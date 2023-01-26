Хавертц может уйти из «Челси» летом в случае невыхода в ЛЧ. Цена – 60 млн евро с учетом бонусов

может покинуть «Челси» летом.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, будущее немецкого атакующего полузащитника в «Челси» остается неопределенным.

Решающими месяцами для Хавертца станут май или июнь. Кай может сменить клуб, если « » не выйдет в на следующий сезон. Участие в этом турнире – важнейшее условие для Хавертца.

Отмечается, что «Челси» за 60 млн евро с учетом бонусов может продать хавбека, которого купил у «Байера» примерно за 70 млн евро осенью 2020 года.

Сейчас лондонцы занимают 10-е место в таблице . Отставание от 4-го места – 10 очков.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 играх за «Челси» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.