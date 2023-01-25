«Челси» и «Ливерпуль» поборются за хавбека «Вулвс» Нунеша летом. Цена – от 55 млн фунтов

Топ-клубы АПЛ намерены приобрести полузащитника « » .

По сведениям The Telegraph, в конце сезона попытку подписать 24-летнего футболиста предпримет «Челси». Также на Нунеша претендует « ».

Ожидается, что за уроженца Рио-де-Жанейро придется заплатить как минимум 55 млн фунтов, учитывая то, что «Вулверхэмптон» приобрел его минувшим летом у «Спортинга» за 44 млн.

В текущем сезоне футболист сборной Португалии провел в АПЛ 17 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У «Челси» футболистов на 3 состава. Можно даже собрать команду только из игроков атаки