«Челси» предложил 55 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» не стал даже рассматривать этот вариант
«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Как утверждает The Athletic, лондонцы направили в письменном виде предложение в размере 55 млн фунтов. «Брайтон» оценивает 21-летнего футболиста заметно выше и потому отказался такой вариант даже рассматривать. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийца зимой.
В текущем сезоне Кайседо провел 17 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Теперь ясно. Челси, шеф, два счётчика!