«Челси» может продать Хавертца летом за 50-60 млн евро. В планах «Баварии» его нет

может покинуть «Челси» летом.

Лондонский клуб может продать 23-летнего атакующего полузащитника следующим летом примерно за 50-60 млн евро, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

При этом Хавертц счастлив работать в «Челси» под руководством .

Отмечается, что приобретение Хавертца не входит в планы «Баварии». Немецкий клуб не хочет подписывать его ни зимой, ни следующим летом, так как считает, что в команде достаточно атакующих футболистов. На позиции центрфорварда « » намерена использовать Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Томаса Мюллера и Матиса Теля.

«Челси» купил Хавертца у «Байера» осенью 2020 года примерно за 70 млн евро.

В этом сезоне немец забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 играх за « » во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.