«Арсенал» может купить Кайседо зимой, а Райса – летом. «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека

«Арсенал» может купить полузащитника у «Брайтона».

По данным The Telegraph, лондонский клуб хочет усилить полузащиту зимой, и Кайседо входит в список вариантов на эту позицию. Сейчас «Арсенал» думает о том, чтобы сделать предложение по игроку, интерес к которому проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

«Брайтон» требует за 21-летнего полузащитника более 75 млн фунтов (85 млн евро). Ранее «Брайтон» не продал Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов.

«Челси» долго лидировал в борьбе за Кайседо, который работал с Грэмом Поттером в « », но из-за интереса « » ситуация может измениться.

Отмечается, что главная цель «Арсенала» на лето – это полузащитник « » . Однако интерес к нему не станет препятствием для приобретения игрока в центр поля этой зимой.

В ходе этого трансферного окна «Арсенал» уже купил одного игрока у «Брайтона» – Леандро Троссард перешел за 21+5 млн фунтов.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.