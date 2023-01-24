Медведева о ЧМ-2022: «Как и весь мир, болела за Месси, но между ним и Роналду глобально не выбирала – это неправильно. Оба внесли огромный вклад в футбол, оба – красавчики»

Евгения Медведева сделала выбор между и Криштиану Роналду.

– Ты немного следила за чемпионатом мира по футболу. Были предпочтения?

– У меня в это время было несколько поездок, много работы, съемки. Поэтому прямо вот так сидеть и смотреть матчи не успевала. Просто следила за счетом. Но если говорить конкретно про финал, то тут все банально – как и весь мир, болела за Лео Месси и . Все-таки это здорово, когда исполняется заветная цель, мечта, особенно под закат карьеры. Это красиво!

– А если глобально. Ты за Месси или за ?

– Конкретно в финале чемпионата мира болела за Месси, но глобально я такой выбор не делала. С позиции спортсмена считаю, это не совсем правильно. Оба внесли огромный вклад в свой вид спорта, оба своей работой привлекли огромное количество людей в футбол, оба – красавчики. Так что я и за того, и за другого, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.