Рассказов бесплатно перейдет из «Спартака» в «Крылья». У красно-белых будет опция выкупа защитника за 3+ млн евро («РБ Спорт»)
«Спартак» не получит денег в результате перехода Николая Рассказова в «Крылья Советов».
По данным «РБ Спорт», трансфер защитника будет бесплатным, к тому же сам футболист ради него согласился на существенное уменьшение зарплаты.
«Спартак» при этом будет иметь право выкупа Рассказова более чем за 3 миллиона евро.
О сделке, вероятно, будет объявлено в четверг.
В текущем сезоне защитник провел в Мир РПЛ 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Это как Зенит и Писарский, только наоборот... )
Но если за бесплатно - лишним не будет