Переговоры о трансфере Энцо в «Челси» продолжатся на этой неделе – будет новое предложение. Игрок хочет перейти
«Челси» намерен усилить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна.
По данным The Guardian, тренер Грэм Поттер хочет, чтобы «Челси» усилил центр поля.
Лондонский клуб планирует сделать новое предложение о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики», в контракте которого прописаны отступные в размере 120 млн евро. Португальцы не отпустят полузащитника в случае более низкого предложения.
Ранее «Челси» сделал предложение на 55 млн фунтов (около 62,5 млн евро) о трансфере полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, но получил отказ. Лондонцы могут улучшить предложение. «Брайтон» ищет игрока, который заменит Кайседо в случае ухода.
Несмотря на интерес к Кайседо, трансфер Фернандеса остается возможным вариантом для «Челси». Источники сообщают, что переговоры по Энцо продолжатся на этой неделе. «Бенфика», вышедшая в 1/8 финала Лиги чемпионов, намерена сохранить игрока. Энцо неоднократно давал клубу понять, что хочет перейти в «Челси».
Также лондонскому клубу интересны и другие полузащитники. Алексис Мак Аллистер из «Брайтона» – в их числе.
Ожидается, что летом «Челси» поборется за хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, однако на данный момент фаворитом в борьбе за него выглядит «Арсенал».
Они просто на баланс сажают этот актив на срок действия контракта, чтоб цена актива амортизировалась дольше.
Это разные вещи.
В местные недоразумения могут дальше пищать про то, какой он лох, как его разводят😂😂 Вы за всю жизнь стоимость одного его летнего отпуска заработайте прежде чем рот раскрывать на тему денег и оправданности их трат😉
Энцо нужно брать!