Переговоры о трансфере Энцо в «Челси» продолжатся на этой неделе – будет новое предложение. Игрок хочет перейти

«Челси» намерен усилить полузащиту до закрытия зимнего трансферного окна.

По данным The Guardian, тренер хочет, чтобы «Челси» усилил центр поля.

Лондонский клуб планирует сделать новое предложение о трансфере из «Бенфики», в контракте которого прописаны отступные в размере 120 млн евро. Португальцы не отпустят полузащитника в случае более низкого предложения.

Ранее «Челси» сделал предложение на 55 млн фунтов (около 62,5 млн евро) о трансфере полузащитника «Брайтона» , но получил отказ. Лондонцы могут улучшить предложение. « » ищет игрока, который заменит Кайседо в случае ухода.

Несмотря на интерес к Кайседо, трансфер Фернандеса остается возможным вариантом для «Челси». Источники сообщают, что переговоры по Энцо продолжатся на этой неделе. « », вышедшая в 1/8 финала Лиги чемпионов, намерена сохранить игрока. Энцо неоднократно давал клубу понять, что хочет перейти в «Челси».

Также лондонскому клубу интересны и другие полузащитники. Алексис Мак Аллистер из «Брайтона» – в их числе.

Ожидается, что летом «Челси» поборется за хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, однако на данный момент фаворитом в борьбе за него выглядит «Арсенал».