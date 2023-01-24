«Ливерпуль» и «Арсенал» ведут переговоры по Кайседо. «Брайтон» не продал его «Челси» за 55 млн фунтов
Интерес к Мойсесу Кайседо проявляет не только «Челси», но и еще два топ-клуба АПЛ.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Арсенал» ведут переговоры с людьми, близкими к полузащитнику «Брайтона».
Некоторое время назад Кайседо поменял агентов. Теперь «Ливерпуль» и «Арсенал» общаются с ними, чтобы выяснить условия возможного трансфера 21-летнего хавбека.
«Брайтон» и лично тренер Роберто Де Дзерби хотят, чтобы Кайседо остался. Переговоры о трансфере Мойсеса будут непростыми. Ранее «Брайтон» не продал Кайседо в «Челси» за 55 млн фунтов.
Статистику полузащитника сборной Эквадора можно изучить здесь.
Он и Макалистер вместе с вингерами Митомой и Марчем главная сила Брайтона. При Дзерби они превратились в игроков, за которыми охотятся все гранды АПЛ. Брайтон отличает быстрая комбинационная игра в атаке и командный прессинг при потере мяча за счёт очень хорошей физической формы игроков. Если сохранят всех своих лидеров, то могут навести шороху в АПЛ.
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тот же Ливерпуль: хм... Никому не известное дерево Кайседу за 60 млн... Дайте двух!