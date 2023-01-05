Киран Триппьер: «Месси нельзя остановить – настолько он уникален. Симеоне говорил: «Молись»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Диего Симеоне Киран Триппьер Футбол

Диего Симеоне советовал Кирану Триппьеру молиться перед игрой против Лионеля Месси

Об этом рассказал сам защитник, игравший под руководством аргентинца в «Атлетико» с 2019 по 2022 год. 

«[Остановить Месси] нельзя, если честно. Это забавно, потому что он [Симеоне] – тренер, и они оба аргентинцы. Если [Диего] что-то и говорил перед встречами, то в основном просто «молись».

Против [Лео] ничего нельзя сделать. Нельзя организовать или настроить игру так, чтобы остановить его –  настолько он уникален», – сказал игрок «Ньюкасла».

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32 комментария

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Konstantin Sonin
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Ответ Намик Алимарданов
Ливерпуль останавливал, и Байерн из Мюнхена. Но если он действительно в хорошей форме, то это редкость. Но это и подтверждает правило Симеоне "молись".
Месси тогда остановил не столько "Ливерпуль", сколько партнёры по команде :)
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TAGAY
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Ответ corazón blanco
Один раз я видел, как действительно один игрок смог выключить из игры Месси - Матео Ковачич в одном из Класико. Правда в следующем матче Зидан также решил сыграть, снова хорват играл персонально против Месси и из-за этого Мадрид разгромно проиграл на Бернабеу 0:3. И причем Ковачич в моменте с пропущенным голом преследовал Лионеля и оставил огромный коридор для игрока Барселоны и мяч оказался в сетке.
это было в СКИ! первые офф. матчи под руководством Вальверде и ухода Неймара. команда была уныла, в чемпе еле двигались(но тут чисто на инд.мастерстве игроки вытаскивали и приносили победу. а 3-0 уже зимой, где уже команда привыкла. столько уже смотрю футбол но последние лет 10-15 из топ клубов только Реал Зидана играл индивидуальной опекой Лео) были еще не мало команд, но они маленькие клубы, а из топ клубов только команда Зизу) самый знаменитый инд.опекун - Маффео, из Жироны) он тогда принадлежал Сити кстати) этого пацана почти год называли "опекун Лео". а игра Ковачича против Лео зимой - фейспалмище! такого явного нарушение баланса в защите ради инд.опеки... коридорчик Ракитичу сильно устроили)
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Porsche 911
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Бавария и остальные не дадут соврать)))
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тренер с района
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Так и вижу диалог перед матчем в раздевалке
Симеоне - молился ли ты на ночь Триппьер
Триппьер - да дорогой мой тренер
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Sardorbek Mamazhanov
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Ответ Данил Луговский
Поэтому он сказал Трипьеру, похвали Месси в интервью? Все верно?
Может Симеоне тоже припишем к сестрам Роналду?
https://www.sports.ru/football/1080586977.html
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Каба
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Ответ Евгений Кузнецов
ну, не знаю) у Бердыева, вроде бы, получалось останавливать)
Иногда получалось и у куда более скромных команд, чем Рубин, но это лишь случаи, которые не мешали Барселоне брать трофеи или быть на верху. Рубин отбирал очки у Барсы, но Барса всё равно занимала первое место в группе.
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Генадий Филимонов
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9 лет унижения в ЛЧ - спасибо молитвам
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Павел Федин
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Ответ corazón blanco
Один раз я видел, как действительно один игрок смог выключить из игры Месси - Матео Ковачич в одном из Класико. Правда в следующем матче Зидан также решил сыграть, снова хорват играл персонально против Месси и из-за этого Мадрид разгромно проиграл на Бернабеу 0:3. И причем Ковачич в моменте с пропущенным голом преследовал Лионеля и оставил огромный коридор для игрока Барселоны и мяч оказался в сетке.
Да, тогда Серджи Роберто пробежал пол поля по этому коридору)
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Гвардиола-мл.
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Вспоминаю момент, когда Барса забила единственный победный мяч ближе к концу выездного матча с "Атлетико", и Симеоне артистично похлопал в ладоши, отмечая Месси
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Rafael Nadal Parero
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«Какой угодно, но только не уникальный» - доносилось в шуме порывов африканских ветров вперемешку с песками зеленого континента
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Игорь Климов
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Лео Месси уникальный игрок по футбольному интеллекту.
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Aleksandr Danilov
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Не надо молиться, надо было на тренировках в дыр-дыр на жопу играть, Симеоне не знает этого спустя столько лет тренерской карьеры?
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Намик Алимарданов
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Ливерпуль останавливал, и Байерн из Мюнхена. Но если он действительно в хорошей форме, то это редкость. Но это и подтверждает правило Симеоне "молись".
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Leo
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Ответ VERBLYUD
Особенно в матче 2017 года, когда забил на последних секундах))
Каземиро вообще в том матче, в первом тайме, судья должен был удалять за фолы как раз против Месси.
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Surviving
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Когда приезжает Великая Бавария гном сидит в носу ковыряет..
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Mei Xi
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Его может остановить только Аль-наср Аль-Кристина Аль-Роналда !!!
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Frakiec 77
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Ответ Xabi Alonso78
Меси был в кармане во всех Класико, где играл Каземиро
С памяти сходу, Счет 3:2, Месси сделал дубль , победный забил на последних секундах, Каземиро заработал желтую на Месси и судья пожалел минимум 2 для него! Твои комментарии уважаемый?
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VERBLYUD
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Ответ Имя Фамилия
Комментарий удален пользователем
Месси, Хави, Иньеста - чемпионы мира

Кришти и твой кумир Неймар - чемпионы-💩
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haykblaugrana
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И до сих пор есть умники, которые твердят, что просто нужно закрыть его левую ногу. Просто 15 лет некто не додумался...
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VERBLYUD
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Ответ Xabi Alonso78
Меси был в кармане во всех Класико, где играл Каземиро
Особенно в матче 2017 года, когда забил на последних секундах))
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corazón blanco
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Один раз я видел, как действительно один игрок смог выключить из игры Месси - Матео Ковачич в одном из Класико. Правда в следующем матче Зидан также решил сыграть, снова хорват играл персонально против Месси и из-за этого Мадрид разгромно проиграл на Бернабеу 0:3. И причем Ковачич в моменте с пропущенным голом преследовал Лионеля и оставил огромный коридор для игрока Барселоны и мяч оказался в сетке.
+13
-1
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Евгений Кузнецов
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ну, не знаю) у Бердыева, вроде бы, получалось останавливать)
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Xabi Alonso78
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Меси был в кармане во всех Класико, где играл Каземиро
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Давид Agabekyan
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Ответ Данил Луговский
Поэтому он сказал Трипьеру, похвали Месси в интервью? Все верно?
Нет. Но к чему писать не аргентинец, если Симеоне аргентинец
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Митрандир цвета хаки
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Тен Хааг о Роналду, с истерикой бегущий в раздевалку до окончания игры: «его нельзя остановить»
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