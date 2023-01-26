«Челси» может продать Хавертца летом за 50-60 млн евро. В планах «Баварии» его нет

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кай Хавертц Грэм Поттер деньги Футбол

Кай Хавертц может покинуть «Челси» летом.

Лондонский клуб может продать 23-летнего атакующего полузащитника следующим летом примерно за 50-60 млн евро, пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

При этом Хавертц счастлив работать в «Челси» под руководством Грэма Поттера.

Отмечается, что приобретение Хавертца не входит в планы «Баварии». Немецкий клуб не хочет подписывать его ни зимой, ни следующим летом, так как считает, что в команде достаточно атакующих футболистов. На позиции центрфорварда «Бавария» намерена использовать Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Томаса Мюллера и Матиса Теля.

«Челси» купил Хавертца у «Байера» осенью 2020 года примерно за 70 млн евро.

В этом сезоне немец забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 27 играх за «Челси» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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50 комментариев

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Palm_beach
Ответ misha___97
То есть Боули за Мудрика отдал 70+30, а Хавертца готов продать за 50-60? Либо жирнейшая утка, либо Боули поехал кукухой
Едет кукухой с момента покупки Челси
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Томаш Спенсер
Ответ SWAGG
Я тебе как болела Челси говорю, что там этого нет. Ты щас цитируешь спортдиров Байера, которые с такими же эпититами впаривали нам этого недоплеймейкера и недонападающего в одном лице
То ли дело скоростной чуб за сотку, да? 😅
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misha___97
Ответ Жека Мамелюк
В принципе адекватная цена за Хаверца. Учитывая как он играет . И что , что за мудрика заплатили 70+30 ? За Хаверца отдали столько же сама в своё время( и не было такого возмущения , разница разве в том что , играл он в лиги по сильнее ) .Тот же арсенал был готов заплатить индетичную сумму что , и Челси , но об этом почему-то все забывают упоминать P.S фанат Челси
Да я тоже болею за Челси, Хаверц тогда считался одним из главных талантов Европы, за ним топ-клубы охотились, он также был одним из лучших в БЛ, попадал в символические сборные ЛЕ и БЛ в 20-21, поэтому цена относительно оправдана. Бундеслига посильнее? Бундеслига и УПЛ, которая сейчас это не посильнее, это колоссальная разница в уровне футбола, про Арсенал никто не забывает, просто итоговое предложение Челси было выше, а Арсеналу до сих пор припоминают «гениальную» покупку Пепе за 80. Я желаю Мудрику удачи, но пока все выглядит как жуткая переплата, как и многие покупки Челси, просто Мудрик примерно схож по позиции, поэтому именно его и выделил
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misha___97
Ответ mqh9pzrxgf
А судя по тому как Челси покупает игроков с боули все норм типа? Покупка ради покупки
Да на данный момент ничего не норм к сожалению
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HellLight
Что не новость про Челси, то возникает только один вопрос -Зачем?
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<~Inter~>
Ответ TushcanRash
Схема отработана как часы , талант не заиграл за пределами Германии , возвращение в Баварию
Не сказал бы, что он не заиграл. Челси всё время лихорадит и он играет не на лучшей для себя позиции
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Aktan
Хаверцем никто особо и не интересуется сейчас, ввиду блеклой игры и постоянного поиска идеальной позиции.
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David Avagyan
Ответ Томаш Спенсер
Летом продадут мутрика за пару баксов и все будет ок 😅
Это тебе не Анжик
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David Avagyan
Ответ человек-муравей человек-физрук
Челсимем думает если сами берут по тройной цене то и свой сброд могут продать дорого :)
Да Челси купил Коутино за 145мл
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SWAGG
Ответ Томаш Спенсер
Зато будет скоростной чуб за 100 лямов 😅 С таким то Челси точно АПЛ+ ЛЧ возьмёт 🌚 А не с этим вашим Хаверцом, подумаешь высокий футбольный интеллект, изящество обращения с мячом и золотой гол в ЛЧ... Пфф
