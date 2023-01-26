«Я бы связал Месси и оставил на базе до следующего ЧМ». Ромеро о будущем Лео в сборной Аргентины

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм ЧМ-2026 Кристиан Ромеро ахахаха Футбол

Кристиан Ромеро ответил на вопрос о продолжении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Лео – лучший игрок, и это будет личное решение.

Если вы спросите меня, то я бы хотел, чтобы я продолжал карьеру, чтобы он поехал на следующий чемпионат мира, чтобы он никогда не покидал сборную. Я бы связал его и оставил на базе в Эсейсе до следующего чемпионата мира.

Он очень важен, он наш капитан, человек, который учит нас, который направляет нас каждый день. Он лидер, без него все было бы совсем по-другому», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.

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15 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Pushkin Sasha
Не думаю, что есть смысл удерживать Месси в сборной. Следующий ЧМ вроде саудиты покупают, а у них свой козел аля "он заслужил". То есть верблюд. Так что сказка будет, но не про Месси
Что за ерунду я сейчас прочитал?!
+4
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+3
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Nightblackwolf
Ответ Тимур Мударисов
Честно говоря, против французских звезд сложно будет. У них такая россыпь молодых талантов, которые через 4 года будут в лучшей форме. Пока не представляю кто сможет их обыграть.
По мне в одном матче может быть всё что угодно, поэтому не верится, что Франции повезет 3 раза подряд попасть
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Я Гражданин Мира
Месси даже на скамейке запасных может повлиять на результат матча.
Я лично хочу чтобы он играл на ЧМ 2026 и тем более ему нинадо будет перелетат через атлантический океан в Европу или Африки.
А там черт чем не шутить.
+5
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+4
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Я Гражданин Мира
Ответ Тимур Мударисов
Честно говоря, против французских звезд сложно будет. У них такая россыпь молодых талантов, которые через 4 года будут в лучшей форме. Пока не представляю кто сможет их обыграть.
Эти звезды один раз уже не выходили даже из группы во главе с великим зиданом в 2002 году
Почему бы им не повторить этого и в 2026.
По крайней мере я им этого от души желаю!!!!
+6
-1
+5
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Pushkin Sasha
Не думаю, что есть смысл удерживать Месси в сборной. Следующий ЧМ вроде саудиты покупают, а у них свой козел аля "он заслужил". То есть верблюд. Так что сказка будет, но не про Месси
0
-3
-3
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Тимур Мударисов
Ответ Nightblackwolf
Боюсь представить, что будет,если в 39 возьмет ЧМ), это будет величием недосягаемым..
Честно говоря, против французских звезд сложно будет. У них такая россыпь молодых талантов, которые через 4 года будут в лучшей форме. Пока не представляю кто сможет их обыграть.
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+1
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Игорь Климов
Ответ Oleg
На КА 2024 Чемпион Мира Величайший в истории по всей видимости серьезно собирается. На ЧМ 2026 тоже сможет как Идол и Нставник в раздевалке. Не знаю почему спортс не опубликовал слова Скалони из недавнего интервью, но он говорил следующее: - Месси великий лидер, я не знаю как у него это получается, но после его слов команде все как будто другие, они готовы больше, они больше мотивированны.
Полностью согласен с твоими словами, респект!
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Игорь Климов
Ответ Великий Алонсо
Балласт в сборной не нужен, очевидно. Месси больше не должны вызывать в сборную.
Все видели на ЧМ, что очевидный балласт был в сб.Португалии под номером 7, полный кринж.
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Балласт в сборной не нужен, очевидно. Месси больше не должны вызывать в сборную.
Ты в параллельном мире видать живёшь
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Nightblackwolf
Боюсь представить, что будет,если в 39 возьмет ЧМ), это будет величием недосягаемым..
+7
-2
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заляпут
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0
-10
-10
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Oleg
На КА 2024 Чемпион Мира Величайший в истории по всей видимости серьезно собирается.
На ЧМ 2026 тоже сможет как Идол и Нставник в раздевалке.
Не знаю почему спортс не опубликовал слова Скалони из недавнего интервью, но он говорил следующее:
- Месси великий лидер, я не знаю как у него это получается, но после его слов команде все как будто другие, они готовы больше, они больше мотивированны.
+36
-2
+34
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Иван Шуткин
Ответ Великий Алонсо
Балласт в сборной не нужен, очевидно. Месси больше не должны вызывать в сборную.
Валера , что ты несешь ?)
+5
-1
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Vlad
Ответ Великий Алонсо
Балласт в сборной не нужен, очевидно. Месси больше не должны вызывать в сборную.
Ну вообще-то балласт бегает в верблюжей лиги
+52
-6
+46
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Великий Алонсо
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+3
-22
-19
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