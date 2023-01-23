«Челси» хочет улучшить предложение по Кайседо. «Брайтон» отказался продавать хавбека за 55 млн фунтов

«Челси» хочет улучшить предложение « » по .

Ранее клуб предложил за полузащитника 55 миллионов фунтов, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе.

Сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от 85 млн фунтов.

«Челси» прощупал почву для предложения на 73+ млн евро по Кайседо. «Брайтон» требует 85+ млн

Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»