«Челси» может продать Хавертца летом за 50-60 млн евро. В планах «Баварии» его нет
Кай Хавертц может покинуть «Челси» летом.
Лондонский клуб может продать 23-летнего атакующего полузащитника следующим летом примерно за 50-60 млн евро, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
При этом Хавертц счастлив работать в «Челси» под руководством Грэма Поттера.
Отмечается, что приобретение Хавертца не входит в планы «Баварии». Немецкий клуб не хочет подписывать его ни зимой, ни следующим летом, так как считает, что в команде достаточно атакующих футболистов. На позиции центрфорварда «Бавария» намерена использовать Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Томаса Мюллера и Матиса Теля.
«Челси» купил Хавертца у «Байера» осенью 2020 года примерно за 70 млн евро.
В этом сезоне немец забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 играх за «Челси» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
С таким то Челси точно АПЛ+ ЛЧ возьмёт 🌚
А не с этим вашим Хаверцом, подумаешь высокий футбольный интеллект, изящество обращения с мячом и золотой гол в ЛЧ... Пфф
Сколько должен стоить игрок который 3 года не показывает стабильной игры? Ах да там же гол в финале ЛЧ, единственный за тот турнир и 2 ассиста в группе. Ну тогда цена сотня😅🤣
А вот пассажиров вроде Стерлинга, нужно продавать за любые деньги. Не перестаю удивляться, как этих бегунков заточенных под одного тренера продолжают покупать так за дорого...