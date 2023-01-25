«Приятно, что только моя лицензия – интрига российского футбола! Но мне не 25, не для этого играл 30 лет в футбол». Мостовой о словах Заремы

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Зарема Салихова Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой о тренерской лицензии. 

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что единственная интрига в российском футболе заключается в том, получит ли Мостовой лицензию.

«Приятно, что только моя лицензия тренера – интрига российского футбола! Зарема не забывает меня, как и мы ее в принципе.

Уже говорил на эту тему. Раньше лицензий не было. Люди играли в футбол, затем становились тренерами или функционерами. Нормально жили и ничего.

Сейчас намного труднее стать тренером, потому что нужно платить большие деньги для того, чтобы попасть в клуб. Но мне не 25 лет. Не для этого играл 30 лет в футбол. Ну, так получилось. Судьба такая!» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леша коваленко
На мой взгляд Зарема на много умней этой
,, царственной" особы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Илья Банюк
Мерзоиднее персонажа надо еще поискать.
Любители Орлова, Боярского и Петержелы все так говорят😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey80
Дурак дураком...Постоянно подтверждает!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
А для кого и чего ты играл в футбол 30 лет? Чтобы в итоге раздавать бесконечные и бессмысленные интервью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Банюк
Ответ Сергей Круглов
Зарема красава!
Мерзоиднее персонажа надо еще поискать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Отбитый какой то. Все тренера идут получать, в том числе и бывшие футболисты, а видите ли играл 10-20-30 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LifeSpartak
А может просто тебе лень оторвать пятую точку от стула?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Мостовой :» Она меня спрашивает , давно ли я в футболе (с) «
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dizzod
Ответ TC@ER18
Мост, хватит заливать! 22 года ты играл футбол, а не 30.
В Спартаке год за два идёт.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Илья Банюк
А зарема не жалко выглядит говоря все то,что она говорит?
Зарема красава!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Alex1104
"Не царское это дело, учиться!"
Выглядит так будто у него с кем-то пожизненный контракт:
Никогда , ни за что и нигде !
Не учиться !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Ответ Александра Александрова
Зарема сядь ему на лицо , думаю это удовлетворит и Зарему и остальную публику , Мостовой хоть на минуточку замолчит !
Какие странные у тебя эротические фантазии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Колпиков
А почему у моста португальский флаг в его профиле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
....Россия - в средней ценовой категории. Лицензия UEFA B, согласно данным keepitonthedeck - немногим более 1000 евро.....Мостовой прямо разорится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexsem69
Ответ 6rpvsqvwtj
Было же 20 лет ,уже 30))
Я тоже заметил))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lada-Greta
Над ним стебутся, а ему приятно, видите ли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Зарема сядь ему на лицо , думаю это удовлетворит и Зарему и остальную публику , Мостовой хоть на минуточку замолчит !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Холодов
Ответ 6rpvsqvwtj
Было же 20 лет ,уже 30))
Даже где-то 19) вот где он еще 11 лет пылил тайно, фиг знает, или может он до сих пор где-нибудь на контракте числится?)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Боровицкий
Как он надоел...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mak26
столько лет об этом говорит,давно бы сделал уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
даже в сотый раз эти слова все равно выглядят смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Инженер-конструктор
Царёк. Царёчишка. Или царьчишка?
Царище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pok_Toholo
Ответ Титал Телоян
Когда Зарема на твоём фоне умнее кажется!!!!!
Если только на твоём
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Банюк
Ответ Eric_Cartman
Он так жалко выглядит, говоря это..
А зарема не жалко выглядит говоря все то,что она говорит?
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
Нас ждёт битва века! Александр "Царь" Мостовой против Заремы "Гороскоп" Салиховой в инфраструктуре России. Смотреть всем.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий