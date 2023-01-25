«Челси» и «Ливерпуль» поборются за хавбека «Вулвс» Нунеша летом. Цена – от 55 млн фунтов

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш деньги Футбол

Топ-клубы АПЛ намерены приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуша Нунеша.

По сведениям The Telegraph, в конце сезона попытку подписать 24-летнего футболиста предпримет «Челси». Также на Нунеша претендует «Ливерпуль».

Ожидается, что за уроженца Рио-де-Жанейро придется заплатить как минимум 55 млн фунтов, учитывая то, что «Вулверхэмптон» приобрел его минувшим летом у «Спортинга» за 44 млн.

В текущем сезоне футболист сборной Португалии провел в АПЛ 17 игр и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У «Челси» футболистов на 3 состава. Можно даже собрать команду только из игроков атаки

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19 комментариев

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Уставший Фергюсон
А также поборются за место в лиге конференций
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liv6
Ответ Ноно Гомес
Энцо че там?)
Энцо в Челси летом, Нунеш в Ливерпуль, Беллингем в Реал
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Ноно Гомес
Энцо че там?)
0
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Febos_
Ответ Адепт Суперлиги
Сейчас тебе залетят уникумы и объяснят, что у Челси всё зашибись, претензий нет ни у кого, тогда как Ювентус следует в серию Б отправить за то, что попробовали выжить в условиях пандемии без денег АПл)
Что ты хочешь сказать, и причём тут юве который играет в другой лиге?
0
0
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Marcellu _
с Чесли не надо бороться.(болельщик Арсенала)
+1
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+1
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Gatsby !!!
Ответ Fooler
И в конце Челси предложит 120 млн и всё.
Как америка в Японию
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Артём Околелов
Ответ nbx2j475tn
ливерпуль видимо беллингема уже не рассматривает,гениально клопп,побольше неоправданных трансферов нам👏
неее, они хотят обоих, типо

Нунес Беллингем
Фабиньо
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S.Laposter
Слишком похожая фамилия, Ливерпулю возможно не стоит)))
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Вячеслав Тотров
Мне кажется,что Дзюбе,чтобы оказаться Челси надо запустить слух,что им интересуются либо Ливерпуль,либо Арсенал
+12
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Адепт Суперлиги
Ответ Илья Гутарев
На спортс ру есть статься об этом,почитай и узнаешь
о, вот первый свидетель "статьи на спортсе" уже появился)))
0
-6
-6
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Адепт Суперлиги
Ответ HellLight
Боули набирает игроков так словно это последнее его трансферное окно.
надеюсь, что так и будет, а потом бан на 3-4 года
+5
-7
-2
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QWertY
Ответ oddnoise
Что будет с фейр плей у Челси?
Будет Авада Кедавра
0
-3
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HellLight
Боули набирает игроков так словно это последнее его трансферное окно.
+1
-2
-1
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Игровой Канал Артёма
Ответ oddnoise
Что будет с фейр плей у Челси?
Они его умело обошли
+2
-1
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Fooler
И в конце Челси предложит 120 млн и всё.
+17
-2
+15
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nbx2j475tn
ливерпуль видимо беллингема уже не рассматривает,гениально клопп,побольше неоправданных трансферов нам👏
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ oddnoise
Что будет с фейр плей у Челси?
Сейчас тебе залетят уникумы и объяснят, что у Челси всё зашибись, претензий нет ни у кого, тогда как Ювентус следует в серию Б отправить за то, что попробовали выжить в условиях пандемии без денег АПл)
+6
-11
-5
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Илья Гутарев
Ответ oddnoise
Что будет с фейр плей у Челси?
На спортс ру есть статься об этом,почитай и узнаешь
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oddnoise
Что будет с фейр плей у Челси?
+2
-7
-5
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