Леван Мкртчян
Забавно будет , если Атлетико забьет на 20-й минуте под стоячие аплодисменты фанатов Реала
практически забили на 19 мин))
+6
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+6
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Harut Hovsepyan
Ответ RealM_13
Так много темнокожих игроков в Ла лиге, но все внимание приковано к Винисиусу, по ходу это не просто так, он постоянно во всех играх спорит с кем-то, ругается со всеми, вот и пошло поехало.
Споры начинаются после того, как соперники начинают жестко идти в стыки с ним, а рефери плевать хотели, зачастую даже фолы не засчитывают.

Так было не один раз, не два раза, даже не десять ... так любого игрока можно вывести из себя, тем более 22-летнего вспыльчивого юношу.

Вини, конечно же, перебарщивает зачастую, но причина есть и мне она понятна - сам бы не выдержал точно!)
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Harut Hovsepyan
Ответ creat1ve
Пожалуйста, прекрати писать эти однотипные пустые комментарии под каждой новостью 🙏🏻
Людям нынче не угодишь 😁 Кто пишет адекватный коммент, того критикуют за однотипность, кто нет - критикуют за неадекватность!

Где эта "золотая середина", которая всех устроит? ))
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Lo Zio
Провокатор. Лучше бы молча играл… благо умеет
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Капитан.
Ответ Анвар Масимов
Какая игра ??? Все, он звезду поймал прошлого сезона . На футбол ему до лампочки
У него реальный талант и если он научится не обращать внимания на выходки фанатов, станет супер игроком.
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Buharoid
Ответ RealM_13
А ведь в прошлом сезоне внимание было приковано к игре Винисиуса, а в этом околофутбольное какое-то безумие. Надеюсь он сконцентрируется чисто на футболе и все само стихнет. Помню как Дани Алвес взял брошенный банан и съел его, вот кого не сломать, это есть характер чемпиона.
Ну, сломать Алвеса или нет, покажут грядущие события в испанской тюрьме))
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Леван Мкртчян
Ответ Lana Rhoades
Почти как Айнтрахт под аплодисменты на спотифай арене)
Подкол был бы безусловно засчитан ( мне лично нравятся такие формы шуток с актуальным подколом на подкол 👍), если бы не два НО...
....
Арена еще называлась просто Камп Ноу и Айнтрахту хлопали только его болелы, захватившие в тот день Камп Ноу)
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Анвар Масимов
Ответ Капитан.
Винисиус ведёт себя как обиженный ребёнок. Лучше бы больше игре внимания уделял.
Какая игра ??? Все, он звезду поймал прошлого сезона . На футбол ему до лампочки
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Анвар Масимов
Ответ creat1ve
Пожалуйста, прекрати писать эти однотипные пустые комментарии под каждой новостью 🙏🏻
Человек не работает просто да и школу пропускает . Что ему делать ещё то ??? Он под каждой новостью шаблоны пишет
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Анвар Масимов
Ответ Burel
лучше бы испанцев в реале поддержали, а то почти не осталось в рядах королевского проекта
Так ведь это команда наёмников.
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creat1ve
Ответ corazón blanco
После первого дерби в этом сезоне Винисиус перестал играть и больше стал попадать в истории с расизмом и прочее. Надеюсь это дерби уже станет отправной точкой для него и он покажет отличную игру, пора взрослеть, а не поддаваться на провокации.
Пожалуйста, прекрати писать эти однотипные пустые комментарии под каждой новостью 🙏🏻
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Borsiano
Ответ RealM_13
А ведь в прошлом сезоне внимание было приковано к игре Винисиуса, а в этом околофутбольное какое-то безумие. Надеюсь он сконцентрируется чисто на футболе и все само стихнет. Помню как Дани Алвес взял брошенный банан и съел его, вот кого не сломать, это есть характер чемпиона.
В случае с Винисиусом, дело явно не в расизме, поедание бананов не поможет. Скорее всего длинный язык на поле - причина проблем Вини
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Капитан.
Ответ blaugrana_man
За что его так ненавидят? Его же хейтят фанаты буквально всех 19 клубов-соперников Реала 🤔🤔 чё с ним не так то?
Потому-что он на все провокации ведётся как ребёнок. Дани Алвес поднял банан в своё время и съел и от него отстали. А этого задевает и фанаты это видят. Эмоционально этими поступками выводят его из себя. Нащупали его слабое место и туда регулярно надавливают, понимают, что парень одарённый и этим они его выключают в каком-то смысле из игры.
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Нефанатик
...и тем самым еще больше увеличат и без того большое эго середняка Мадрида.
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0
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Капитан.
Винисиус ведёт себя как обиженный ребёнок. Лучше бы больше игре внимания уделял.
+17
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+13
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Lobelopa
Ответ Lana Rhoades
Почти как Айнтрахт под аплодисменты на спотифай арене)
Там были овации!
+1
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Lobelopa
Ответ GuruFutbola
Им главное не уснуть к этому времени смотря на блевотный футбол своей команды) Один навес каждые 10 минут будет держать их в тонусе)
Лежать, приём! Лежать!
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Lana Rhoades
Ответ Леван Мкртчян
Забавно будет , если Атлетико забьет на 20-й минуте под стоячие аплодисменты фанатов Реала
Почти как Айнтрахт под аплодисменты на спотифай арене)
+6
-4
+2
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RealM_13
Ответ blaugrana_man
За что его так ненавидят? Его же хейтят фанаты буквально всех 19 клубов-соперников Реала 🤔🤔 чё с ним не так то?
Так много темнокожих игроков в Ла лиге, но все внимание приковано к Винисиусу, по ходу это не просто так, он постоянно во всех играх спорит с кем-то, ругается со всеми, вот и пошло поехало.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealM_13
А ведь в прошлом сезоне внимание было приковано к игре Винисиуса, а в этом околофутбольное какое-то безумие. Надеюсь он сконцентрируется чисто на футболе и все само стихнет. Помню как Дани Алвес взял брошенный банан и съел его, вот кого не сломать, это есть характер чемпиона.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrana_man
За что его так ненавидят? Его же хейтят фанаты буквально всех 19 клубов-соперников Реала 🤔🤔 чё с ним не так то?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
лучше бы испанцев в реале поддержали, а то почти не осталось в рядах королевского проекта
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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