Зарема о трансферной политике «Спартака»: «Лучшие российские игроки до 25 лет, воспитанники, звезды, как Мозес, Промес, либо иностранцы, которых можно перепродать с прибылью»

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Зарема Салихова объяснила, почему «Спартак» не вернул хавбека Дениса Глушакова в команду.

«Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось.

Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды, как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий).

Глушаков ни к одной такой категории не относился», – сообщила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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