Фанаты «Реала» аплодисментами поддержат Винисиуса на 20-й минуте игры с «Атлетико». Акцию запланировали до инцидента с куклой

Болельщики « » собираются поддержать вингера Винисиуса на фоне критики в его адрес.

Как сообщает Marca, на 20-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико» посетители « » собираются стоя поаплодировать бразильцу, подвергающемуся критике.

Подчеркивается, что акция была запланирована еще до того, как поддерживающие «Атлетико» фанаты подвесили под мостом куклу Винисиуса Жуниора и разместили на сооружении баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».

Мадридское дерби начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.

Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби