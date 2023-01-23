«Челси» хочет улучшить предложение по Кайседо. «Брайтон» отказался продавать хавбека за 55 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» хочет улучшить предложение «Брайтону» по Мойсесу Кайседо.

Ранее клуб предложил за полузащитника 55 миллионов фунтов, но «Брайтон» не стал рассматривать его, заявив, что Кайседо не покинет команду в январе.

Сообщалось, что Кайседо интересен «Челси» и «Ливерпулю». «Брайтон» готов рассмотреть предложения от 85 млн фунтов.

«Челси» прощупал почву для предложения на 73+ млн евро по Кайседо. «Брайтон» требует 85+ млн

Директор «Брайтона» о Кайседо и «Ливерпуле»: «42 млн фунтов хватит разве что на шнурки от его бутс. Предложений не поступало»

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13 комментариев

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Ноно Гомес
Либо его, либо Энцо, либо Райс?
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Макс Шева
Что непонятного в этом: Н А П А Д Е Н И Е! Самая проблемная позиция закрыта Хайверцом.Хочется симпатизировать Челси ,но какие же американцы тупые или это Гари Поттер игрался с волшебной палочкой и оттуда ее себе засунул.
Короче проблема есть и она не решается.
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Pitkin
Мда... Боэли уже давно переплюнул Абрамовича. Но покупают почему-то не британцев (англичан). А это всегда было трансферной политикой Челси ещё с Кэньона.
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Вячеслав Новиков-Володько
Торг нужно начинать с 200 лямов, боули сразу заберёт
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Al22cm
Ответ Акира_1
Либо эта новость, либо про Энцо - утка. Даже Боэли не потянет два таких дорогих полузащитника вместе. 😄
Не потянет? LOL. Абсолютно не удивлюсь, если Челси купит обоих, и потом пойдет за Мбаппе. Боэли псих с неограниченными ресурсами, его сдерживает только ФФП.
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DolJun
заверните
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vik444
Сколько надо денег столько и напечатают. Бумаги сейчас много и газеты никто не покупает.
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Mc′loud
Не узнаю старика Боули. 55 млн?)
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frimpong
Челси хочет три состава отдать в аренду
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Камбоджа Иванов
Я до сих пор не пойму чего ждёт Фиорентина. Понятно, что 30-50 миллионов им вряд ли дадут, но миллионов за 10 Кокорина ещё можно отдать. Им сейчас можно что угодно впарить. Спартак с Мевлей промахнулся, конечно.
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QWertY
Ответ Акира_1
Либо эта новость, либо про Энцо - утка. Даже Боэли не потянет два таких дорогих полузащитника вместе. 😄
он на изи выкинет 200 мультов за двоих в летнее ТО
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Акира_1
Либо эта новость, либо про Энцо - утка. Даже Боэли не потянет два таких дорогих полузащитника вместе. 😄
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фан лузеров
Самый момент отправить середняка в шип
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