«Приятно, что только моя лицензия – интрига российского футбола! Но мне не 25, не для этого играл 30 лет в футбол». Мостовой о словах Заремы

отреагировал на слова о тренерской лицензии.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что единственная интрига в российском футболе заключается в том, получит ли Мостовой лицензию.

«Приятно, что только моя лицензия тренера – интрига российского футбола! Зарема не забывает меня, как и мы ее в принципе.

Уже говорил на эту тему. Раньше лицензий не было. Люди играли в футбол, затем становились тренерами или функционерами. Нормально жили и ничего.

Сейчас намного труднее стать тренером, потому что нужно платить большие деньги для того, чтобы попасть в клуб. Но мне не 25 лет. Не для этого играл 30 лет в футбол. Ну, так получилось. Судьба такая!» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»