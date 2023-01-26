«Я бы связал Месси и оставил на базе до следующего ЧМ». Ромеро о будущем Лео в сборной Аргентины
Кристиан Ромеро ответил на вопрос о продолжении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины.
«Лео – лучший игрок, и это будет личное решение.
Если вы спросите меня, то я бы хотел, чтобы я продолжал карьеру, чтобы он поехал на следующий чемпионат мира, чтобы он никогда не покидал сборную. Я бы связал его и оставил на базе в Эсейсе до следующего чемпионата мира.
Он очень важен, он наш капитан, человек, который учит нас, который направляет нас каждый день. Он лидер, без него все было бы совсем по-другому», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.
Я лично хочу чтобы он играл на ЧМ 2026 и тем более ему нинадо будет перелетат через атлантический океан в Европу или Африки.
А там черт чем не шутить.
Почему бы им не повторить этого и в 2026.
По крайней мере я им этого от души желаю!!!!
На ЧМ 2026 тоже сможет как Идол и Нставник в раздевалке.
Не знаю почему спортс не опубликовал слова Скалони из недавнего интервью, но он говорил следующее:
- Месси великий лидер, я не знаю как у него это получается, но после его слов команде все как будто другие, они готовы больше, они больше мотивированны.