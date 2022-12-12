Зарема Салихова: «Травля Глушакова была срежиссирована. С агентом Гурцкая не общалась, толстых не люблю – это отсутствие дисциплины»

Теги Спартак Химки Рубин премьер-лига Россия Первая лига Денис Глушаков Ольга Смородская Массимо Каррера Тимур Гурцкая Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об уходе хавбека Дениса Глушакова из «Спартака».

– Каррера может возглавить «Рубин». Потянет?

– Пофиг.

– Вы общались с агентом Тимуром Гурцкая?

– Нет, я толстых не люблю – это отсутствие дисциплины. Если у человека нет заболеваний, конечно.

– К Ольге Смородской это тоже относится?

– А то, ха-ха.

– Глушакова «топили» в 2019 году, когда он был в «Спартаке»?

– Я не в теме. Но травля была срежиссирована, – отметила супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

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