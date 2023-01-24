«Ливерпуль» и «Арсенал» ведут переговоры по Кайседо. «Брайтон» не продал его «Челси» за 55 млн фунтов

Интерес к проявляет не только «Челси», но и еще два топ-клуба .

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Арсенал» ведут переговоры с людьми, близкими к полузащитнику « ».

Некоторое время назад Кайседо поменял агентов. Теперь « » и « » общаются с ними, чтобы выяснить условия возможного трансфера 21-летнего хавбека.

«Брайтон» и лично тренер Роберто Де Дзерби хотят, чтобы Кайседо остался. Переговоры о трансфере Мойсеса будут непростыми. Ранее «Брайтон» не продал Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов.

Статистику полузащитника сборной Эквадора можно изучить здесь.