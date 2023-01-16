«Арсенал» считает Райса главной целью на лето и уверен, что опередит «Челси» и «МЮ». Стоимость хавбека – 80 млн фунтов
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс привлек внимание «Арсенала».
Как утверждает The Times, «канониры» считают его главной трансферной целью на ближайшее лето и уверены, что смогут выиграть борьбу за него у «Челси». Также на хавбека претендует «Манчестер Юнайтед».
В «Арсенале» считают, что статус лидеров АПЛ заметно повышает шансы подписать футболиста.
Райс не планирует продлевать с «Вест Хэмом» контракт, истекающий в 2024 году. Игрок сборной Англии оценивается в 80 млн фунтов.
Со статистикой выступлений Деклана можно ознакомиться здесь.
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