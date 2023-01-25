Клубы АПЛ потратили рекордные 440 млн фунтов этой зимой. «Челси» купил новичков на 180 млн
Английские клубы побили рекорд по расходам в зимнее трансферное окно.
Согласно исследованию аудиторской компании Deloitte, зимой на трансферы клубы АПЛ потратили 440 миллионов фунтов. Прошлый рекордный показатель был установлен в 2018 году – тогда за январь английские клубы потратили 430 миллионов фунтов.
Больше всех этой зимой потратил «Челси» – новые трансферы обошлись клубу в сумму около 180 миллионов фунтов. В это трансферное окно «синие» купили Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля, Нони Мадуэке, Андрея Сантоса, Давида Фофана и арендовали Жоау Феликса.
На крайняк спонсора найдут (дочерную), как того шейхи проварачивают
А будет не хватать для ФФП - я не удивлюсь, если вдруг нарисуется богатый спонсор из США, а уж настоящий он или фиктивный, никто никогда не докажет. Обойти ФФП никогда проблемой не было, ну выпишут потом штраф лямов 30, как-будто в первый раз мы такое наблюдаем.
Главное - не вылететь
А Кубки ? Их в Англии без счёта !
Что они будут с ним в Чемпионшипе