Кристиан Ромеро о Месси: «Всегда буду помнить моменты, которые мы разделили, и то, как он вел себя по отношению ко мне. Это делает его еще более великим»
Кристиан Ромеро рассказал, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире.
«Любой, кто действительно разбирается в футболе, знает, что нет такого игрока, как он.
Но что я всегда буду помнить, так это то, как он вел себя по отношению ко мне. Те моменты, которые мы разделили в сборной, то, как он вел себя в мой первый день, проявлял скромность, пил мате, – все это делает его еще более великим», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.
Я тоже не видел.
Хотя отличные команды были.
После финального пенальти Монтиеля и официальной победы Аргентины, все побежали к нему ибо для них он капитан, вождь, идол.
После саудитов Месси выступил с речью и сказал : " Мы вас не подведем, верьте в команду".
И не подвели. Взяли Кубок Мира ну а Лео взял Корону и сел на Трон как величайший игрок.