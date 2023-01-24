Депутат Топилин о пиве на стадионах: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»

Теги болельщики премьер-лига Россия болельщики КХЛ Политика алкоголь и спорт Хоккей

Глава думского комитета по экономической политике высказался касательно законопроекта о продаже пива на стадионах.

Максим Топилин сообщил, что законопроект, разрешающий продажу пива на спортивных стадионах, не планируется рассматривать в весеннюю сессию Госдумы.

«Мы его в план принятия законов на весеннюю сессию не включали. Когда происходят международные матчи, мы принимаем иные решения.

Когда был чемпионат мира по футболу, ну, допустим, международные соревнования, там в связи с международными правилами эти разрешения существуют и пиво продается.

Мне кажется, не самое важное… Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?» – сказал Топилин.

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало

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60 комментариев

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vigo99
Пиво на футболе это как попкорн в кино,без него это просто фильм.
С таким мышлением никогда не достичь какого то уровня в бизнесе.Хотя наш футбол это не бизнес ,это бюджетонасос.
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Сергей Вольфрам
И пить пиво,тоже..... ...ходили!
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lavandil
Ответ Sekor
Уважаемый hrum, если бы ты знал, то я самый искренний патриот нашей Родины, России. Но я также искренне считаю, что алкоголь - это страшная зараза. Вспомните цитату великолепной Александры Яковлевой насчет виски из фильма "Человек с бульвара капуцинов". Я считаю, что Россия, наша Родина, не должна ровняться на штаты. Мы всегда будем лучше!
т.е. ужираться в хлам нельзя только на стадионе и это спасет Россию от алкоголизма?
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Мэр Чунга-чанги
Зачем вообще на это все ходить? Мы родились чтобы страдать, а не веселиться
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Кот Егрис
Ответ OnTuMyC
да и футбол с хоккеем тоже запретить можно - бегает фигнёй маются, нет чтобы державе своей на заводе или фронте помогали
если бы им платили как заводе вопросов бы не было.
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OnTuMyC
да и футбол с хоккеем тоже запретить можно - бегает фигнёй маются, нет чтобы державе своей на заводе или фронте помогали
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Болельщик АВЫ
И аптеки надо организовывать на аренах. А то иногда без валидола ни как)))
+1
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Lev Kondratchik
Тут одно из двух: либо вы вводите фан ID и разрешаете пиво, потому что если вы вводите такие меры предосторожности, что можно будет выследить любого, кто не сможет себя контролировать, либо вы не разрешаете пиво, но и фан ID убираете, потому что зачем он тогда нужен, ведь серьёзных происшествий на стадионах довольно давно не происходило
+1
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=KoT=
А давай ТЫ закроешь рот!!! шо пьют/нюхают в вип ложах, я вообще молчу!!!
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Антон Панарин
А зачем выбирать? Я хочу и пиво пить, и футбол смотреть. Наверняка депутат дома телевизор смотрит и котлетой закусывает
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=KoT=
Ответ Самый адовый Крикун
Ну по такой логике можно запретить фудкорты и сортиры. Вы на футбол/хоккей пришли или жрать и гадить?
5 балов👏
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Jhon Jhon
Это такое лицемерие, меня аж воротит от подобных заявлений ..
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Sekor
Туалет - это естественная потребность любого человека. Хочешь обоссаться прямо на трибуне? Давай, можешь не ходить в сортир из принципа. А обычный перекус не превращает болельщика в пьяное быдло, которое не знает меры.
Какой ты душный, но зато такой умный, везёт же некоторым
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oliknep
Мммм...... Злость берёт, когда читаешь рассуждения этих депутатов. Почему вообще такой плевый вопрос должен решаться в ведомстве, которое должно решать как прекратить войну, повысить пенсии, улучшить жизнь млн россиян и т.д.
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evgshk
Ответ balander09
В самолёте тоже нельзя распивать, но если купите у персонала то пейте сколько влезет) Двойные стандарты как и везде
У Turkish подают пиво и вино. Бесплатно. А в Emirates еще и виски. И это я не про бизнес-класс)
+1
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Дмитрий Чидакин
Госдума - это полный мрак. По сути, это отборнейшие идиоты
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Barry_Cadny
Ответ Enotaz24
На некоторых матчах без пива ни как
А на большинстве - и без водки:)
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Barry_Cadny
Это бывший министр труда. Со слов которого доходы россиян в последние годы росли невиданными ранее темпами. Рожей Дегтярёва напоминает. Тот ещё козёл.
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Sekor
Ответ Самый адовый Крикун
Ну по такой логике можно запретить фудкорты и сортиры. Вы на футбол/хоккей пришли или жрать и гадить?
Давай запретим, козлина. Смотри не обосрись.
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Синяя Кровь
делать клубы комерчискими и само-окупаемыми, дэбил. вот куда идти надо.
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UNAFFECTED
Не беспокойся тупилин, на пустые стадионы с фан уйди никакое пиво не понадобится
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Sekor
Ответ hrum
в штатах на студенческих играх пиво продается , не говоря о взрослых лигах. это ведь про отношение к собственному населению в первую очередь - или ты его воспринимаешь как вечно пьяное быдло, или более-менее вменяемых граждан. в твоем посте вижу признаки русофобии. почему ты презираешь россиян, считая, что продажа пива приведет к катастрофе?
Уважаемый hrum, если бы ты знал, то я самый искренний патриот нашей Родины, России.
Но я также искренне считаю, что алкоголь - это страшная зараза. Вспомните цитату великолепной Александры Яковлевой насчет виски из фильма "Человек с бульвара капуцинов".
Я считаю, что Россия, наша Родина, не должна ровняться на штаты. Мы всегда будем лучше!
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-4
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заляпут
Очередной маразм от очередного депутата
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Sekor
Ответ nikitosdaipoltos
Вопрос автора не требует ответа) это просто стёб Нужно просто включить чуть-чуть логику
Именно, но итог оказался более чем печален )
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balander09
Ответ nikitosdaipoltos
Ммм) в ВИП ложах разрешено кое что и покрепче пива, почему так?) Разобрал бы этот вопрос депутат более детально
В самолёте тоже нельзя распивать, но если купите у персонала то пейте сколько влезет)
Двойные стандарты как и везде
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0
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