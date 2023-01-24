Депутат Терюшков: «Fan ID введен законом, подписанным президентом. Повестка исчерпала себя и требует исполнения, а не обсуждения»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Владимир Путин Государственная дума Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что закон о Fan ID надо исполнять, а не обсуждать.

«Самый главный мотив прийти на стадион – бесподобная игра и захватывающий футбол. Пока уровень игры будет оставлять желать лучшего, болельщик не приедет.

Карта болельщика должна иметь внушительный набор преференций для обладателя, начиная от скидок в спортивных магазинах и закачивая кешбэком за поездки по России.

Задача развивать это направление лежит на РФС и РПЛ во взаимодействии с профильными государственными ведомствами. При грамотном подходе возможности привлечения активных болельщиков безграничны.

Эксперимент с пивом проводила Москва, итоги пока не были озвучены, ждем. Любую теорию всегда необходимо подкреплять практикой, а результаты общественности не представлены. Будут – поговорим.

Персонифицированная карта введена федеральным законом, принятым парламентом России и подписанным президентом. Бесконечно вести разговоры, ставящие под сомнение законодательное собрание и верховное руководство страны – сомнительное занятие, имеющее ограниченный срок.

Закон вступил в силу, повестка исчерпала себя и требует эффективного исполнения, а не обсуждения», – заявил Терюшков.

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102 комментария

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Артём Дзюба
Ответ Romeo Yankovich
Ну люди хотели вернутся в СССР, да историю его забыли. Как один на другого стучали, если не то на кухне скажет, или вообще лицом не нравится. Сегодня я на тебя, завтра сосед на меня, послезавтра на него. Сибирь же не до конца освоили.
Историю СССР прекрасно изучал, в отличие от людей, которые пишут подобное. И никак не пойму - а что общего между социалистическим государством и капиталистическим? Хотя кому какое дело, главное, как говорил один умник - «не рефлексируйте, распространяйте»
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Олег Новиков
Ответ aksemike
Исчерпает она себя, когда на матчи по 300 человек ходить будет и клубы коллективную жалобу подадут, вот тогда этот индивид по другому запоет, будет говорить что закон был не доработан и что к такому они были не готовы
Будут гонять бюджетников для картинки.
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jdrk
Терюшков, вот сам и ходи на стадион, можешь своих бестолковых коллег взять
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лысый сый.
Ответ Александр Жердин
Это до какой степени надо бояться свой собственный народ? При всех этих полициях, росгвардиях и прочих силовых структурах
Посмотрите к чему привели Украину 5-10 % населения.
Для движухи больше и не нужно, а потом просто выбора не будет
(совершенно не берусь обсуждать хорошо на Украине или плохо, нужно было это или нет, за свободу они умирают или за интересы "больших дядей" . Это другая тема)
Это как шар на вершине, нужно приложить небольшое усилие в ту или иную сторону, а дальше шар будет разгоняться под своим весом и выбора куда двигаться больше не будет.

