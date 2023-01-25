Клубы АПЛ потратили рекордные 440 млн фунтов этой зимой. «Челси» купил новичков на 180 млн

Английские клубы побили рекорд по расходам в зимнее трансферное окно.

Согласно исследованию аудиторской компании Deloitte, зимой на трансферы клубы потратили 440 миллионов фунтов. Прошлый рекордный показатель был установлен в 2018 году – тогда за январь английские клубы потратили 430 миллионов фунтов.

Больше всех этой зимой потратил « » – новые трансферы обошлись клубу в сумму около 180 миллионов фунтов. В это трансферное окно «синие» купили Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля, Нони Мадуэке, Андрея Сантоса, Давида Фофана и арендовали Жоау Феликса.