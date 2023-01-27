Киран Триппьер: «Месси – лучший, против кого я играл. Это волшебник на поле. У него не отобрать мяч»

Киран Триппьер назвал лучшим футболистом, против которого он играл.

«Лучший футболист, против которого я играл, – это Месси, конечно. Это волшебник на поле. У него просто невозможно отобрать мяч», – сказал защитник « », ранее выступавший за «Атлетико», для ютуб-шоу Simply The Best.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Киран Триппьер: «Месси нельзя остановить – настолько он уникален. Симеоне говорил: «Молись»