Глушаков о словах Заремы про травлю: «Я даже знаю, кем она спродюсирована. Почему мое возвращение не рассматривали, хотя я забил больше всех хавбеков «Спартака», вместе взятых?»
Экс-хавбек «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на слова Заремы Салиховой о его травле.
«Пусть Зарема расскажет. Травля была «срежиссирована»? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано.
Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить.
А то, что меня единственного из футболистов «Спартака» не поздравляют с днем рождения, тоже срежиссировано?
Почему на протяжении трех-четырех лет велись переговоры со «Спартаком», а мою кандидатуру на возвращение не рассматривали? Хотя, если взять всех полузащитников «Спартака», я забил больше всех, вместе взятых», – сказал футболист «Химок».
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