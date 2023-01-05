Киран Триппьер: «Месси нельзя остановить – настолько он уникален. Симеоне говорил: «Молись»

советовал молиться перед игрой против .

Об этом рассказал сам защитник, игравший под руководством аргентинца в « » с 2019 по 2022 год.

«[Остановить Месси] нельзя, если честно. Это забавно, потому что он [Симеоне] – тренер, и они оба аргентинцы. Если [Диего] что-то и говорил перед встречами, то в основном просто «молись».

Против [Лео] ничего нельзя сделать. Нельзя организовать или настроить игру так, чтобы остановить его – настолько он уникален», – сказал игрок « ».