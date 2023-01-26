«Арсенал» может купить Кайседо зимой, а Райса – летом. «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека
«Арсенал» может купить полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона».
По данным The Telegraph, лондонский клуб хочет усилить полузащиту зимой, и Кайседо входит в список вариантов на эту позицию. Сейчас «Арсенал» думает о том, чтобы сделать предложение по игроку, интерес к которому проявляют «Челси» и «Ливерпуль».
«Брайтон» требует за 21-летнего полузащитника более 75 млн фунтов (85 млн евро). Ранее «Брайтон» не продал Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов.
«Челси» долго лидировал в борьбе за Кайседо, который работал с Грэмом Поттером в «Брайтоне», но из-за интереса «Арсенала» ситуация может измениться.
Отмечается, что главная цель «Арсенала» на лето – это полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Однако интерес к нему не станет препятствием для приобретения игрока в центр поля этой зимой.
В ходе этого трансферного окна «Арсенал» уже купил одного игрока у «Брайтона» – Леандро Троссард перешел за 21+5 млн фунтов.
В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Кайседо - хороший вариант для ротации, с Райсом можно до лета подождать