Кристиан Ромеро о Месси: «Всегда буду помнить моменты, которые мы разделили, и то, как он вел себя по отношению ко мне. Это делает его еще более великим»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро рассказал, почему считает Лионеля Месси лучшим игроком в мире. 

«Любой, кто действительно разбирается в футболе, знает, что нет такого игрока, как он.

Но что я всегда буду помнить, так это то, как он вел себя по отношению ко мне. Те моменты, которые мы разделили в сборной, то, как он вел себя в мой первый день, проявлял скромность, пил мате, – все это делает его еще более великим», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.

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17 комментариев

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Айлин 1990
Настоящий лидер.
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Абдул Абакаев
Ответ Экспертное мнение
По игре лучшая Аргентина в 21 веке была в 2006 году, но даже тогда не было такого единства и желания, этого может и не хватало. Сейчас всё это есть, серия из 36 без поражении из воздуха не берется, вполне могут на кубок в 2026 претендовать.
скорей по составу в 2006
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Lucky Luciano
Ответ Игорь Замаруев
Такой единой сборной Аргентины я не помню ещё(мне 20, слежу за Аргентинцами с 2013 года, не надо критиковать)
Я слежу с 2002 года,я никогда не видел такой сплоченной Аргентины!
+1
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+1
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Someone from Internet
Ответ Игорь Климов
На этом Чемпионате Мира, в сборной Аргентины действовал закон - "один за всех и все за одного", а Лео Месси - это лучший футболист современности, и настоящий капитан!
Красиво написал. Пожалуй соглашусь с твоим тезисом!
+2
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+2
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Heisenberg
Ответ Пирс Морган
Месси с детства снилось, что он держит кубок чемпионата мира, человек стремился к мечте всю жизнь и он ее добился, торжество справедливости
Рождество прошло и можно больше не подмазываться к Кришу 👍
+2
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+2
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Юлия Ким
Очень сплочённая сборная Аргентины в этот раз 🇦🇷🔥. Один за всех и все за одного 1️⃣0️⃣
+5
0
+5
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А.Э.РАСИМ
Ответ Игорь Замаруев
Такой единой сборной Аргентины я не помню ещё(мне 20, слежу за Аргентинцами с 2013 года, не надо критиковать)
Мне 53.
Я тоже не видел.
Хотя отличные команды были.
+7
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+7
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Игорь Климов
На этом Чемпионате Мира, в сборной Аргентины действовал закон - "один за всех и все за одного", а Лео Месси - это лучший футболист современности, и настоящий капитан!
+8
-3
+5
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Пирс Морган
Ответ Oleg
Поэтому они и умирали за него на поле, бились как львы, выгрызали ибо для них Месси это и есть Аргентина. После финального пенальти Монтиеля и официальной победы Аргентины, все побежали к нему ибо для них он капитан, вождь, идол. После саудитов Месси выступил с речью и сказал : " Мы вас не подведем, верьте в команду". И не подвели. Взяли Кубок Мира ну а Лео взял Корону и сел на Трон как величайший игрок.
Месси с детства снилось, что он держит кубок чемпионата мира, человек стремился к мечте всю жизнь и он ее добился, торжество справедливости
+24
-1
+23
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
По игре лучшая Аргентина в 21 веке была в 2006 году, но даже тогда не было такого единства и желания, этого может и не хватало. Сейчас всё это есть, серия из 36 без поражении из воздуха не берется, вполне могут на кубок в 2026 претендовать.
Сейчас тебе эксперты объяснят, почему нет
+3
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+3
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Экспертное мнение
Ответ Игорь Замаруев
Такой единой сборной Аргентины я не помню ещё(мне 20, слежу за Аргентинцами с 2013 года, не надо критиковать)
По игре лучшая Аргентина в 21 веке была в 2006 году, но даже тогда не было такого единства и желания, этого может и не хватало. Сейчас всё это есть, серия из 36 без поражении из воздуха не берется, вполне могут на кубок в 2026 претендовать.
+13
0
+13
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Goofts
Такая сплочённость последний раз была в 2006, смотрю футбол и болею за сборные Аргентины и Нидерландов с 1998
такой сплоченности не было с 1990 года.С ЧМ Именно с этого момента я и стал смотреть футбол.
+3
-1
+2
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Oleg
Поэтому они и умирали за него на поле, бились как львы, выгрызали ибо для них Месси это и есть Аргентина.
После финального пенальти Монтиеля и официальной победы Аргентины, все побежали к нему ибо для них он капитан, вождь, идол.
После саудитов Месси выступил с речью и сказал : " Мы вас не подведем, верьте в команду".
И не подвели. Взяли Кубок Мира ну а Лео взял Корону и сел на Трон как величайший игрок.
+81
-2
+79
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Goofts
Ответ Игорь Замаруев
Такой единой сборной Аргентины я не помню ещё(мне 20, слежу за Аргентинцами с 2013 года, не надо критиковать)
Такая сплочённость последний раз была в 2006, смотрю футбол и болею за сборные Аргентины и Нидерландов с 1998
+4
-1
+3
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SEM WILSON
Жду чемпионство х.насыра роналду на ЧМ 2026 году или через 8 - 12 лет. Неужели персофаны портыша не верите что португальский драйвер станет шУмпионом мира?
+2
-2
0
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fellx
Вегорст: "Я всегда буду помнить то, как он вел себя по отношению ко мне"
+2
-8
-6
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Игорь Замаруев
Такой единой сборной Аргентины я не помню ещё(мне 20, слежу за Аргентинцами с 2013 года, не надо критиковать)
+41
-5
+36
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