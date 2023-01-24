«Ливерпуль» и «Арсенал» ведут переговоры по Кайседо. «Брайтон» не продал его «Челси» за 55 млн фунтов

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

Интерес к Мойсесу Кайседо проявляет не только «Челси», но и еще два топ-клуба АПЛ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Арсенал» ведут переговоры с людьми, близкими к полузащитнику «Брайтона».

Некоторое время назад Кайседо поменял агентов. Теперь «Ливерпуль» и «Арсенал» общаются с ними, чтобы выяснить условия возможного трансфера 21-летнего хавбека.

«Брайтон» и лично тренер Роберто Де Дзерби хотят, чтобы Кайседо остался. Переговоры о трансфере Мойсеса будут непростыми. Ранее «Брайтон» не продал Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов.

Статистику полузащитника сборной Эквадора можно изучить здесь.

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29 комментариев

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*MVP*
Ответ Мансур Мадаев
Ливерпуль до челси ещё интеровался им, но проще развести челси на бабки, если за Украинца заплатили сотку, грех как минимум столько же не просить за Кайседо
а тебе-то что с того, что Челси выложит за него 100?
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igorrado@yandex.ru
Ответ Яйца Тен Хага
Ну все логично, Челси в данный момент прямой конкурент Брайтона.
Впрочем, как и Ливерпуль
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V Galperin
Очень перспективный опорник с хорошим отбором, пасом, выбором позиции. Очень своими действиями напоминает Фернандиньо в лучшие его времена, к тому же играет под 25 номером как и тот. Мне вообще когда его первый раз увидел по фактуре и пластике движений очень напомнил Ферну.
Он и Макалистер вместе с вингерами Митомой и Марчем главная сила Брайтона. При Дзерби они превратились в игроков, за которыми охотятся все гранды АПЛ. Брайтон отличает быстрая комбинационная игра в атаке и командный прессинг при потере мяча за счёт очень хорошей физической формы игроков. Если сохранят всех своих лидеров, то могут навести шороху в АПЛ.
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Ramisik
Ливерпуль: У нас свой путь. Мы не платим за футболистов больших денег
...
тот же Ливерпуль: хм... Никому не известное дерево Кайседу за 60 млн... Дайте двух!
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liv6
Ответ Sebastian Roberto Pereira
Выдоют Брайтон досуха
С той ценой, какую заплатят, Брайтон будет не против дойки
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liv6
Ливерпуль и 85 лямов за Кайседо - поржал)
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Виталик Кравченко
Меняем на Окслейд-Чемберлейна!
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zidane467554
Ответ rarrih
А Брайтон найдет еще двух или трех, удивительная селекция у них, всегда найдут замену сколько не продавай
у брайтона щас нормальная команда. можно и за еврокубки побороться.
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Ман Сити
На замену полностью провалившейся Фабинье и Кейта? Для ливера лямов 100, за столько они купили бы его играй он в Порту.
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vladimir.kostrichko
Ответ edward_freeman
Думаю, вброс, чтоб Челси не жмотился)
Ну хоть Челси расходует деньги в отличии от жлобов-владельцев Ливерпуля.
+6
-1
+5
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Мансур Мадаев
Ответ edward_freeman
Думаю, вброс, чтоб Челси не жмотился)
Ливерпуль до челси ещё интеровался им, но проще развести челси на бабки, если за Украинца заплатили сотку, грех как минимум столько же не просить за Кайседо
+2
-5
-3
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Яйца Тен Хага
Ну все логично, Челси в данный момент прямой конкурент Брайтона.
+1
-2
-1
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Lionel Andres Messi 10
Сойдутся на 30 млн, и потом владельцу Ливерпуля или Арсенала придёт конверт от Боэли с чеком на 25 млн и запиской: «Ты там это, денюжку-то возьми, конфет себе, что ли, купи, или покушать чего-нибудь».
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Stewee
Кто-то сдедил за Кайседо на ЧМ? Знаю только, что гол забил.
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batterbin
Ответ Sebastian Roberto Pereira
Выдоют Брайтон досуха
Тут, мне кажется, Брайтон всех доит!
+9
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Артур Кузьминский
Ответ Val Smith
Всё это работает до определенного момента. Монако тоже так продавал пока в определенный момент всё не рухнуло и не пришлось судорожно закупаться.
Вы немножко не в курсе , что из себя Брайтон представляет. Такой умной селекции как там, нет больше нигде. Монако просто распродали команду, которая стрельнула. Брайтон это делает постоянно.
+2
0
+2
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Данила Бодров
Настала очередь Арсенала , перехватить игрока у Челси 😁
+5
-1
+4
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Артур Кузьминский
Брайтон фантастический клуб. Как Тони Блум это делает??? Там еще продажа Макалистер за больше деньги не за горами , а потом и Митома дозреет до 60 млн.
+4
0
+4
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Okaka
Ответ Val Smith
Всё это работает до определенного момента. Монако тоже так продавал пока в определенный момент всё не рухнуло и не пришлось судорожно закупаться.
у Брайтона куча молодежи, еще фарм-клуб в Бельгии, они этих молодых по всему миру ищут
+1
0
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Okaka
Ответ Акира_1
Это типа новый Канте? Только гораздо дороже 🤔
в плане паса и видения поля он лучше Канте
0
-2
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Антон Собанин
Вот это прикол, я уж думал он в Челси переходит 100%, но не тут-то было.
0
0
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edward_freeman
Думаю, вброс, чтоб Челси не жмотился)
+21
-1
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Val Smith
Ответ rarrih
А Брайтон найдет еще двух или трех, удивительная селекция у них, всегда найдут замену сколько не продавай
Всё это работает до определенного момента. Монако тоже так продавал пока в определенный момент всё не рухнуло и не пришлось судорожно закупаться.
+39
-1
+38
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Акира_1
Это типа новый Канте? Только гораздо дороже 🤔
0
-1
-1
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rarrih
Ответ Sebastian Roberto Pereira
Выдоют Брайтон досуха
А Брайтон найдет еще двух или трех, удивительная селекция у них, всегда найдут замену сколько не продавай
+23
-4
+19
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