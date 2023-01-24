поделился впечатлениями от игры против .

Португалец дебютировал за « » в матче против « » (1:0) 22 января.

«Это было непросто. Он выдающийся игрок, мы были немного более сосредоточены, чем обычно, уделяли ему больше внимания. В обороне, несмотря на пропущенный гол и поражение, у нас все было не так уж плохо.

У него все еще есть скорость – не такая, как в 20 лет, но он все еще в отличной физической форме, видно, что он заботится о себе. На определенных отрезках времени он все еще очень опасен. Он впервые играл со своими [новыми] товарищами по команде, думаю, он быстро адаптируется.

Криштиану Роналду присутствует постоянно, он привлекает внимание. Защитники уделяют ему больше внимания, когда он находится в их зоне. Он оттягивает внимание на себя, мы могли забывать об остальных. Они знали, как воспользоваться пустым пространством, возникавшим благодаря Роналду», – рассказал защитник «Аль-Иттифака».

Во время матча на стадионе «Мрсул Парк», вмещающем 25 тысяч человек, присутствовали 22 862 зрителя. Тиссеран объяснил это «эффектом Роналду», отметив, что посещаемость матчей в Саудовской Аравии обычно невысока.

«Вокруг нас быстро поднялся ажиотаж из-за сообщений. Было волнение, нараставшее по мере приближения игры. Мы чувствовали, что вокруг чемпионата что-то происходит. Сейчас матчи транслируют, и мне это нравится, я надеюсь, что так будет продолжаться и что впереди нас многое ожидает.

Стадионы, как правило, не заполняются – случился эффект Криштиану. За «Аль-Насром» по-прежнему следят, у них довольно много болельщиков, но большую часть времени на трибунах не так много людей.

Многие хотели [получить футболку Роналду после матча], но я не пошел, хотя мне было бы приятно получить ее в коллекцию. Я не знаю, кто ее забрал, я не проводил расследование», – сказал Тиссеран.

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