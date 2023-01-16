«Арсенал» считает Райса главной целью на лето и уверен, что опередит «Челси» и «МЮ». Стоимость хавбека – 80 млн фунтов

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс привлек внимание « ».

Как утверждает The Times, «канониры» считают его главной трансферной целью на ближайшее лето и уверены, что смогут выиграть борьбу за него у « ». Также на хавбека претендует « ».

В «Арсенале» считают, что статус лидеров заметно повышает шансы подписать футболиста.

Райс не планирует продлевать с « » контракт, истекающий в 2024 году. Игрок сборной Англии оценивается в 80 млн фунтов.

Со статистикой выступлений Деклана можно ознакомиться здесь.