Фанаты «Реала» аплодисментами поддержат Винисиуса на 20-й минуте игры с «Атлетико». Акцию запланировали до инцидента с куклой
Болельщики «Реала» собираются поддержать вингера Винисиуса на фоне критики в его адрес.
Как сообщает Marca, на 20-й минуте матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико» посетители «Сантьяго Бернабеу» собираются стоя поаплодировать бразильцу, подвергающемуся критике.
Подчеркивается, что акция была запланирована еще до того, как поддерживающие «Атлетико» фанаты подвесили под мостом куклу Винисиуса Жуниора и разместили на сооружении баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».
Мадридское дерби начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» на мост перед дерби
Так было не один раз, не два раза, даже не десять ... так любого игрока можно вывести из себя, тем более 22-летнего вспыльчивого юношу.
Вини, конечно же, перебарщивает зачастую, но причина есть и мне она понятна - сам бы не выдержал точно!)
Где эта "золотая середина", которая всех устроит? ))
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Арена еще называлась просто Камп Ноу и Айнтрахту хлопали только его болелы, захватившие в тот день Камп Ноу)