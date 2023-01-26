«У Роналду уже не ноги 20-летнего. Но его и не просят обводить пятерых, как несколько лет назад». Защитник «Аль-Иттифака» Тиссеран о Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Марсель Тиссеран Футбол

Защитник «Аль-Иттифака» Марсель Тиссеран оценил переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Португалец дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Иттифака» (1:0) 22 января.

«Исходя из того, что я увидел, он по-прежнему в хорошей форме. Он не растерял резкость – видно, что он хорошо заботится о себе.

Определенно, у него уже не ноги 20-летнего, но его и не просят обводить пятерых, как несколько лет назад, и решать моменты самостоятельно. Сейчас он чуть сильнее нуждается в партнерах по команде.

Сейчас он больше думает во время игры, уделяет больше внимания движениям, времени принятия решений. Со временем он изменился. Думаю, он довольно быстро адаптируется к нашему чемпионату», – сказал Тиссеран.

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34 комментария

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Александра Александрова
Ответ Denis Fomin
Покажите видео где он хотя бы за 15 лет 5рых обводил??
Нет такого видео это фантастика сынок )) она на 5 этаже )))
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Александра Александрова
Он никогда в жизни 3 не мог обвести , одного максимум в молодости прокинув мяч на скорости )) а тут о 5 это фантастический фильм что ли про него сняли ?)))))
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Troy_nsk
Редко великие спортсмены уходят вовремя, едва пройдя пик формы. Не получается и у Роналду, который к тому же напрочь оторвался от реальности
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Stewee
Криш был дриблером в 2003-2007. В последних двух сезонах в МЮ, когда были 1 ЛЧ и 1 финал, а также золотой мяч 2008, он уже больше был скорее завершителем. Ну и плюсом штрафные клал стабильно и издали колотил.
После перехода в Реал еще больше свалился в игрока штрафной, и сильно сдал по исполнению штрафных.
+1
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+1
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Moscwow
Ответ Cap Obvious
Мюллер смешно спародировал: https://youtube.com/watch?v=UqcZ4AoqtUA&feature=shares
Пике смешно изнасилован

https://www.youtube.com/watch?v=qisjLCisN5w
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на войне как на войне
Ответ Игорь Климов
Точное замечание!
Климов поставил печать🤣
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на войне как на войне
Ответ Mancar Camoran 2.0
Зато разум десятилетнего.
Интересно какой разум у Вас, оставившим такой комментарий?
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Mega• Battman
Ответ gerudes
Он более-менее нормально водился только в первые 5 лет карьеры. Да и то всегда были сомнения в эффективности его танцев. Никакого «Роналду-дриблёра» нет уже лет 13-14.
Хахахахаххаха. Ну смешной мешок картошки. Я вот лично помню как он водил барсу играя за реал. Забивал через себя ювентусу. А также сам забил 3 гола Лиону в лч
+1
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Raybar
когда это роналду обводил 5х? или даже 2х?
+5
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+5
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Игорь Климов
Ответ Mancar Camoran 2.0
Зато разум десятилетнего.
Точное замечание!
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-4
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Игорь Климов
Ответ Denis Fomin
Покажите видео где он хотя бы за 15 лет 5рых обводил??
Такого видео не существует.
+4
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Игорь Климов
Всем понятно, что Португальца7 шейхи купили в свой дворовый чемпионат Саудовской Аравии для роли "свадебного генерала", из-за его многочисленных подписчиков в инстаграм.
+1
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-1
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Игорь Климов
Ответ Семен Войнов
🤣🤣🤣 Когда этот покоритель верблюжьего чемпионата обводил 5-х ?
Никогда.
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Denis242424
Ответ atomio
но его и не просят обводить пятерых, как несколько лет назад, и решать моменты самостоятельно. (С) несколько лет назад? несколько - это лет 15 получается.
Его вообще уже ничего не просят.Бесполезное дело. Просто выставочная фигура на поле. Каприз шейхов.
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Barsa! bolshe chem klub
У Роналду ещё много раз будут попытки дриблинга! -добавил Марсель Тиссеран, защитник Аль-ИдиФака про Роналду 🤭😅
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gerudes
Ответ Макс Кидалов
Да, тогда он был очень молод, энергии полно было, он хотел не только забивать, но и красиво играть и тогда очень круто это смотрелось, когда он был очень резкий и быстрый, то эти финты тоже смотрелись
Честно говоря, мне кажется в нулевых был полно таких дриблёров, которые могли пройти одного-двух, но выгодных условий для создания голевого момента по итогу не получить своими финтами.

Роналду вовремя понял, что более продуктивен в другой роли.
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Jurijs isajevs
Ответ Абдул Абакаев
Роналду и лет 5 назад никого не обводил
А уж по времени решения футбольного действия/ но не ныряния/ - без комментариев.
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Blaumerc
Ответ Абдул Абакаев
Роналду и лет 5 назад никого не обводил
Роналду вообще никогда не обводил пятерых. Одного, максимум двоих, просто пробегал на скорости в начале карьеры, а в остальном шаманские танцы над мячом, и пас ближнему.
+12
-1
+11
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Семен Войнов
🤣🤣🤣 Когда этот покоритель верблюжьего чемпионата обводил 5-х ?
+5
0
+5
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Cap Obvious
Мюллер смешно спародировал:

https://youtube.com/watch?v=UqcZ4AoqtUA&feature=shares
+1
0
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Костя Киреев
Только вот Роналду до сих пор верит, что у него организм 25-летнего.
+4
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atomio
но его и не просят обводить пятерых, как несколько лет назад, и решать моменты самостоятельно. (С)

несколько лет назад? несколько - это лет 15 получается.
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Alexandr Donskoy
Зато у пустынного много *Я*
+3
-2
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atomio
зато разум 17летнего - добавил Тиссеран
+4
-1
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Макс Кидалов
Ответ gerudes
Он более-менее нормально водился только в первые 5 лет карьеры. Да и то всегда были сомнения в эффективности его танцев. Никакого «Роналду-дриблёра» нет уже лет 13-14.
Да, тогда он был очень молод, энергии полно было, он хотел не только забивать, но и красиво играть и тогда очень круто это смотрелось, когда он был очень резкий и быстрый, то эти финты тоже смотрелись
+11
-2
+9
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