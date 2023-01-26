Хавертц может уйти из «Челси» летом в случае невыхода в ЛЧ. Цена – 60 млн евро с учетом бонусов

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Кай Хавертц деньги Футбол

Кай Хавертц может покинуть «Челси» летом.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, будущее немецкого атакующего полузащитника в «Челси» остается неопределенным.

Решающими месяцами для Хавертца станут май или июнь. Кай может сменить клуб, если «Челси» не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Участие в этом турнире – важнейшее условие для Хавертца.

Отмечается, что «Челси» за 60 млн евро с учетом бонусов может продать хавбека, которого купил у «Байера» примерно за 70 млн евро осенью 2020 года.

Сейчас лондонцы занимают 10-е место в таблице АПЛ. Отставание от 4-го места – 10 очков.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 играх за «Челси» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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25 комментариев

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Gheorghe Rusu
Ответ Rina Rian
Вот к нему бы Милан присмотрелся, а не к Дзаньоло, который в любой момент может сломаться на долгое время
Хавертц вроде не 40 летний дед чтобы идти в Милан.
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igorrado@yandex.ru
Ответ человек-муравей человек-физрук
Челси за ЛК бы зацепиться. какая ЛЧ
Отрыв от 4-го места 10 очков.
Играть 18 туров.
Я бы не сказал, что шансов нет.
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Aktan
Очень сомневаюсь что новые владельцы будут отпускать кого-то из ключевых игроков этим летом, а учитывая что Хаверц сейчас выходит в каждом важном матче на позиции форварда - никто его не отпустит, уйдет скорее Обамеянг.
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Rina Rian
Вот к нему бы Милан присмотрелся, а не к Дзаньоло, который в любой момент может сломаться на долгое время
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Mike Denisovs
Как будто это не от него зависит будут в зоне или нет. Если не будут, то значит и он этого не заслуживает. Зачем переходить, чтобы и в другом месте не выйти?
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igorrado@yandex.ru
Ответ rigobersong
Правильно, Мадуенка- Фофана -Чуквамека топ нападения для Шипа:))
Как же у ненавистников Челси подгорает))
Приятно наблюдать
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rigobersong
Ответ QWertY
Ну хз хз, забей он гол в дебюте попутно сделав из ливерской защиты клаванов как исполнил Марсьяль, то можно было бы верить. А 90 летний, уставший Милнер такой себе показатель)
Да он и свежего Трента неплохо возил:) Ну просто хейтить Мудрика, талантливого и интересного игрока из-за цены не стоит, не его вина, что челси так развели. А вот Мадуека и прочие это конечно хохма:))
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Ice Cold
Вполне могут спихнуть и подороже
Щас ведь как? Стоит игроку провести хорошую серию игр и ценник уже под 100 )
Так что все в руках Хаверца. Пускай пыжится и выбивает себе трансфер
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**Iscander**
Продадут обратно в Байер)
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Дима Сысаль
Очень жаль на самом деле если правда. Хавертц нравится как игрок. Спасибо за ЛЧ
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Человек1991
Хаверца за 20 лимонов никто не купит, а ведь я говорил давно, что Миранчук получше Хаверца.)
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Олжас
У Хавертца есть одно очень крутое качество, забивает в трудных ситуациях ключевые голы. Только ради этого его можно держать на поле, вне зависимости от формы и статистики
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Крыс Пол
Не зря Семин в свое время говорил, что Хавертц ничем не лучше Миранчука.
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zidane467554
ему домой нужно. в баварию. готовится к чемпионату европы
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QWertY
Ответ rigobersong
Есть что-то в Мудрике:) Думаю себя проявит, конечно своих денег не стоит, но уж и не такой рофл как Фофаны и Кукурельи с ноунеймами:)
Ну хз хз, забей он гол в дебюте попутно сделав из ливерской защиты клаванов как исполнил Марсьяль, то можно было бы верить. А 90 летний, уставший Милнер такой себе показатель)
+1
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человек-муравей человек-физрук
Нкунку тоже откажется от контракта. лучше играть в ЛЧ чем в Шипе
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Wekil Halylow
Ну да Ауба и Лукака смётся наверное
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Wekil Halylow
Ответ rigobersong
Правильно, Мадуенка- Фофана -Чуквамека топ нападения для Шипа:))
Ну да Аубомеянг,Брой,Лукака смиётся наверное
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человек-муравей человек-физрук
Челси за ЛК бы зацепиться. какая ЛЧ
+2
-4
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rigobersong
Ответ QWertY
А как же Чудрик? Он ведь целых 15 минут отвозил 90 летнего топаря Милнера)
Есть что-то в Мудрике:) Думаю себя проявит, конечно своих денег не стоит, но уж и не такой рофл как Фофаны и Кукурельи с ноунеймами:)
+10
-5
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ALMANAC
Такой талант не пропадет, хотя может повторить путь Дибалы
0
-1
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QWertY
Ответ rigobersong
Правильно, Мадуенка- Фофана -Чуквамека топ нападения для Шипа:))
А как же Чудрик? Он ведь целых 15 минут отвозил 90 летнего топаря Милнера)
+15
-11
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igorrado@yandex.ru
Рановато отпускать Хавертца, как мне кажется.
Уверен, что с такими игроками, как Фелиш, Мудрик и Нкунку, Кай заиграет.
Просто не нужно его ставить на 9-ку.
+1
-1
0
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GuruFutbola
Смогут продать это только сами себе
Топ усиление под лк
+7
-6
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rigobersong
Правильно, Мадуенка- Фофана -Чуквамека топ нападения для Шипа:))
+17
-14
+3
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