Зарема о Витории: «Он говорил, что усиление не нужно, а потом прислал список – экс-игроков «Бенфики» из АПЛ стоимостью от 27 млн евро. Это как?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Руй Витория Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова рассказала, почему ей не нравился Руй Витория.

Португалец возглавлял красно-белых с июня по декабрь 2021 года.

– Почему вы сходу невзлюбили Виторию? Переговоры так сильно смутили?

– Я не раз уже говорила по этому поводу – смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника – любимой схеме Руя.

На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем.

На собеседовании он говорил, что не нужно усиление, для чемпионата этих игроков достаточно. А его агент уже после подписания контракта прислал в августе кандидатов – бывших игроков «Бенфики», играющих в АПЛ, стоимостью от 27 млн по Transfermarkt. Это как?

Что может заставить игроков уйти из АПЛ в РПЛ? Только зарплата на уровне 6-7 млн в год, но не было таких трансферных бюджетов. Это сейчас бывший клуб Руя платит Роналду. Витория, видимо, не понял, что Россия и Саудовская Аравия – разные вселенные, и финансово в том числе.

Витория сейчас тренер сборной Египта – идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью.

Согласитесь, странно после хорошего выступления «Спартака» в Лиге Европы – здесь слова благодарности собранности команды и Селихову – уехать в Египет, а не возглавить клуб в Англии, Италии или Франции, ведь возраст и опыт позволяли, – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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43 комментария

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Дядя Гор
Это называется спорт. Мало кто хочет играть поленьями или выращивать годами своих.
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Моё Моя
Ответ Юрий Кечко
Да Спартаку фартило в ле, но я лично видел рисунок игры с не самым сильным составом , потерями И так далее С учётом что его кинули с усилением он классно отработал И в чемпионате по игре были ну никак не 10 А мне как болельщик российского футбола Еврокубка важнее , на фоне постоянных отлётов Спартака в квалификации , последние места в группе ле Или даже сезон с Каррерой в лч в целом неплохой , но например ниразу не обыграли Марибор 😅😅 и знаменитые 0-7 Поэтому Руй красавчик для меня
Если он требовал купить свои португальские поленья (шутка) за десятки млн. $, то он либо неадекват, либо не понимал куда приехал.
А его вера в Рассказова, окончательно меня убедила, что он приехал к нам отбывать номер.
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Юрий Кечко
Ответ Mr.Hahn
Спартак с финалистом того розыгрыша ЛЧ Ливерпулем вообще 1:1 сыграл. На выезде, да, полезли в атаку и нахватали, ещё и у скаузеров игра пошла. Ты как определил, что Мальмё выше уровнем, чем Марибор? Примерно одного класса команды.
С того что чемпионат Швеции сильнее чемпионата Словении
Например в тот год игры с Зенитом , Мальме выбил из квалификации лч финалиста Ле Рейнджерс
Да и сколько раз Мальме играл на групповом этапе лч и сколько марибор? Доводов по моему более чем достаточно да ?
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Ксяоми Ноутов
Витория в отличие от неё не кидается дерьмом в спину. Так что от него мы не услышим ничего. Попов тоже многое мог бы рассказать и как быстро он Зарему приглушил, когда создал канал в телеге, думаю многие помнят)
Про Попова ничего не хоу сказать. Что касается Витории, то руководство команды его не слышало и не не способствовало его стремлению.
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Mr.Hahn
Ответ Юрий Кечко
Зенит в последней лч играл с Челси , действующим победителем лч и уступил 1-0 пропустив на последних минутах , дома также сыграл вничью Поэтому опять все твои суждения основаны лишь на твоей горящей жопе))) Опять же Марибор команда ниже уровня Мальме, но если Зенит подкатывают даже с учётом того что он дома их разнёс , то Спартак и дома несподобился выиграть))) ты же сам своими выскабливаниями глубже закапываешь свой любимый клуб Ты реально такой тупой что этого не понимаешь ?))
Спартак с финалистом того розыгрыша ЛЧ Ливерпулем вообще 1:1 сыграл.
На выезде, да, полезли в атаку и нахватали, ещё и у скаузеров игра пошла.

