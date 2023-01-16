«Арсенал» считает Райса главной целью на лето и уверен, что опередит «Челси» и «МЮ». Стоимость хавбека – 80 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Футбол

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс привлек внимание «Арсенала».

Как утверждает The Times, «канониры» считают его главной трансферной целью на ближайшее лето и уверены, что смогут выиграть борьбу за него у «Челси». Также на хавбека претендует «Манчестер Юнайтед».

В «Арсенале» считают, что статус лидеров АПЛ заметно повышает шансы подписать футболиста.

Райс не планирует продлевать с «Вест Хэмом» контракт, истекающий в 2024 году. Игрок сборной Англии оценивается в 80 млн фунтов.

Со статистикой выступлений Деклана можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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CJ77
Боэли (подписывая документы на очередной кредит под залог всего что есть в Челси): "на хорошего квотербека под схему 4-4-3 и 130 млн не жалко".
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Бухгалтер2021
снова в Челси уйдет
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Фед
Ответ vaslover
Чарли Патино и Райс в середине поля - было бы очень вкусно.
Ну Патино явно сырой ещё. На КЛ и КА разве что
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Serik Niyaz
Очень надеюсь на это, ибо МЮ этот бездарь нафиг не нужен. Платить за райса такую сумму, это выше крыши
+1
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corazón blanco
Думаю, что все-таки окажется в Челси. Легко могут перебить практически любое предложение от других клубов + много лет провел в юношеских командах Челси. Ну и из Вест Хэма если переходят в стан синих, то в будущем становятся легендами клуба. Терри и Лэмпард не дадут соврать)
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Висита Эльмурзаев
Ответ danilevich
Вряд ли Если Челси захочет то он перейдёт Закидает баблом Раиса и Вест Хэм Спасет от перехода только принципиальное желание игрока играть за ту или иную команду
Если не будет уверен, что Арсенал выиграет АПЛ, то выберет Арсенал, а так, он воспитанник Челси
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tyuiop tyuiop
Ответ danilevich
Вряд ли Если Челси захочет то он перейдёт Закидает баблом Раиса и Вест Хэм Спасет от перехода только принципиальное желание игрока играть за ту или иную команду
Уже мудрик хотел, спасло
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Константин Белоглазов
Было бы славно. Топовейший опорник
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Константин Белоглазов
Боэли: ты недооцениваешь мою мощь
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B@SS
Боэли: "Просто здравствуй, просто как дела..")
+3
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Nuraly Amirov
Как болельщик МЮ, буду рад его трансферу в любой из лондонских клубов) у нас уже есть топ опорник на несколько лет
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Тимофей Кушнир
Его уже и Сити почти подписывал, и Челси договаривался, и МЮ где-то рядом околачивался. А Деклан до сих пор играет за Вест хэм.
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Mc′loud
Это отвлекающий маневр. Боули кинется за Райсом, а Арсенал спокойно бесплатно возьмёт Тилеманса.
+7
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pit4er
Арсеналу проще в таблице всех опередить, чем этих безумных мешков на рынке
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Александр Мельников
Ответ Всеволод Кротенок
Мне кажется, что Челси надо покупать Кайседо, а не Райса
В точку!
+1
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Всеволод Кротенок
Ответ NIRVANA
Столько лет Челси около него топтался. А теперь у Арсенала прекрасный шанс для трансферной мести)
Эм, Челси хочет Кайседо или Фернандеса, на Райса они уже забили, так что местью это не назовешь
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0
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ХавиГави_Паратрупер
Боэли, открывая кошелёк: "Всего лишь 80 млн? Пахнешь слабостью"😎
+28
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emptinesspetr
МЮ спят и видят купить британское бревно за 80 млн фунтов, на позицию лучшего опорника мира Казимиро, ага.
+1
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HellLight
С мудриком уже опередил. Чесли сейчас сложно опередить если он сам из борьбы не выйдет.
+1
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danilevich
Ответ NIRVANA
Столько лет Челси около него топтался. А теперь у Арсенала прекрасный шанс для трансферной мести)
Вряд ли
Если Челси захочет то он перейдёт
Закидает баблом Раиса и Вест Хэм
Спасет от перехода только принципиальное желание игрока играть за ту или иную команду
+5
-1
+4
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Акира_1
Мало того он вечно тусуется с игроками Челси, так ещё и фактор миллионов Боэли. 😄
0
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rigobersong
Ну сейчас 80 за Райса очень адекватно:)
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-1
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Fergi time Cheers
У нас есть Каземиро, зачем второй опорник? Райс захочет играть основного, а не быть подменьщиком Каземиро.
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vaslover
Чарли Патино и Райс в середине поля - было бы очень вкусно.
+1
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Пако
Удачи «Арсеналу»!
+1
-1
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