Рассказов бесплатно перейдет из «Спартака» в «Крылья». У красно-белых будет опция выкупа защитника за 3+ млн евро («РБ Спорт»)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Рассказов деньги Футбол

«Спартак» не получит денег в результате перехода Николая Рассказова в «Крылья Советов».

По данным «РБ Спорт», трансфер защитника будет бесплатным, к тому же сам футболист ради него согласился на существенное уменьшение зарплаты.

«Спартак» при этом будет иметь право выкупа Рассказова более чем за 3 миллиона евро.

О сделке, вероятно, будет объявлено в четверг.

В текущем сезоне защитник провел в Мир РПЛ 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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53 комментария

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Вася Васильков
Какая разница какие условия прописывает в сделках частный клуб. Это же не бюджетные деньги или госкомпаний
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Лёха Жданчик
Жаль что Крылья не получат денег от Спартака
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Человек из футбола
Если бы остался Федун, по-любому бы выкупили обратно
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трахтенберг месть коней
Ответ Николай Галимов
А зачем он обратно нужен будет ? Он просто уже не выростет
лишь бы взяли, понятно же, что его никто выкупать не будет обратно
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Ширко1986
На фига такой прикол?! Почему нельзя отдать тогда в аренду просто, чтобы Крылья зарплату платили. У него же длинный контракт был.
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Игорян Суровый
Спакуха ещё мог и не согласиться, пришлось бы разрывать контракт и выплачивать зп
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Fidelitas et virtus
Если бы был Федун, то летом уже купили бы обратно за 3+ зеленых
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Владимир Молявин
Удачи, Коля, в Крыльях!!!
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Пользователь Huawei
Ответ Suckmyrocket
Кто забирает? Внимательней читай
Спартак будет иметь право выкупа более, чем за 3 млн. При этом отдали бесплатно.
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Павел Светлов
Это тот, который "мог заиграть в Европе"?
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Евгений Семенченко
Ответ Водяра
Защитник от Бога.
скорее не дай Бог )))
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Честный контроль
Аплодирую стоя "крутым менеджерам" ФКСМа. Игрок ушел бесплатно, обратно могут забрать за 3 ляма. Да они просто Великие! Если так же бензин перепродают украинской армии, то ...
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Иван Шуткин
Спартак ещё может выкупить игрока?) Классный трансфер , вот договорились так договорились , в Спартаке работают люди знающие свое дело ))
+2
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Сергей К
Право выкупа БОЛЕЕ чем за 3 млн. звучит настораживающе.)
Это как Зенит и Писарский, только наоборот... )
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Crenk
Ответ Romano1985
Смейтесь , Игорь Витальевич сделает из него топ 🔝 поверьте
Насчёт топа не знаю
Но если за бесплатно - лишним не будет
+5
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Spartakus1984
неееет
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Romano1985
Смейтесь , Игорь Витальевич сделает из него топ 🔝 поверьте
+4
-2
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Дандрей
Ответ GLW
Чуть не подавился, не шутите так про 3 млн.
Там немного неправильная информация - "Крылья", после того, как посмотрят в деле Рассказова, могут обратно вернуть Колю, но уже только если заплатят "Спартаку" три миллиона!)
+5
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Водяра
Защитник от Бога.
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Valentin Kompaneytsev
Что это было.
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Венер Кучербаев
Ну, выгода Спартака очевидна. Осталось понять, зачем это всё Крылышкам?
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Роман Князефф
Даже не верится
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Pelerin
Требую опцию не менее 300 млн для Спартака. 3 млн маловероятно, но всё же возможно... и это пугает ))
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Капитан.
Легко в принципе избавились. Крылья только жаль
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Ярик01
Ответ Пользователь Huawei
Я правильно понял? Отдают бесплатно, а обратно забирают за три ляма? Гениальный менеджмент.
Ничего ты не понял, отдают бесплатно и не забирают.
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