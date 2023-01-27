Киран Триппьер: «Месси – лучший, против кого я играл. Это волшебник на поле. У него не отобрать мяч»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Киран Триппьер Футбол

Киран Триппьер назвал Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого он играл.

«Лучший футболист, против которого я играл, – это Месси, конечно. Это волшебник на поле. У него просто невозможно отобрать мяч», – сказал защитник «Ньюкасла», ранее выступавший за «Атлетико», для ютуб-шоу Simply The Best.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Киран Триппьер: «Месси нельзя остановить – настолько он уникален. Симеоне говорил: «Молись»

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28 комментариев

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Nacho13
Где комментарий о том, что опять высказался родственник и одноклубник из Аргентины?
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Гога Арм
Ответ Zidan GOAT
Где то улыбнулся Каземиро..
Каземиро о Месси: Если ты любишь футбол, ты любишь Месси

Зачем смеятся Каземиро,за то что Месси сделал против Реала 40 г+п.
Или за то что Месси выиграл всё.
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typical passion
Ответ Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
фактос
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хороший фрукт
Походу он против Рональду не играл
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Okaka
А еще он сказал, что самый лучший игрок с кем он вместе играл - это Муса Дембеле
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А.Э.РАСИМ
-А самый красивый футболист? -спросили журналисты.
-А вы кто?
-Я журналист, Пирс Морган.
-Самый красивый футболист это Бруну Фернандеш.
-А вы триппер.
-
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Zidan GOAT
Где то улыбнулся Каземиро..
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Kuryanin
А Сифакис играл против Месси?
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Tollie
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Лучший игрок всех времен (для меня)❤️
соглашусь. особенно в этом сезоне в Ньюкасле выглядит просто прекрасно
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LiNE LiNE
Ответ Великий Алонсо
Потому что ты слабый футболист, нормальный защитник легко отберёт мяч у Меси.
Рамос?Пепе??они так же были слабоваты они могли только остановить Месси пиная по ногам больше не как!!!
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LiNE LiNE
Ответ Isshin88
Как только начинали отбирать мяч - сразу свистели фол, чтобы не расстраивать Месси. Вот люди и стали бояться к нему подходить.
Вроде бы речь не о Кристине который падал от малейшего ветра!!!
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Isshin88
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Nightblackwolf
Это ты еще против полуфиналиста Саудовской Аравии не играл!!!
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Мадрид наказывает!
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relax4076
Все адекватные люди признают что Месси лучший футболист современности. Он и есть футбол!
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Кино Музыка
При этом он почти не финтил)
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Babayeff
Ответ evil
Фу, какой некрасивый человек
Плюс еще аргентинец…
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atomio
Ответ evil
Фу, какой некрасивый человек
да и на шее нет жил
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Lex
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Великий Алонсо
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Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
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LetTong
А Трипьер в этом сезоне лучший защитник АПЛ
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Xm.md
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Баркамол Абдулла
Против Какорина он не играл походу
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Адепт Суперлиги
Ответ evil
Фу, какой некрасивый человек
Овощ просто
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