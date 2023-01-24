Депутат Топилин о пиве на стадионах: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»
Глава думского комитета по экономической политике высказался касательно законопроекта о продаже пива на стадионах.
Максим Топилин сообщил, что законопроект, разрешающий продажу пива на спортивных стадионах, не планируется рассматривать в весеннюю сессию Госдумы.
«Мы его в план принятия законов на весеннюю сессию не включали. Когда происходят международные матчи, мы принимаем иные решения.
Когда был чемпионат мира по футболу, ну, допустим, международные соревнования, там в связи с международными правилами эти разрешения существуют и пиво продается.
Мне кажется, не самое важное… Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?» – сказал Топилин.
Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало
С таким мышлением никогда не достичь какого то уровня в бизнесе.Хотя наш футбол это не бизнес ,это бюджетонасос.
Но я также искренне считаю, что алкоголь - это страшная зараза. Вспомните цитату великолепной Александры Яковлевой насчет виски из фильма "Человек с бульвара капуцинов".
Я считаю, что Россия, наша Родина, не должна ровняться на штаты. Мы всегда будем лучше!
Двойные стандарты как и везде