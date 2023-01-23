Кристиан Ромеро о Месси: «Всегда буду помнить моменты, которые мы разделили, и то, как он вел себя по отношению ко мне. Это делает его еще более великим»

рассказал, почему считает лучшим игроком в мире.

«Любой, кто действительно разбирается в футболе, знает, что нет такого игрока, как он.

Но что я всегда буду помнить, так это то, как он вел себя по отношению ко мне. Те моменты, которые мы разделили в сборной, то, как он вел себя в мой первый день, проявлял скромность, пил мате, – все это делает его еще более великим», – сказал защитник « » и сборной .