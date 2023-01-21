Осинькин о Рассказове в «Крыльях»: «У него хороший потенциал. Понимаем, как сделать его сильнее»

оценил вероятный переход в «Крылья Советов» Николая Рассказова из « ».

«У нас была достаточно укомплектованная позиция, и мы понимали, что Рассказов в последнем сезоне находился в психологической яме и мало играл. Тем не менее он в хорошем футбольном возрасте. Это очень важно, что у нас вся команда в плюс‑минус два года, как и .

Он уже опытный футболист, которому пришло время просто по‑другому выстроить свою карьеру и найти команду, которая ему даст толчок. Думаю, что мы способны ему это предложить.

На сегодняшний день до конца контрактные условия не подписаны. Он у нас еще даже не тренировался. Фактически вся информация, что я вам сейчас даю, она, по сути, с наших каких‑то разговоров, а не то, что я увидел хотя бы в тренировочной работе. Мы в него верим, у него хороший потенциал. Понимаем, как нам сделать его сильнее, — сказал главный тренер « ».