Зарема о Витории: «Он говорил, что усиление не нужно, а потом прислал список – экс-игроков «Бенфики» из АПЛ стоимостью от 27 млн евро. Это как?»
Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория.
Португалец возглавлял красно-белых с июня по декабрь 2021 года.
– Почему вы сходу невзлюбили Виторию? Переговоры так сильно смутили?
– Я не раз уже говорила по этому поводу – смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника – любимой схеме Руя.
На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем.
На собеседовании он говорил, что не нужно усиление, для чемпионата этих игроков достаточно. А его агент уже после подписания контракта прислал в августе кандидатов – бывших игроков «Бенфики», играющих в АПЛ, стоимостью от 27 млн по Transfermarkt. Это как?
Что может заставить игроков уйти из АПЛ в РПЛ? Только зарплата на уровне 6-7 млн в год, но не было таких трансферных бюджетов. Это сейчас бывший клуб Руя платит Роналду. Витория, видимо, не понял, что Россия и Саудовская Аравия – разные вселенные, и финансово в том числе.
Витория сейчас тренер сборной Египта – идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью.
Согласитесь, странно после хорошего выступления «Спартака» в Лиге Европы – здесь слова благодарности собранности команды и Селихову – уехать в Египет, а не возглавить клуб в Англии, Италии или Франции, ведь возраст и опыт позволяли, – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
А его вера в Рассказова, окончательно меня убедила, что он приехал к нам отбывать номер.
Например в тот год игры с Зенитом , Мальме выбил из квалификации лч финалиста Ле Рейнджерс
Да и сколько раз Мальме играл на групповом этапе лч и сколько марибор? Доводов по моему более чем достаточно да ?
На выезде, да, полезли в атаку и нахватали, ещё и у скаузеров игра пошла.
Ты как определил, что Мальмё выше уровнем, чем Марибор? Примерно одного класса команды.
Так что, где-то повезло, где-то нет. Такого, чтобы должны были 0:5 проиграть и выиграли я не припомню.
>Селихов отбил пенальти
Стоит ли вылизывать тренеру, если его "не опозорился" в итоге решилось в одном моменте с пенальти?
Поэтому опять все твои суждения основаны лишь на твоей горящей жопе)))
Опять же Марибор команда ниже уровня Мальме, но если Зенит подкатывают даже с учётом того что он дома их разнёс , то Спартак и дома несподобился выиграть))) ты же сам своими выскабливаниями глубже закапываешь свой любимый клуб
Ты реально такой тупой что этого не понимаешь ?))
Ну как можно быть настолько необъективным ?
Причём я в своём сообщении похвалил Спартак по большей части , но ты опять заставляешь опускать тебя и Спартак фактами ниже плинтуса )))
и что, он должен был шорт-лист с Мевлей, Рыбусем и т.д. предоставить? для борьбы за что-то весомое и нужны леги как у зенита.