Вот ВОЗМОЖНО власти и запустили дурной закон и сами подтолкнули фанов к бойкоту (вспомните ту странную историю с дымовым беспределом на матче ЦСКА)
Давайте посмотрим, что имеем по факту - где сегодня те мощщные фанатские группировки ? Ау !
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Осоавиахим
" закачивая кешбэком за поездки по России". Полагаю подразумевается бесплатная поездка воинским эшелоном в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскю области.
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syak7
В 80-х ругательным словом стало слово коммунист, в 90-х - демократ, в 21 веке - депутат.
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Питер Пэн
Ответ Андрей Павкин
Я думал, он уже умер
Кстати, зря спортс его цитирует. Ведь эта gnida уже ставила вопрос о закрытии самого спортса, начитавшись в очередной раз какой cozel
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Spartakus1984
Ответ Петроград
Теория: фанайди никто не хочет оформлять, на стадионы будет ходить очень мало народа. Практика: после введения фанайди посещаемость падает в 4 раза.
Если бы не шоблалсиь в Питере а бойкотировали то может что то измнилось бы.
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Ivan Petrov
Верный солдат Урфин Джуса
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mailman
пустые трибуны - бесприкословное исполнение закона
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Spartakus1984
Повестка исчерпала себя и требует исполнения, а не обсуждения»(с).Ну так исполняй,ходи сам на стадион.
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Iomov
Ну так исполняйте вашу дивизию! А я на стадион больше не ногой! За остальных не отвечаю!
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All These Things I Hate
Ответ SadButTrue
Парламент - это высший избираемый орган власти. В России в "парламент" нет свободных выборов, а все партии подконтрольны президентской администрации и не представляют общества, а выполняют лишь роль бюрократии. В принципе абсолютно бесполезный ритуальный орган типа коммунистического Верховного совета.
Из категории: как бы сюда совок приплести
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SadButTrue
Ответ All These Things I Hate
Парламент, совет федерации, госдума - суть одна, названия разные.
Парламент - это высший избираемый орган власти. В России в "парламент" нет свободных выборов, а все партии подконтрольны президентской администрации и не представляют общества, а выполняют лишь роль бюрократии. В принципе абсолютно бесполезный ритуальный орган типа коммунистического Верховного совета.
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Старый Карпа
Ответ Red Line
Не отключат. Подписка не покроет и половины трафика, который приносят новости из шапито "госдурка")
Эх
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Antismus
Ответ Петроград
Теория: фанайди никто не хочет оформлять, на стадионы будет ходить очень мало народа. Практика: после введения фанайди посещаемость падает в 4 раза.
Нюанс: кроме Питера и Грозного-дон
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Capitan_RAF
Ответ aksemike
Исчерпает она себя, когда на матчи по 300 человек ходить будет и клубы коллективную жалобу подадут, вот тогда этот индивид по другому запоет, будет говорить что закон был не доработан и что к такому они были не готовы
Какие клубы? Клубам плевать на болельщиков, у них основной доход с госфинансирования идёт.
Это вам не Краснодар, который пытается быть ФК здорового человека, да только боюсь что со смертью Галицкого он тоже прикажет долго жить.
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All These Things I Hate
Ответ SadButTrue
А откуда ты знаешь? В России-то парламента нет с 2004 года.
Парламент, совет федерации, госдума - суть одна, названия разные.
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Злобный Конь
Бесподобная игра и захватывающий футбол. От "Химок" чтоли?
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Александр Жердин
Ответ лысый сый.
Фанаты это всегда группировка. Кузмичи и тем более телезрители это одиночки(даже если вы собираетесь с друзьями на совместный просмотр футбола) Разделяй и властвуй, так вроде звучит это принцип ? Хорошо мне не нужно выбирать между принципами и футболом. Смотрю по ТВ. А вот если бы заставляли сделать карточку потребителя алкоголя, табако-курения, любителя женщин или рыбалки ... то скорей всего прожить без этих развлечений не смог бы и сделал докУмент. Ну в смысле для фанатов посещение матчей это одно из основных удовольствий/развлечений.
Это до какой степени надо бояться свой собственный народ? При всех этих полициях, росгвардиях и прочих силовых структурах
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SadButTrue
Ответ All These Things I Hate
Чувак, так в любой стране с парламентом))
А откуда ты знаешь? В России-то парламента нет с 2004 года.
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Максим Черкашин
Ответ damondiamond
Чуваки, там Ладу разыгрывают среди оформивших фан айди, это уже считается эффективным исполнением или ещё нет?
И календарик.😉
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Светлана Агейкина
Ответ Dmitriy6354
А что плохого в Fan ID? Я не поддерживаю и не отрицаю. Нейтрален. Можете объяснить? Ведь нужно просто оформит и ходить!?
Уже объясняли. Собрались в Сочи на отдыхе на футбол сходить, купили билеты и пошли. Теперь - Госуслуги, фанайди... Трём дали, четвёртому нет. Как настроение?
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Red Line
Ответ Старый Карпа
Господа, вот что хочу предложить. Смотрите, у спортса есть такая платная услуга/подписка, как отключение рекламы. Давайте предложим админам сделать платную услугу - "новости без терюшковых и прочего сброда"? Уверен, если сделать ее недорогой, что-то около 50 рублей в месяц, то будут подключать!
Не отключат.
Подписка не покроет и половины трафика, который приносят новости из шапито "госдурка")
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fall_of_troy
Ответ Ебздрогыч
Когда я слышу слова "бесподобная игра и захватывающий футбол", то первая ассоциация - Химки!
А у меня Ривер Плейт.
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