Я тебе как болела Челси говорю, что там этого нет. Ты щас цитируешь спортдиров Байера, которые с такими же эпититами впаривали нам этого недоплеймейкера и недонападающего в одном лице
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Томаш Спенсер
Летом продадут мутрика за пару баксов и все будет ок 😅
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Илнур Кара
Ответ Pavel Harriss
Разве Арсенал не вышел из торгов за Мудрика по причине цены?
Нет , он вышел потому что Мудрик выбрал зарплату по крупнее ( ну или за него выбрали)
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Томаш Спенсер
Зато будет скоростной чуб за 100 лямов 😅
С таким то Челси точно АПЛ+ ЛЧ возьмёт 🌚
А не с этим вашим Хаверцом, подумаешь высокий футбольный интеллект, изящество обращения с мячом и золотой гол в ЛЧ... Пфф
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Томаш Спенсер
Ответ misha___97
То есть Боули за Мудрика отдал 70+30, а Хавертца готов продать за 50-60? Либо жирнейшая утка, либо Боули поехал кукухой
Второе
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Pavel Harriss
Ответ Жека Мамелюк
В принципе адекватная цена за Хаверца. Учитывая как он играет . И что , что за мудрика заплатили 70+30 ? За Хаверца отдали столько же сама в своё время( и не было такого возмущения , разница разве в том что , играл он в лиги по сильнее ) .Тот же арсенал был готов заплатить индетичную сумму что , и Челси , но об этом почему-то все забывают упоминать P.S фанат Челси
Разве Арсенал не вышел из торгов за Мудрика по причине цены?
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SWAGG
Ответ misha___97
То есть Боули за Мудрика отдал 70+30, а Хавертца готов продать за 50-60? Либо жирнейшая утка, либо Боули поехал кукухой
Чтобы не писать такой бред, надо лишь посмотреть матчи Хаверца. 80ти милионное распиаренное немецкое дерево, которое называли гибридом Мюллера и Озила оказалось посредственным бруском. Видением поля и креативностью там и не пахнет, реализации нет, про кривоногость и отсутвие техники и говорить не приходится. Он только тур назад сравнялся по результативным действиям с Вернером, а того уже полгода нет в команде.
Сколько должен стоить игрок который 3 года не показывает стабильной игры? Ах да там же гол в финале ЛЧ, единственный за тот турнир и 2 ассиста в группе. Ну тогда цена сотня😅🤣
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Quintin07
Ответ karaDENIZZZ
Хаверц как раз светлое пятно в составе этого Челси. А вот пассажиров вроде Стерлинга, нужно продавать за любые деньги. Не перестаю удивляться, как этих бегунков заточенных под одного тренера продолжают покупать так за дорого...
Стерлинга сложно продать будет, у него очень высокая зп, которую другие клубы не готовы платить.
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Абай Ахметкалиев
Ответ deadjoker
И купить такого же, но за 100 млн. Отличный план, надежный как швейцарские часы.
Какой такой же? Ты считаешь, что Мудрик = Хаверц? Даже близко не так
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emptinesspetr
Ответ Jor Hakobyan
А Бавария кого взял бесплатно из БЛ? И вообще если бы у тебя был вариант на бесплатно, ты бы за деньги взял товар?
Буквально на днях Лаймера.
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Джейме Ланнистер
Его купили за 80 млн. Но любимый клуб спортс это синий середняк и поэтому всегда понижают цены
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igoryachko@yahoo.com
а кто больше то забил.....
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che kaif
Ответ Бухгалтер2021
Хавертца в псж можно за 70 спихнуть
Бутсы будет чистить гениям Мбаппе. Неймару?! Если для игры в футбол то там еле от Дракслера избавились. Так что в баварию самое то там любят неликвид
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karaDENIZZZ
Хаверц как раз светлое пятно в составе этого Челси.

А вот пассажиров вроде Стерлинга, нужно продавать за любые деньги. Не перестаю удивляться, как этих бегунков заточенных под одного тренера продолжают покупать так за дорого...
+6
-4
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Бухгалтер2021
Хавертца в псж можно за 70 спихнуть
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Милан.Тэо
Нормальная у нового Челси Боули политика, купить бревно Кукареку за 70 и продать Хаверца за 50 ! 🤦‍♂️🤡🤡🤡
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