Ты как определил, что Мальмё выше уровнем, чем Марибор? Примерно одного класса команды.
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Mr.Hahn
Ответ Биодудь
Фартило жёстко. Опять же, если Спартак пропустил пенальти от Легии, то остался бы на последнем месте в группе. Это скорее стечение обстоятельств, чем реальная заслуга Виктории. Тем более можно посмотреть как команда играла в РПЛ. Ну мой взгляд даже при Ваноли как-то поинтереснее Спартак смотрелся.
Я бы не сказал, что Спартак на большом везении прошёл. С одной стороны, да, Селихов отбил два пенальти, с другой - в Москве с Легией было несколько убойных моментов, а в концовке Коленька просто решил не бежать за мячом. Итог: вместо вполне заслуженных трёх очков получили «баранку». В домашней игре с Лестером тоже вполне могли за очки зацепиться, но снова вмешался «талантливый российский игрок».
Так что, где-то повезло, где-то нет. Такого, чтобы должны были 0:5 проиграть и выиграли я не припомню.
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YoRHa
Ответ Юрий Кечко
Витория первый тренер Спартака за последние лет 10 точно кто не опозорился со Спартаком в Европе Что бы ты про него не говорила , он сделал почти невозможное ))) Я тут часто стебу шапито, но когда Селихов отбил пенальти в Польше я был очень рад
>он сделал почти невозможное
>Селихов отбил пенальти

Стоит ли вылизывать тренеру, если его "не опозорился" в итоге решилось в одном моменте с пенальти?
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Поцелуй Оздоева
Ответ Юрий Кечко
Да Спартаку фартило в ле, но я лично видел рисунок игры с не самым сильным составом , потерями И так далее С учётом что его кинули с усилением он классно отработал И в чемпионате по игре были ну никак не 10 А мне как болельщик российского футбола Еврокубка важнее , на фоне постоянных отлётов Спартака в квалификации , последние места в группе ле Или даже сезон с Каррерой в лч в целом неплохой , но например ниразу не обыграли Марибор 😅😅 и знаменитые 0-7 Поэтому Руй красавчик для меня
Пишешь про знаменитые 0:7, игнорируя знаменитые 1:7))
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Ксяоми Ноутов
Ответ Valentin Kompaneytsev
Надо быть в клубе что бы знать все подробности о Витории. Я услышал Зарему. Хотелось на это услышать Виторию для сравнения. Пока у меня мнение о Витории другое.
Витория в отличие от неё не кидается дерьмом в спину. Так что от него мы не услышим ничего. Попов тоже многое мог бы рассказать и как быстро он Зарему приглушил, когда создал канал в телеге, думаю многие помнят)
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Если бы зенит играл с тем Ливерпулем в атаку в Англии то с зенитом было бы тоже самое 5 или 7 -0.Просто зенит с сопрениками такого уровня обычно не играет по жребию.К слову тот Марибор и Севилья тогда же не сомгла обыграть в одном из матчей,но про 1-1 с Ливерпулем в Москве ты решил умолчать.Поэтому ты и есть шапито.
Зенит в последней лч играл с Челси , действующим победителем лч и уступил 1-0 пропустив на последних минутах , дома также сыграл вничью
Поэтому опять все твои суждения основаны лишь на твоей горящей жопе)))

