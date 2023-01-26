«Арсенал» может купить Кайседо зимой, а Райса – летом. «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Деклан Райс Мойсес Кайседо Футбол

«Арсенал» может купить полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона».

По данным The Telegraph, лондонский клуб хочет усилить полузащиту зимой, и Кайседо входит в список вариантов на эту позицию. Сейчас «Арсенал» думает о том, чтобы сделать предложение по игроку, интерес к которому проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

«Брайтон» требует за 21-летнего полузащитника более 75 млн фунтов (85 млн евро). Ранее «Брайтон» не продал Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов.

«Челси» долго лидировал в борьбе за Кайседо, который работал с Грэмом Поттером в «Брайтоне», но из-за интереса «Арсенала» ситуация может измениться.

Отмечается, что главная цель «Арсенала» на лето – это полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Однако интерес к нему не станет препятствием для приобретения игрока в центр поля этой зимой.

В ходе этого трансферного окна «Арсенал» уже купил одного игрока у «Брайтона» – Леандро Троссард перешел за 21+5 млн фунтов.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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34 комментария

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Fenix4050
Ответ Aktan
Ладно Кайседо, но очень удивлюсь если Райс не окажется в Челси после всех симпатий к клубу и дружбы с Маунтом.
Симпатии симпатиями, но если Челси будет без ЛЧ (а скорее всего так и будет) то Райс может выбрать команду на ходу, и с игрой, а не клуб в котором закупают по 5 человек на позицию.
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1 dreik 1
Было бы отлично. Деревянного Райса - наx
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Fenix4050
Ответ Niko [Ars]
Какой неправдоподобный слушок Арсенал показывает, что супер избирательно подписывает игроков, учитывая их стоимость. А тут бац и двух цпшников за 200 млн в сумме
ЛЧ на след. год практически обеспечили, можно и потратиться. Джаке 30-ка уже, Парти 30-ка будет- в общем постепенно нужно обновлять
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David Avagyan
Ответ trav
согласно международным правилам - воспитанник Вест Хема
Но это не отменяет его 8 лет в академии Челси
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David Avagyan
Ответ Denis Spiridenock
Ага, только заменить Роналду на Мудрика и Аль Наср на Челси
Ну только если верить что Арсенал давал ему 40 тысяч в неделю.
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David Avagyan
Ответ Denis Spiridenock
И на какую позицию Хавертц в Арсенале? На замену Эдегора? Там для этого есть Виейра
Я не знаю.
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trav
Ответ David Avagyan
Но до этого он был в академии Челси 8 лет а в Вест Хеме три .Так чей он воспитоник?
согласно международным правилам - воспитанник Вест Хема
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Denis Spiridenock
Ответ David Avagyan
Наврядли его продадут в Арсенал.Это будет туповатый ход который усилит конкурента.Хотя кто его знает что там в голове Боули.
И на какую позицию Хавертц в Арсенале? На замену Эдегора? Там для этого есть Виейра
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+7
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Denis Spiridenock
Ответ David Avagyan
Ты про Роналду и Аль Наср?
Ага, только заменить Роналду на Мудрика и Аль Наср на Челси
+4
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+3
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Aktan
Ответ kopylove
Мы уже видели этой зимой, как деньги берут верх над симпатиями к проекту)
Вы про кого?
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David Avagyan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Канте и так лечится. Жоржиньо мотивацию потерял. Тень Неополитанского Жоржиньо
Так я о том же нужен хотя бы один в центр на пару с Ковачичом на замене Галахер.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ David Avagyan
Да посли стольких розговоров.Да ещё после возможнего ухода Канте и Жоржинио цнетр поля опустеет.
Канте и так лечится. Жоржиньо мотивацию потерял. Тень Неополитанского Жоржиньо
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Маршал Чой Бол Сан
Может купить, а может не купить. Никогда не знаешь, это процесс.
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David Avagyan
Ответ kopylove
Мы уже видели этой зимой, как деньги берут верх над симпатиями к проекту)
Ты про Роналду и Аль Наср?
0
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-4
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jane gunn
Ответ Автомобилист-Екб
Ничего себе, за 10 лет столько не покупали, как за полгода
Когда маячит возможность стать чемпионом АПЛ, то пойдут даже на дорогостоящие покупки, Артета настроен серьезно
Кайседо - хороший вариант для ротации, с Райсом можно до лета подождать
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kopylove
Ответ Aktan
Ладно Кайседо, но очень удивлюсь если Райс не окажется в Челси после всех симпатий к клубу и дружбы с Маунтом.
Мы уже видели этой зимой, как деньги берут верх над симпатиями к проекту)
+3
0
+3
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David Avagyan
Ответ DolJun
удивлюсь если райса не будет в челси
Да посли стольких розговоров.Да ещё после возможнего ухода Канте и Жоржинио цнетр поля опустеет.
+1
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DolJun
удивлюсь если райса не будет в челси
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David Avagyan
Ответ Niko [Ars]
"Воспитанник" , которому было ЦЕЛЫХ 14 лет, когда он покинул академию Челси))
Но до этого он был в академии Челси 8 лет а в Вест Хеме три .Так чей он воспитоник?
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Никита Самарин
Если Арсеналу удастся купить Кайседо и Райса, то это будет супер пара полузащитников, которые смогут навязать конкуренцию Парти и Джаке. В любом случае Арсенал станет заметно сильней, увеличится обойма, которая должна быть достаточна длинная для успешного участия в ЛЧ.
+5
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Murad93
Надеюсь канониры купят Кайседо. Потрясающий игрок. Как Нголо Канте.
+5
0
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David Avagyan
Ответ Zhenya. Rogachev
ПОКА ЧЕЛСИ СОГЛАСНЫ ПРОДАТЬ ХАВЕРЦА НАДО У НИХ КУПИТЬ
Наврядли его продадут в Арсенал.Это будет туповатый ход который усилит конкурента.Хотя кто его знает что там в голове Боули.
+1
0
+1
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Niko [Ars]
Ответ David Avagyan
Он ещё и воспитанник Челси.
"Воспитанник" , которому было ЦЕЛЫХ 14 лет, когда он покинул академию Челси))
+16
-2
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David Avagyan
Ответ Aktan
Ладно Кайседо, но очень удивлюсь если Райс не окажется в Челси после всех симпатий к клубу и дружбы с Маунтом.
Он ещё и воспитанник Челси.
+3
-2
+1
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Zhenya. Rogachev
ПОКА ЧЕЛСИ СОГЛАСНЫ ПРОДАТЬ ХАВЕРЦА НАДО У НИХ КУПИТЬ
+3
-3
0
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