Медведева о ЧМ-2022: «Как и весь мир, болела за Месси, но между ним и Роналду глобально не выбирала – это неправильно. Оба внесли огромный вклад в футбол, оба – красавчики»
Евгения Медведева сделала выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Ты немного следила за чемпионатом мира по футболу. Были предпочтения?
– У меня в это время было несколько поездок, много работы, съемки. Поэтому прямо вот так сидеть и смотреть матчи не успевала. Просто следила за счетом. Но если говорить конкретно про финал, то тут все банально – как и весь мир, болела за Лео Месси и Аргентину. Все-таки это здорово, когда исполняется заветная цель, мечта, особенно под закат карьеры. Это красиво!
– А если глобально. Ты за Месси или за Криштиану Роналду?
– Конкретно в финале чемпионата мира болела за Месси, но глобально я такой выбор не делала. С позиции спортсмена считаю, это не совсем правильно. Оба внесли огромный вклад в свой вид спорта, оба своей работой привлекли огромное количество людей в футбол, оба – красавчики. Так что я и за того, и за другого, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
И давай называть вещи своими именами. Тут не то, чтобы привычка лазить по чужим анкетам, как ты выразился. Ты просто об этом даже не знал. Поэтому спорить тут с тобой бесполезно.
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