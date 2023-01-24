Депутат Топилин о пиве на стадионах: «Это не самое важное. Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?»

Глава думского комитета по экономической политике высказался касательно законопроекта о продаже пива на стадионах.

Максим Топилин сообщил, что законопроект, разрешающий продажу пива на спортивных стадионах, не планируется рассматривать в весеннюю сессию Госдумы.

«Мы его в план принятия законов на весеннюю сессию не включали. Когда происходят международные матчи, мы принимаем иные решения.

Когда был чемпионат мира по футболу, ну, допустим, международные соревнования, там в связи с международными правилами эти разрешения существуют и пиво продается.

Мне кажется, не самое важное… Куда мы идем? Что мы идем смотреть – футбол, хоккей или пить пиво?» – сказал Топилин.

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало