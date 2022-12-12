Зарема о трансферной политике «Спартака»: «Лучшие российские игроки до 25 лет, воспитанники, звезды, как Мозес, Промес, либо иностранцы, которых можно перепродать с прибылью»
Зарема Салихова объяснила, почему «Спартак» не вернул хавбека Дениса Глушакова в команду.
«Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось.
Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды, как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий).
Глушаков ни к одной такой категории не относился», – сообщила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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