Депутат Терюшков: «Fan ID введен законом, подписанным президентом. Повестка исчерпала себя и требует исполнения, а не обсуждения»
Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что закон о Fan ID надо исполнять, а не обсуждать.
«Самый главный мотив прийти на стадион – бесподобная игра и захватывающий футбол. Пока уровень игры будет оставлять желать лучшего, болельщик не приедет.
Карта болельщика должна иметь внушительный набор преференций для обладателя, начиная от скидок в спортивных магазинах и закачивая кешбэком за поездки по России.
Задача развивать это направление лежит на РФС и РПЛ во взаимодействии с профильными государственными ведомствами. При грамотном подходе возможности привлечения активных болельщиков безграничны.
Эксперимент с пивом проводила Москва, итоги пока не были озвучены, ждем. Любую теорию всегда необходимо подкреплять практикой, а результаты общественности не представлены. Будут – поговорим.
Персонифицированная карта введена федеральным законом, принятым парламентом России и подписанным президентом. Бесконечно вести разговоры, ставящие под сомнение законодательное собрание и верховное руководство страны – сомнительное занятие, имеющее ограниченный срок.
Закон вступил в силу, повестка исчерпала себя и требует эффективного исполнения, а не обсуждения», – заявил Терюшков.
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Для движухи больше и не нужно, а потом просто выбора не будет
(совершенно не берусь обсуждать хорошо на Украине или плохо, нужно было это или нет, за свободу они умирают или за интересы "больших дядей" . Это другая тема)
Это как шар на вершине, нужно приложить небольшое усилие в ту или иную сторону, а дальше шар будет разгоняться под своим весом и выбора куда двигаться больше не будет.
Вот ВОЗМОЖНО власти и запустили дурной закон и сами подтолкнули фанов к бойкоту (вспомните ту странную историю с дымовым беспределом на матче ЦСКА)
Давайте посмотрим, что имеем по факту - где сегодня те мощщные фанатские группировки ? Ау !
Это вам не Краснодар, который пытается быть ФК здорового человека, да только боюсь что со смертью Галицкого он тоже прикажет долго жить.
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