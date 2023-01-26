«У Роналду уже не ноги 20-летнего. Но его и не просят обводить пятерых, как несколько лет назад». Защитник «Аль-Иттифака» Тиссеран о Криштиану

Защитник «Аль-Иттифака» оценил переход в « ».

Португалец дебютировал за «Аль-Наср» в матче против « » (1:0) 22 января.

«Исходя из того, что я увидел, он по-прежнему в хорошей форме. Он не растерял резкость – видно, что он хорошо заботится о себе.

Определенно, у него уже не ноги 20-летнего, но его и не просят обводить пятерых, как несколько лет назад, и решать моменты самостоятельно. Сейчас он чуть сильнее нуждается в партнерах по команде.

Сейчас он больше думает во время игры, уделяет больше внимания движениям, времени принятия решений. Со временем он изменился. Думаю, он довольно быстро адаптируется к нашему чемпионату», – сказал Тиссеран.