Опять же Марибор команда ниже уровня Мальме, но если Зенит подкатывают даже с учётом того что он дома их разнёс , то Спартак и дома несподобился выиграть))) ты же сам своими выскабливаниями глубже закапываешь свой любимый клуб
Ты реально такой тупой что этого не понимаешь ?))
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Позорится это зенит постоянно а Спартак не выигрывал потому что реально был слабее конкурентов,в чем позор?
Ну как Зенит постоянно позорится если у него за 15 лет 12 раз евповесна а у Спартака дай бог раза 4?)))
Ну как можно быть настолько необъективным ?
Причём я в своём сообщении похвалил Спартак по большей части , но ты опять заставляешь опускать тебя и Спартак фактами ниже плинтуса )))
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andreyamelin1972@icloud.com
Зарема не неси чушь. При Витории добилась твоя команда этих результатов
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окечуква
Бла-бла-бла, много эмоций, никаких фактов, как всегда у этой кликуши. У Витории первое место в группе ЛЕ и вообще солидная по форме и содержанию еврокампания на групповом этапе. Вот это - факт, а не пустозвонство на тему кто там кого хотел и какие неустойки считал.
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ivica_sprut
панч не засчитан.
и что, он должен был шорт-лист с Мевлей, Рыбусем и т.д. предоставить? для борьбы за что-то весомое и нужны леги как у зенита.
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Ринат Газимьзянов
Ответ Алексей Магоев
Не соглашусь с Заремой. То, что Руй игры до подписания контракта не смотрел, так и контракт мог в последний момент накрыться. Обсуждение финансовых вопросов, это нормально, обсуждать игроков и команду, которых он еще толком не видел, скорее было бы ненормальным. Трансферы вдруг запросил, так это тоже норм. Видимо посмотрел на дрова в составе, тут любой тренер бы новых игроков запросил. А в сборных работенка не такая и простая наверное, как кажется. Да и верно тут пишут, в кои веки в Европе не опозорились. Так что Рую зачет.
Но тренер должен понимать куда он пришёл. Даже если он хороший тренер. Его изначально и взяли что он ничего не требовал.
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Michael Boldyrev
Зарема облила Виторию еще до подписания. И я это хорошо помню, потому что ее утверждение, что он никогда за пределами Португалии не тренировал и вот поехал к арабам и провалился, я принял за чистую монету: клуб-то реально где в середке таблицы на тот момент был. Когда же выяснилось, что это дешевое передергивание фактов, которое проверяется реально за 2 минуты... то стало очень обидно) С тех пор, я практически все от Заремы считаю враньем, и практически автоматически принимаю сторону ее оппонентов.
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NIK7478
Змея!
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wasp00000
Ответ Артём Гармаев
Как она теперь связана со Спартаком? Если какой-нибудь Вася из 6В, будет говорить про Спартак, то про него тоже новость будет?
Легко связана, Спартак принадлежит Лукойлу, а у её мужа приличное колличесво акций
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Александр Поливенко
Ответ Биодудь
Фартило жёстко. Опять же, если Спартак пропустил пенальти от Легии, то остался бы на последнем месте в группе. Это скорее стечение обстоятельств, чем реальная заслуга Виктории. Тем более можно посмотреть как команда играла в РПЛ. Ну мой взгляд даже при Ваноли как-то поинтереснее Спартак смотрелся.
Согласен. Если бы не Селихов мы б даже в Лигу конференций не попали. А вот 10-е место, это как раз таки и есть показатель уровня Витории
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Алексей Магоев
Не соглашусь с Заремой. То, что Руй игры до подписания контракта не смотрел, так и контракт мог в последний момент накрыться. Обсуждение финансовых вопросов, это нормально, обсуждать игроков и команду, которых он еще толком не видел, скорее было бы ненормальным. Трансферы вдруг запросил, так это тоже норм. Видимо посмотрел на дрова в составе, тут любой тренер бы новых игроков запросил. А в сборных работенка не такая и простая наверное, как кажется. Да и верно тут пишут, в кои веки в Европе не опозорились. Так что Рую зачет.
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Александр Поливенко
Ответ Моё Моя
Нафиг этого португальского шарлатана. В Питере опозорился на все времена, в чемпионате провалился. Успех в Европе - это больше стечение обстоятельств и магия Селехова. Всё правильно тётка сказала.
Полностью согласен с тобой
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redbalance
Ответ Артём Гармаев
Как она теперь связана со Спартаком? Если какой-нибудь Вася из 6В, будет говорить про Спартак, то про него тоже новость будет?
А чем тебе Вася из соседнего класса не нравится?
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Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Да Спартаку фартило в ле, но я лично видел рисунок игры с не самым сильным составом , потерями И так далее С учётом что его кинули с усилением он классно отработал И в чемпионате по игре были ну никак не 10 А мне как болельщик российского футбола Еврокубка важнее , на фоне постоянных отлётов Спартака в квалификации , последние места в группе ле Или даже сезон с Каррерой в лч в целом неплохой , но например ниразу не обыграли Марибор 😅😅 и знаменитые 0-7 Поэтому Руй красавчик для меня
Если бы зенит играл с тем Ливерпулем в атаку в Англии то с зенитом было бы тоже самое 5 или 7 -0.Просто зенит с сопрениками такого уровня обычно не играет по жребию.К слову тот Марибор и Севилья тогда же не сомгла обыграть в одном из матчей,но про 1-1 с Ливерпулем в Москве ты решил умолчать.Поэтому ты и есть шапито.
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Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Витория первый тренер Спартака за последние лет 10 точно кто не опозорился со Спартаком в Европе Что бы ты про него не говорила , он сделал почти невозможное ))) Я тут часто стебу шапито, но когда Селихов отбил пенальти в Польше я был очень рад
Позорится это зенит постоянно а Спартак не выигрывал потому что реально был слабее конкурентов,в чем позор?
+1
-2
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Биодудь
Ответ Юрий Кечко
Да Спартаку фартило в ле, но я лично видел рисунок игры с не самым сильным составом , потерями И так далее С учётом что его кинули с усилением он классно отработал И в чемпионате по игре были ну никак не 10 А мне как болельщик российского футбола Еврокубка важнее , на фоне постоянных отлётов Спартака в квалификации , последние места в группе ле Или даже сезон с Каррерой в лч в целом неплохой , но например ниразу не обыграли Марибор 😅😅 и знаменитые 0-7 Поэтому Руй красавчик для меня
Фартило жёстко. Опять же, если Спартак пропустил пенальти от Легии, то остался бы на последнем месте в группе. Это скорее стечение обстоятельств, чем реальная заслуга Виктории. Тем более можно посмотреть как команда играла в РПЛ. Ну мой взгляд даже при Ваноли как-то поинтереснее Спартак смотрелся.
+3
-2
+1
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