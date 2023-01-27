Киран Триппьер: «Месси – лучший, против кого я играл. Это волшебник на поле. У него не отобрать мяч»
Киран Триппьер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл.
«Лучший футболист, против которого я играл, – это Месси, конечно. Это волшебник на поле. У него просто невозможно отобрать мяч», – сказал защитник «Ньюкасла», ранее выступавший за «Атлетико», для ютуб-шоу Simply The Best.
В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Киран Триппьер: «Месси нельзя остановить – настолько он уникален. Симеоне говорил: «Молись»
Зачем смеятся Каземиро,за то что Месси сделал против Реала 40 г+п.
Или за то что Месси выиграл всё.
-А вы кто?
-Я журналист, Пирс Морган.
-Самый красивый футболист это Бруну Фернандеш.
-А вы триппер.
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