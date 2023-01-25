Клубы АПЛ потратили рекордные 440 млн фунтов этой зимой. «Челси» купил новичков на 180 млн

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Английские клубы побили рекорд по расходам в зимнее трансферное окно.

Согласно исследованию аудиторской компании Deloitte, зимой на трансферы клубы АПЛ потратили 440 миллионов фунтов. Прошлый рекордный показатель был установлен в 2018 году – тогда за январь английские клубы потратили 430 миллионов фунтов. 

Больше всех этой зимой потратил «Челси» – новые трансферы обошлись клубу в сумму около 180 миллионов фунтов. В это трансферное окно «синие» купили Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля, Нони Мадуэке, Андрея Сантоса, Давида Фофана и арендовали Жоау Феликса. 

24 комментария

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yurchik07
Зато Мю никого не купил.И это ещё аукнется.
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Диер Ташкент
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Доходы будут. Просто новых игроков не будут подписывать
На крайняк спонсора найдут (дочерную), как того шейхи проварачивают
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кроссовер Айверсона
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Ювентусу сняли 15 очков за эти серые схемы. Думаю это размазывание тоже прикроют. А еще Челси скорее всего мимо ЛЧ в след сезоне. Вот еще минус доход.
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Илнур Кара
Ответ DolJun
нужны еще правый защ и человек в центр поля, иначе есть чуйка что уефа очухается и впаяет синим бан на три ближайших окна
А в цент нападения так ни кого не купят ?
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Pitkin
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Покой хайтерам Челси только снится.
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Pitkin
Боело круче Абрамовича. В конце возьмут крутого тренера и возьмут все трофеи. Так было всегда: «Бабло всегда побеждало зло»
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Etcetera
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Разница в призовых за АПЛ между первым местом и 8-9 не такая уж и большая. Сити например получил 150млн, а Кристал Пэлас 120. Плюс у Челси есть спонсоры - Найк и тройка на майке много платят в год. И по мелочи у них ещё штук 10 разных спонсоров. Плюс мерч, доходы со стадиона и прочее. А игроков они так и так не продадут за дорого.
А будет не хватать для ФФП - я не удивлюсь, если вдруг нарисуется богатый спонсор из США, а уж настоящий он или фиктивный, никто никогда не докажет. Обойти ФФП никогда проблемой не было, ну выпишут потом штраф лямов 30, как-будто в первый раз мы такое наблюдаем.
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Мишка Ляшенко
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
В АПЛ всем плевать на итоговое место (если только у команды нет амбиций на топ-уровень).

Главное - не вылететь
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mancunian82
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Наивно полагать что УЕФА и за финансового фейр плей забанит какой то топ клуб. Максимум наложат штрафов, и отстранят на пару трансферных окон. Как это и было с тем же Челси.
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Максим Черкашин
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
АПЛ новый телеконтракт подписывают на семь миллиардов. Всё будет нормально.:))))
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Nuraly Amirov
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Челси раздает деньги не самым богатым клубам, оставьте их в покое, пусть и дальше прикрывают своё меценатство "футбольными" трансферами
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Seventh
Ответ Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
Также как и шейхи вписываются в ффп. Откроют ооо "рога и копыта" и заключат спонсорские контракты
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Акира_1
Ответ cektor
Зачем Челси три состава ?) Что они будут с ним в Чемпионшипе
3 не нужны. Нужен один для замены всех травмированных.
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DolJun
Ответ Roma Tarasych
и пару тренеров
да не, тренер пока и этот сгодится
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-5
-3
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Плакса Джон ушел налево
Интересно, что будет, когда Челси не будет побеждать в АПЛ и получать призовые и Хаверцов будут продавать не за 70, а за 40 млн. УЕФА их забанит? Тут же много писали, что выплаты и т.д размазаны на 7 лет, а если дохода не будет?
+5
-6
-1
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Roma Tarasych
Ответ DolJun
нужны еще правый защ и человек в центр поля, иначе есть чуйка что уефа очухается и впаяет синим бан на три ближайших окна
и пару тренеров
+16
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+15
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DolJun
нужны еще правый защ и человек в центр поля, иначе есть чуйка что уефа очухается и впаяет синим бан на три ближайших окна
+9
-7
+2
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Мадрид наказывает!
Тем слаще вспоминать, как Реал потоптал всех этих английских мешков в прошлой ЛЧ.
+1
-5
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Shan1us
Ответ Aleksey Yashin
Столько новостей про Челси в это окно, что впечатление как будто это только они 440 потратили. А оказывается "всего" 180. Хотя еще не вечер, конечно)
Ну так речь о тех тратах, которые будут выплачены непосредственно в это то. Никто не отменял, что Челси ещё лет 7 будет начинать каждый год с n-ой суммой трат на трансферы в платежке просто потому что.
+1
-1
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OldRedWhite
Ответ cektor
Зачем Челси три состава ?) Что они будут с ним в Чемпионшипе
Вы чего ?
А Кубки ? Их в Англии без счёта !
+2
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Aleksey Yashin
Столько новостей про Челси в это окно, что впечатление как будто это только они 440 потратили. А оказывается "всего" 180. Хотя еще не вечер, конечно)
+8
-3
+5
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Elik1989
Челси жжёт конечно. Закупаются, как в последний раз.
+1
-2
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cektor
Зачем Челси три состава ?)
Что они будут с ним в Чемпионшипе
+10
-12
-2
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Мягкий бананчик Месси
С такими ценами даже на элитную древесину уверен, что рекорд долго не продержится
+2
-3
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