Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что закон о Fan ID надо исполнять, а не обсуждать.

«Самый главный мотив прийти на стадион – бесподобная игра и захватывающий футбол. Пока уровень игры будет оставлять желать лучшего, болельщик не приедет.

Карта болельщика должна иметь внушительный набор преференций для обладателя, начиная от скидок в спортивных магазинах и закачивая кешбэком за поездки по России.

Задача развивать это направление лежит на РФС и во взаимодействии с профильными государственными ведомствами. При грамотном подходе возможности привлечения активных болельщиков безграничны.

Эксперимент с пивом проводила Москва, итоги пока не были озвучены, ждем. Любую теорию всегда необходимо подкреплять практикой, а результаты общественности не представлены. Будут – поговорим.

Персонифицированная карта введена федеральным законом, принятым парламентом России и подписанным президентом. Бесконечно вести разговоры, ставящие под сомнение законодательное собрание и верховное руководство страны – сомнительное занятие, имеющее ограниченный срок.

Закон вступил в силу, повестка исчерпала себя и требует эффективного исполнения, а не обсуждения», – заявил Терюшков.

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