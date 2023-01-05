Киран Триппьер: «Месси нельзя остановить – настолько он уникален. Симеоне говорил: «Молись»
Диего Симеоне советовал Кирану Триппьеру молиться перед игрой против Лионеля Месси.
Об этом рассказал сам защитник, игравший под руководством аргентинца в «Атлетико» с 2019 по 2022 год.
«[Остановить Месси] нельзя, если честно. Это забавно, потому что он [Симеоне] – тренер, и они оба аргентинцы. Если [Диего] что-то и говорил перед встречами, то в основном просто «молись».
Против [Лео] ничего нельзя сделать. Нельзя организовать или настроить игру так, чтобы остановить его – настолько он уникален», – сказал игрок «Ньюкасла».
Симеоне - молился ли ты на ночь Триппьер
Триппьер - да дорогой мой тренер
https://www.sports.ru/football/1080586977.html
Его может остановить только Аль-наср Аль-Кристина Аль-Роналда !!!
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Кришти и твой кумир Неймар - чемпионы-💩