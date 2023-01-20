«Челси» предложил 55 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» не стал даже рассматривать этот вариант

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Как утверждает The Athletic, лондонцы направили в письменном виде предложение в размере 55 млн фунтов. «Брайтон» оценивает 21-летнего футболиста заметно выше и потому отказался такой вариант даже рассматривать. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийца зимой.

В текущем сезоне Кайседо провел 17 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Берите Кессье за 80 тоже на К
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NickG
Могли хотя бы отправить фото шнурков с его бутс в ответ, помня шутку Поттера)
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Ceuta05Barcelona
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
и чем же Мудрик хуже Антони?
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rigobersong
55 для нормальных клубов, 100+ дла чипси:)🤣
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tolstiy
Ну тут от 160 должно стартовать.... А так за 250 точно отдадут....
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ress10
Утка, Челси бы 100 предложил
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Jan Paskel
Я будучи малым не понимал смысл одной фразы.

Теперь ясно. Челси, шеф, два счётчика!
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GuruFutbola
Комментарий удален
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madaev
Подумали, что фейк, Челси бы такие копейки не предложил
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DolJun
надо дожимать, буоли не спи
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