Медведева о ЧМ-2022: «Как и весь мир, болела за Месси, но между ним и Роналду глобально не выбирала – это неправильно. Оба внесли огромный вклад в футбол, оба – красавчики»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 женское катание Евгения Медведева Матч ТВ Футбол

Евгения Медведева сделала выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Ты немного следила за чемпионатом мира по футболу. Были предпочтения?

– У меня в это время было несколько поездок, много работы, съемки. Поэтому прямо вот так сидеть и смотреть матчи не успевала. Просто следила за счетом. Но если говорить конкретно про финал, то тут все банально – как и весь мир, болела за Лео Месси и Аргентину. Все-таки это здорово, когда исполняется заветная цель, мечта, особенно под закат карьеры. Это красиво!

– А если глобально. Ты за Месси или за Криштиану Роналду?

– Конкретно в финале чемпионата мира болела за Месси, но глобально я такой выбор не делала. С позиции спортсмена считаю, это не совсем правильно. Оба внесли огромный вклад в свой вид спорта, оба своей работой привлекли огромное количество людей в футбол, оба – красавчики. Так что я и за того, и за другого, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

46 комментариев

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mr kovalsky
Ответ Катя Замолодчикова
Женя и Лео звезды своих видов спорта! Ну что за иконы. 💜🙏💜
-40к, как ты умудрилась?)
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Sanchello
Ответ Рустам Атаев
Значит я все таки отгадал!!!!)
Это ты так свое самолюбие тешишь?)))) Наивный ты, жалко даже немного
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Sanchello
Ответ Рустам Атаев
Во первых я не имею привычки лазать по чужим анкетам, ну а во вторых возраст можно любой указать, от 1 го годика до 100 та годиков)
Я тебе не про возраст, а про дату регистрации. Даже это понять твоего интеллекта не хватает.
И давай называть вещи своими именами. Тут не то, чтобы привычка лазить по чужим анкетам, как ты выразился. Ты просто об этом даже не знал. Поэтому спорить тут с тобой бесполезно.
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Рустам Атаев
Ответ Sanchello
Нет, конечно. Ведь если бы ты был чуточку умнее, то заглянул бы в профиль ко мне. Там есть дата регистрации на этом ресурсе. И если мне 16, как ты утверждаешь, то зарегатся я тут должен был в 2 годика)) вот теперь пора скинь мозгами и скажи, возможно ли такое???
Во первых я не имею привычки лазать по чужим анкетам, ну а во вторых возраст можно любой указать, от 1 го годика до 100 та годиков)
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Рустам Атаев
Ответ Sanchello
А вот тебе, возможно, как раз около того или немногим больше
Значит я все таки отгадал!!!!)
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Sanchello
Ответ Рустам Атаев
Тебе 16? Я отгадал?
А вот тебе, возможно, как раз около того или немногим больше
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Sanchello
Ответ Рустам Атаев
Тебе 16? Я отгадал?
Нет, конечно. Ведь если бы ты был чуточку умнее, то заглянул бы в профиль ко мне. Там есть дата регистрации на этом ресурсе. И если мне 16, как ты утверждаешь, то зарегатся я тут должен был в 2 годика)) вот теперь пора скинь мозгами и скажи, возможно ли такое???
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Рустам Атаев
Ответ Sanchello
Сам считал ходил? Откуда цифры? Не стоит выдавать желаемое за действительное. И тогда, возможно, пойдешь за умного
Тебе 16?
Я отгадал?
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Рустам Атаев
Ответ Sanchello
Ой, не надо! Не вся! И причем много как не вся. Не надо свои фантазии тут выдавать за действительное
Почему ойкаешь
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Катя Замолодчикова
Женя и Лео звезды своих видов спорта! Ну что за иконы. 💜🙏💜
0
-2
-2
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Flow market Victor Mercedes
Медведева: Месси лучший но Роналду красивый)
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-1
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jeni
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Я болел против мерзких аргов, а значит уже не весь мир.
Наверное ты мир 🐴, поэтому не относишься к тому миру, про который речь
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Nika13
Ответ Pb-SE
А если я скажу, что Месси за Загитову? ЕМ поменяет свое мнение?
так у месси есть вкус, он бы не стал болеть за яжребенка с двумя годами карьеры во взрослом спорте
+1
-2
-1
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DavidRobertJosephBeckham
Я болел против мерзких аргов, а значит уже не весь мир.
+1
-2
-1
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Sanchello
Ответ Рустам Атаев
Мбаппе и роналду вместе взятые одного Месси не стоят! Пусть некоторые твои люди не болели за Аргентину, но 90% земли болели за Месси-это факт!
Сам считал ходил? Откуда цифры? Не стоит выдавать желаемое за действительное. И тогда, возможно, пойдешь за умного
+1
-2
-1
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Sanchello
Ответ Рустам Атаев
А реально же, почти вся планета ✨️ болела за то чтобы гений футбола Месси стал чемпионом мира, и он поставил окончательно жирную точку что Месси лучший игрок планеты ! Хотя и до чемпионства он был лучшим из лучших!
Ой, не надо! Не вся! И причем много как не вся. Не надо свои фантазии тут выдавать за действительное
+1
-2
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Andreas Soffliggare
Вижу, что Медведева, сама не подозревая того, следует принципу великого Валерия Лобановского - "самое красивое в игре - это счет на табло" :)
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Анна Лисина
Ответ Пылесос
Как я понял из Медведевой болельщики Германии, Португалии, Англии, Франции, Бразилии и всех остальных участников чм и их болельщики из других стран болели за Месси.
В финале явно большинство болело за Аргентину. Кто то из-за Месси, кто то против французов, как британцы и итальяны, например.
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-3
-2
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Анна Лисина
Ответ Anton Abaturov
Вообще не встречал людей болевших за Аргентину. Большинство футболом не интересуются А тем кто интересуется по фиг на этого Месси абсолютно И да Роналду такой же гений. И Мбаппе. Так что говори за себя За всех не надо
Я болела за аргов на этом ЧМ. Именно за Аргентину, а не за Мессии. Потому что они банда раздолбаев, люблю такое в футболе.)
+3
-4
-1
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Рустам Атаев
Ответ Anton Abaturov
Вообще не встречал людей болевших за Аргентину. Большинство футболом не интересуются А тем кто интересуется по фиг на этого Месси абсолютно И да Роналду такой же гений. И Мбаппе. Так что говори за себя За всех не надо
Мбаппе и роналду вместе взятые одного Месси не стоят! Пусть некоторые твои люди не болели за Аргентину, но 90% земли болели за Месси-это факт!
+12
-2
+10
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victoire
Всегда думала, что футбол командная игра. Но Евгения и здесь новатор - болеет за одного футболиста.
+3
-4
-1
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Люблю Женьку
Ответ Pb-SE
А если я скажу, что Месси за Загитову? ЕМ поменяет свое мнение?
Сразу Роналду полюбит :))
+7
-4
+3
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Люблю Женьку
Третий раз уже читаю здесь, что Медведева болела за Месси на ЧМ.
Больше спрашивать не о чем? Или других новостей нет?
+9
-4
+5
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Emkafa
Ответ TravenS
В финале наверняка так и было, кроме Роналдуфанов и французов (и то не всех)
За Месси болели в основном те, кто имеет к футболу, примерно такое же отношение, как и Медведева. Не понимаю, зачем всем знать, за кого она болела.
+3
-6
-3
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ЦЕС
А Как же Дзюба?
+1
0
+1
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