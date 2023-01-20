«Челси» предложил 55 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» не стал даже рассматривать этот вариант

« » предпринял попытку приобрести полузащитника « » .

Как утверждает The Athletic, лондонцы направили в письменном виде предложение в размере 55 млн фунтов. «Брайтон» оценивает 21-летнего футболиста заметно выше и потому отказался такой вариант даже рассматривать. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийца зимой.

В текущем сезоне Кайседо провел 17 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.