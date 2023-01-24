«Случился эффект Криштиану. Вокруг лиги начался ажиотаж, мне это нравится». Защитник «Аль-Иттифака» Тиссеран о дебюте Роналду за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Марсель Тиссеран Футбол

Марсель Тиссеран поделился впечатлениями от игры против Криштиану Роналду.

Португалец дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Иттифака» (1:0) 22 января.

«Это было непросто. Он выдающийся игрок, мы были немного более сосредоточены, чем обычно, уделяли ему больше внимания. В обороне, несмотря на пропущенный гол и поражение, у нас все было не так уж плохо.

У него все еще есть скорость – не такая, как в 20 лет, но он все еще в отличной физической форме, видно, что он заботится о себе. На определенных отрезках времени он все еще очень опасен. Он впервые играл со своими [новыми] товарищами по команде, думаю, он быстро адаптируется.

Криштиану Роналду присутствует постоянно, он привлекает внимание. Защитники уделяют ему больше внимания, когда он находится в их зоне. Он оттягивает внимание на себя, мы могли забывать об остальных. Они знали, как воспользоваться пустым пространством, возникавшим благодаря Роналду», – рассказал защитник «Аль-Иттифака».

Во время матча на стадионе «Мрсул Парк», вмещающем 25 тысяч человек, присутствовали 22 862 зрителя. Тиссеран объяснил это «эффектом Роналду», отметив, что посещаемость матчей в Саудовской Аравии обычно невысока.

«Вокруг нас быстро поднялся ажиотаж из-за сообщений. Было волнение, нараставшее по мере приближения игры. Мы чувствовали, что вокруг чемпионата что-то происходит. Сейчас матчи транслируют, и мне это нравится, я надеюсь, что так будет продолжаться и что впереди нас многое ожидает.

Стадионы, как правило, не заполняются – случился эффект Криштиану. За «Аль-Насром» по-прежнему следят, у них довольно много болельщиков, но большую часть времени на трибунах не так много людей.

Многие хотели [получить футболку Роналду после матча], но я не пошел, хотя мне было бы приятно получить ее в коллекцию. Я не знаю, кто ее забрал, я не проводил расследование», – сказал Тиссеран.

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51 комментарий

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Best game on Earth
Прикольно, даже аншлаг не собрали на не самом большом стадионе. Вот тебе и ажиотаж!
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Men77
Ответ Диван диванов
Да оставил фанов месси на едини друг с другом с их писюнами.Развлекайтесь мешать не буду
Ну главное настучали тебе по лбу,теперь можешь и отдохнуть🤣
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Диван диванов
Ответ Men77
На небеса улетел? Не выдержал натиска писюнов?
Да оставил фанов месси на едини друг с другом с их писюнами.Развлекайтесь мешать не буду
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Men77
Ответ Диван диванов
Голову подними я сверху
На небеса улетел? Не выдержал натиска писюнов?
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Диван диванов
Ответ Men77
Ты давай писюн стрелки не переводи. Тебя кстати не видно, где ты? Уже положили что ли на тебя?
Голову подними я сверху
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Men77
Ответ Диван диванов
Фанаты месси настолько маленькие что фанаты криша кладут яйца им на лоб
Ты давай писюн стрелки не переводи. Тебя кстати не видно, где ты? Уже положили что ли на тебя?
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Диван диванов
Ответ Men77
А если фанаты Месси положат на тебя, тебя тоже никто не заметит. Ты будешь органичен среди множества писюнов🤣
Фанаты месси настолько маленькие что фанаты криша кладут яйца им на лоб
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Александр Р
Ответ Yaroslav Mudritsky
Будем теперь это муйню до конца карьеры читать. Сейчас еще подъедут статистические сводки. Сколько сделал касаний перед штрафной, сколько раз яйцо почесал, сколько раз прическу поправил
Бери выше, он же сейчас ещё рекорды по голам начнёт устанавливать и его будут в списки бомбардиров включать на ряду с Холландом , надо же его умственно отсталых фанатов поддерживать в возбуждении )
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Defensore
"сейчас матчи транслируют" - а ещё в начале сезона не транслировали..
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Александр Р
Ответ Блуждающий странник
Спортс, сколько можно? Неинтересно абсолютно. Ладно хайлайты постить или ветку отдельную делать для особо влюбленных, но каждый день без исключения новости о чемпионате Саудовской Аравии!! Просто неадекватно. Столько футбола и новостей, а вы публикуете ЭТО
Да это не только спортс , все спорт сми постят фуфло про Саудовскую Аравию, про первый дебют, первый чих и тд Когда сломается уже эта проклятая пиар машина ?? Старый игрок доигрывает в сельском чемпионате за бабки шейхов , будем постить каждый день новости об этом 🤦🏼‍♂️
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Ali Artykov
Hah
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brt202
пройдет пару месяцев и ...
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нелюбитель футбола
Скоро вы узнаете его "эффект"... "Эффект" Моргана называется ..
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Booligan
С детства за Аль-Мазафака
+2
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Booligan
Насри ещё играет?
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Водяра
Ответ Hitgoe Himgob
Ну все, в след году на Спортсе добавятся прогнозы на Саудовскую лигу. Да чего уж там, ESPN права на показ купят.
Казахстан иТаджикистан уже права купили за 100 тенге или песо.
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Андрей Чесноков
Ответ QWertY
Кришти Рональду душ Станислав Саламович Ференцварош🙏
🤣🤣🤣
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Men77
Ответ Диван диванов
Не согласен.Если фанатов месси положить в помидоры то ничего в глаза бросатся не будет
А если фанаты Месси положат на тебя, тебя тоже никто не заметит. Ты будешь органичен среди множества писюнов🤣
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GromwuD
ну пока на хайпе все... немного времени... и все уляжется
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MrWillSee
Ответ Блуждающий странник
Спортс, сколько можно? Неинтересно абсолютно. Ладно хайлайты постить или ветку отдельную делать для особо влюбленных, но каждый день без исключения новости о чемпионате Саудовской Аравии!! Просто неадекватно. Столько футбола и новостей, а вы публикуете ЭТО
Вполне норм, не так уж и много. 1-2 новости в день
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Диван диванов
Ответ Men77
Когда вокруг помидоров положить все что угодно (кроме помидора), это тоже бросится в глаза😁
Не согласен.Если фанатов месси положить в помидоры то ничего в глаза бросатся не будет
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ruslan_khaibulov
Ответ Men77
Когда вокруг помидоров положить все что угодно (кроме помидора), это тоже бросится в глаза😁
Пойдем дальше, если покакать на помидоры это тоже будет бросаться в глаза)
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**Iscander**
Вызвало ажиотаж разве что на спортсе, и то только для Великого Алонсо.
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Anton Kortenko
да, я включил ЧСАУ в свой топ. вместо Арсенал МЮ, смотрел Аль-Халасико. один человек изменил футбол. теперь никому не интересно играть в ЛЧ. следующим летом все европейские топы уедут в Арабию. Месси, Лёва, Кейн, Халланд. Реал и Барселона будут проситься в ЧСАУ, вместо своей Суперлиги. как же могущественен Криштиану аль талиб Роналду ибн Авейро..
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Любезный Коссутий
по мнению одного футбольного сайта, Кришти откровенно провалился в 1-й игре
https://pbs.twimg.com/media/FnLIYOPXwBU90ox?format=jpg&name=small
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