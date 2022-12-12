Глушаков о словах Заремы про травлю: «Я даже знаю, кем она спродюсирована. Почему мое возвращение не рассматривали, хотя я забил больше всех хавбеков «Спартака», вместе взятых?»

Экс-хавбек «Спартака» отреагировал на слова о его травле.

«Пусть Зарема расскажет. Травля была «срежиссирована»? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано.

Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить.

А то, что меня единственного из футболистов «Спартака» не поздравляют с днем рождения, тоже срежиссировано?

Почему на протяжении трех-четырех лет велись переговоры со «Спартаком», а мою кандидатуру на возвращение не рассматривали? Хотя, если взять всех полузащитников , я забил больше всех, вместе взятых», – сказал футболист «Химок».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