Рассказов бесплатно перейдет из «Спартака» в «Крылья». У красно-белых будет опция выкупа защитника за 3+ млн евро («РБ Спорт»)

« » не получит денег в результате перехода в « ».

По данным «РБ Спорт», трансфер защитника будет бесплатным, к тому же сам футболист ради него согласился на существенное уменьшение зарплаты.

«Спартак» при этом будет иметь право выкупа Рассказова более чем за 3 миллиона евро.

О сделке, вероятно, будет объявлено в четверг.

В текущем сезоне защитник провел в Мир 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.