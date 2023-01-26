Хавертц может уйти из «Челси» летом в случае невыхода в ЛЧ. Цена – 60 млн евро с учетом бонусов
Кай Хавертц может покинуть «Челси» летом.
Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, будущее немецкого атакующего полузащитника в «Челси» остается неопределенным.
Решающими месяцами для Хавертца станут май или июнь. Кай может сменить клуб, если «Челси» не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Участие в этом турнире – важнейшее условие для Хавертца.
Отмечается, что «Челси» за 60 млн евро с учетом бонусов может продать хавбека, которого купил у «Байера» примерно за 70 млн евро осенью 2020 года.
Сейчас лондонцы занимают 10-е место в таблице АПЛ. Отставание от 4-го места – 10 очков.
В этом сезоне 23-летний игрок забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 играх за «Челси» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Играть 18 туров.
Я бы не сказал, что шансов нет.
Приятно наблюдать
Щас ведь как? Стоит игроку провести хорошую серию игр и ценник уже под 100 )
Так что все в руках Хаверца. Пускай пыжится и выбивает себе трансфер
Уверен, что с такими игроками, как Фелиш, Мудрик и Нкунку, Кай заиграет.
Просто не нужно его ставить на 9-ку.
Топ усиление под лк