«Челси» хочет улучшить предложение по Кайседо. «Брайтон» отказался продавать хавбека за 55 млн фунтов
«Челси» хочет улучшить предложение «Брайтону» по Мойсесу Кайседо.
Ранее клуб предложил за полузащитника 55 миллионов фунтов, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе.
Сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от 85 млн фунтов.
«Челси» прощупал почву для предложения на 73+ млн евро по Кайседо. «Брайтон» требует 85+ млн
Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»
Короче проблема есть и она не решается.