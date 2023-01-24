Переговоры о трансфере Энцо в «Челси» продолжатся на этой неделе – будет новое предложение. Игрок хочет перейти

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«Челси» намерен усилить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна.

По данным The Guardian, тренер Грэм Поттер хочет, чтобы «Челси» усилил центр поля.

Лондонский клуб планирует сделать новое предложение о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики», в контракте которого прописаны отступные в размере 120 млн евро. Португальцы не отпустят полузащитника в случае более низкого предложения.

Ранее «Челси» сделал предложение на 55 млн фунтов (около 62,5 млн евро) о трансфере полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, но получил отказ. Лондонцы могут улучшить предложение. «Брайтон» ищет игрока, который заменит Кайседо в случае ухода.

Несмотря на интерес к Кайседо, трансфер Фернандеса остается возможным вариантом для «Челси». Источники сообщают, что переговоры по Энцо продолжатся на этой неделе. «Бенфика», вышедшая в 1/8 финала Лиги чемпионов, намерена сохранить игрока. Энцо неоднократно давал клубу понять, что хочет перейти в «Челси».

Также лондонскому клубу интересны и другие полузащитники. Алексис Мак Аллистер из «Брайтона» – в их числе.

Ожидается, что летом «Челси» поборется за хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, однако на данный момент фаворитом в борьбе за него выглядит «Арсенал».

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26 комментариев

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vladimir.kostrichko
Представляю что будет в Челси,когда все выздоровеют...Если что свободные места на стадионе заполнят....
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Артем_
Ответ 2ran
Если только на азиатское.
Не на азиатское россияне нацелились.
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munchen_fest
Ответ Чёрный тюльпан
С учётом того, что они выплаты трансферов дробят на срок контракта игрока, с которым подписываются, то вполне возможно, что столько и заплатят, потому что большинству клубов хочется получить сразу деньги, либо половину от сумму, а тут им предлагают небольшими долями, поэтому приходится сильно переплачивать относительно конкурентов. Да и для Челси теперь любой трансфер перспективного игрока начинается от 100 млн. Надеюсь, что Брайтон или ВХЮ тоже разведут американца по полной за Кайседо/Мак Аллистера или Райса.
Они не дробят выплаты на срок трансфера. Ты думаешь они к примеру, Шахтеру будут 70 млн в течение 7,5 лет выплачивать что ли)))
Они просто на баланс сажают этот актив на срок действия контракта, чтоб цена актива амортизировалась дольше.
Это разные вещи.
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2ran
Ответ Артем_
Если зацепят Энцо да еще Кайседо в придачу могут и на ЛЧ замахнуться.
Если только на азиатское.
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Дмитрий Задворных
Надо брать и Энцо, и Кайседо. Красавец Боэли - первый сезон или два после приобретения на клуб этот идиотский ффп не действует, так что надо все 1,5 млрд прощенные Абрамовичем, на условиях инвестиций в клуб, вливать в трансферы. Ну или половину хотя бы. Еще Кейна и Гвардиола летом и все, машина.
В местные недоразумения могут дальше пищать про то, какой он лох, как его разводят😂😂 Вы за всю жизнь стоимость одного его летнего отпуска заработайте прежде чем рот раскрывать на тему денег и оправданности их трат😉
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igorrado@yandex.ru
Давай, Тодд!
Энцо нужно брать!
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igorrado@yandex.ru
Ответ Stewart Downing
У Челси будет три состава ?
У Челси будет большая чистка состава летом)
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deadjoker
Ответ Роман Марченко
Челси будет как-то договариваться с футбольными федерациями об исключениях в правилах о заменах?
Они молодняк покупают, а в АПЛ до 21 года можно не учитывать в основной команде. А вот с лч все сложнее.
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Ice Cold
Ответ Falsegoalkeeper
Скорее у Челси
С самим собой
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Артем_
Если зацепят Энцо да еще Кайседо в придачу могут и на ЛЧ замахнуться.
+6
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Чёрный тюльпан
Ответ Роберт Дауни-средний
Надо Бенфике трясти с экс-Чукотки минимум 150, раз за ноунеймов нынче модно 100 отдавать
С учётом того, что они выплаты трансферов дробят на срок контракта игрока, с которым подписываются, то вполне возможно, что столько и заплатят, потому что большинству клубов хочется получить сразу деньги, либо половину от сумму, а тут им предлагают небольшими долями, поэтому приходится сильно переплачивать относительно конкурентов. Да и для Челси теперь любой трансфер перспективного игрока начинается от 100 млн. Надеюсь, что Брайтон или ВХЮ тоже разведут американца по полной за Кайседо/Мак Аллистера или Райса.
0
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Falsegoalkeeper
Ответ Классный руководитель
В АПЛ соревнования какие то что ли, кто больше купит и кто больше потратит?
Скорее у Челси
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Классный руководитель
В АПЛ соревнования какие то что ли, кто больше купит и кто больше потратит?
+1
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All These Things I Hate
Ответ Роберт Дауни-средний
Надо Бенфике трясти с экс-Чукотки минимум 150, раз за ноунеймов нынче модно 100 отдавать
Ну если за ноунейма 100, то за чемпиона мира, минимум, 300)) а раз там еще и денег-то не считают, то и 400 можно запросить))
+4
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Акира_1
Ответ Stewart Downing
У Челси будет три состава ?
Нет, не будет. Сейчас один то с трудом из-за травм набирается, а летом пройдёт чистка масштабная. В итоге будет один состав с возможностью ротации. К тому же, много трансферов молодых парней на перспективу.
+4
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Belfast Boy
Нужна показательная порка этого недоразумения со стороны УЕФА
+8
-8
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Милан.Тэо
А ведь он мог перейти в Милан, не успели оформить трансфер из-за продажи Милана, все из-за этого америкос Кардинале который влез в покупку Милана с шейхами, сорвал их сделку и сорвал все летние трансферы, которые оформлялись уже в последние дни и брали уже то что только осталось на рынке, все этот Кардинале виноват будь он неладен 🤬🤬🤬 ...
+3
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ress10
Должанский будет в экстазе
+1
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ress10
Ответ Роберт Дауни-средний
Надо Бенфике трясти с экс-Чукотки минимум 150, раз за ноунеймов нынче модно 100 отдавать
Не удивлюсь, если Боулинг столько и отдаст
+3
-3
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Mekanych Red Devil
Ответ Stewart Downing
У Челси будет три состава ?
Уже
+1
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Роман Марченко
Челси будет как-то договариваться с футбольными федерациями об исключениях в правилах о заменах?
0
0
0
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Mark Safaniev
Ответ Stewart Downing
У Челси будет три состава ?
Уже три, надо четверти!
+2
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Mark Safaniev
Надо все 140 просить, Челси не то что не откажется, они еще и добавят🤣
+3
-2
+1
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Stewart Downing
У Челси будет три состава ?
+21
0
+21
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Роберт Дауни-средний
Надо Бенфике трясти с экс-Чукотки минимум 150, раз за ноунеймов нынче модно 100 отдавать
+19
-13
+6
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